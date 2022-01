¡Saludos que eduquen! Los primeros aprendizajes de los humanos empiezan en el hogar. Son adquiridos en familia. Muchos de esos aprendizajes son la base de la educación humana. Esa primera educación, con el tiempo, se convertirán en la más importante, la más duradera, la más formadora... la más... la más... En la práctica son los ejemplos y esta conducta de los mayores, o sea los hábitos que se viven a diario, los que sirven de guía en la realización de una conducta buena o mala, correcta o equivocada. Le corresponde a la escuela empezando por las guarderías y siempre a toda la sociedad de la formamos parte, continuar y reforzar esa primera educación. Hay una norma que ha sido descubierta por algún pedagogo-filósofo-sociólogo, que es la siguiente: “APRENDE- DESPRENDE- REAPRENDE”. Si sabemos aplicarla a nuestra vida actual, podrá ser más amable, llevadera, y exitosa. La época que nos está tocando vivir es una escuela en la que constantemente debemos seguir aprendiendo. La actualidad también nos exige que desprendamos los patrones de conducta que ya no están funcionando, porque quedaron obsoletos. Luego entra el juego de reaprender. Quizá no hemos sido capaces de desarrollar la habilidad de saber aplicar nuestra capacidad llamada: “EL SENTIDO COMÚN”. En esta época globalizada hay de todo, verdades y mentiras, bondad y maldad, pobreza y riqueza (No solamente material sino espiritual y humana). Existen oportunidades de todo tipo: De conocer, de estudiar, de aprender, de comparar, de elegir, de gozar, de hacer el bien o el mal, de irnos por caminos correctos bien elegidos en forma personal o socialmente. Todo en abundancia. Existen ayudas de muchos tipos para que logremos un bienestar personal y social adecuado, correctamente seleccionado. Esas ayudas puedes ser libros, e-books, redes sociales, televisión, internet, personas modelo, deportes, grupos sociales y la propia naturaleza que es un libro abierto. Mariana Maggio, autora de este libro: “ENRIQUECER LA ENSEÑANZA nos dice que: “Podríamos enriquecer la enseñanza para que sea más poderosa, amplia, perdurable, y así, aproximarnos a nuestros sueños como docentes. Nos asegura que las aulas con alta disposición tecnológica son una gran oportunidad. Nos cuestiona con las siguientes preguntas: “¿Puede la tecnología favorecer el enriquecimiento de la enseñanza?”. “¿Puede ser de ayuda que los docentes cuenten con acceso a computadoras personales?”. “¿Cambian las prácticas reales a partir de su inclusión?”. El libro fue escrito aprovechando la experiencia que ha vivido como docente, como investigadora del tema. Como siempre es el editor del libro quién trata de entusiasmarnos para que leamos el libro y dice: “Que el libro es una ayuda para orientarnos en el manejo de la tecnología digital que está siendo utilizada cada día más y leyendo el índice del libro nos señala: 1- Cómo está la tecnología educativa en perspectiva. 2- Alaba que este tipo de enseñanza es poderosa. 3- Nos da a conocer que la tecnología educativa puede tener un sentido didáctico. 4- Nos señala cuáles son los nuevos entornos y sus posibilidades. En este capítulo cuatro insiste mucho en la Wikis. 5- Analiza los ambientes de alta disposición tecnológica. 6- Escribe un ensayo sobre el aprovechamiento de los alumnos conectados. Hay un último capítulo que se refiere a la forma en que estas prácticas pueden ser evaluadas”. Nos leeremos en la próxima. El Pilón Filosófico: “La experiencia actual de la humanidad es el resultado de millones y millones de fracasos, de errores y logros; de pulir el salvajismo humano que lamentablemente sigue todavía existiendo”.

Editorial: Paidós

Precio: $379

Capturista: Mónica Caballero

