***ENCERRONA ¿Y?

De la encerrona del fiscal Carlos Zamarripa y el secretario de Seguridad del Estado, Álvar Cabeza de Vaca, con diputados locales, no trascendió información reveladora sobre la violencia en la entidad.

*CRISIS, POR ENCIMITA

La cita se enfocó en qué pueden aportar desde el Congreso por la seguridad, pero no en escudriñar sobre la crisis de Guanajuato (huachicol, homicidios, narcotráfico, impunidad, estrategia y resultados).

*TAREA A DIPUTADOS

No sabemos qué tarea se llevaron los funcionarios, pero los diputados sí tomaron nota para trabajar en temas como: servicio policial de carrera, normas sobre sueldos y salarios, nueva legislación de seguridad privada, una ley del uso legítimo de la fuerza, una nueva Ley de Protección Civil, y otras.

***SIN PRETEXTOS

La legisladora panista de León, Alejandra Gutiérrez, puso sobre la mesa el tema de cómo se puede desde el Legislativo apoyar a lograr la paz, y los funcionarios aprovecharon para plantear sus peticiones, así que quedaron en trabajar juntos para modificar y/o crear las normas que hagan falta. El Congreso hace bien en ponerse las pilas para que por leyes locales no haya pretexto frente al delito.

*EN OTRO CANAL

Lo que resulta extraño es que ese haya sido el punto más importante a destacar luego de la encerrona privada, y no las preocupaciones de los guanajuatenses sobre la ola violenta que no para en la entidad. O sobre los delitos del fuero común que tanto preocupan: robo a casa, negocio, transeúnte, lesiones.

*IMPUNIDAD

Un tema obligado debiera ser el combate a la impunidad, pero pues me dicen que eso no preguntaron. De los delitos que se cometen en Guanajuato en cuántos hay responsables detenidos y sentenciados. Si nuestros legisladores no están midiendo ese dato pues todo lo demás que hagan o digan es puuuro rollo.

*UNIDAD DE INTELIGENCIA

De la inminente creación de la Unidad de Inteligencia Financiera, el fiscal Carlos Zamarripa les dijo que hay de dos sopas: que se emita un decreto o se haga una reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía desde el Congreso del Estado, lo que todavía no se define en espera de que los diputados aprueban primero la iniciativa que les envió el Gobernador para tipificar el delito de uso de recursos de procedencia ilícita.

*PASE POR EL CONGRESO

Por separado, de gira en León, el secretario de Finanzas, Héctor Salgado Banda, se pronunció porque la legislación pase por el Legislativo (lo que también ha demandado la oposición en el Congreso para tener más información de lo que pretenden), y de paso ratificó que la UIF estará en la Fiscalía, y no en su dependencia, que para darle más fuerza a perseguir ese delito, y que ellos estarán para colaborar.

***DOS TONOS

Las senadoras de Morena defienden a AMLO con pasión, pero con distinto tono. Malú llama a escuchar las voces discordantes y Antares acusa que están manipulados o mal informados. Bien harían todos en la 4T en tener un poquito de humildad y autocrítica para escuchar, corregir y señalar ¿No lo cree usted?

*POSTURA VENEZUELA

Por cierto, la leonesas Antares y Malú son de los once senadoras y senadores de Morena que hicieron ayer un pronunciamiento para expresar su repudio a cualquier posible intervención extranjera, particularmente si es de carácter militar, en los asuntos internos de Venezuela. Que los problemas de ese país deben resolverse con los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos.

***COPARMEX LEÓN

El presidente nacional de Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, estará el jueves 9 de mayo en León para la toma de compromiso del Consejo Directivo 2019-2021 que encabeza Alberto Ruenes Escoto. Al evento en el Jardín de Casa de Piedra también está confirmado el gobernador Diego Sinhue Rodríguez. Será buen momento para cerrar filas en temas como la Reforma Laboral y el plan del Corredor Central.

Guanajuato en CDMX

Luis Felipe Bravo Mena, representante del Gobierno del Estado en la Ciudad de México, acordó con el alcalde de Cuauhtémoc, Néstor Núñez, que el siguiente evento de Guanajuato como estado invitado será en el histórico Monumento a la Revolución donde se colocarán más de 100 stands para exponer y vender los productos Marca Guanajuato y la presentación del talento cultural y artístico del estado.

Durante tres días, 12 empresas ‘Marca GTO’ participaron en el Circuito Cultural Cuauhtémoc, lo mismo que la Secretaría de Turismo y el Instituto Estatal de Cultura, para difundir la riqueza cultural.