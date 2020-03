Equipo de equipos

En las campañas todo es sobre lo que dices….En el gobierno todo es sobre lo que haces…Y los grandes, conocen la diferencia”.

Mario Cuomo

Ex gobernador del estado de Nueva York

Las guerras se ganan con buenos generales y uno de ellos se llama Stanley McChrystal. El título de esta columna corresponde al libro del hombre que pudo ganar la guerra de Afganistán o al menos, tener éxito en aplacar al enemigo norteamericano: el grupo terrorista Al Qaeda.

Walter Isaacson, el gran biógrafo de Steve Jobs narra en el prólogo del libro que alguna vez le preguntó cuál había sido su mejor diseño. Jobs era considerado equivocadamente −dice Isaacson− un líder visionario, solitario y autoritario. La respuesta esperada era que el mejor hubiese sido la Mac, o el iPhone. Pero no, el genio respondió que todos fueron un esfuerzo colaborativo.

El diseño del que estaba más orgulloso Jobs fue haber conjuntado los equipos que habían logrado esos productos, desde el primero que concibió la Macintosh que trabajaba con una bandera pirata al principio de los 80 hasta el asombroso grupo que dejó al frente de Apple cuando él se retiró.

El general McChrystal se encontró con un ejército que funcionaba a la manera de siempre. El comando y control era vertical. La información y las decisiones corrían de arriba hacia abajo con gran lentitud entre cada nivel de mando. El ejército norteamericano a su mando, ejecutaba una docena de ataques diarios.

Cuando quisieron acelerar el paso encontraron en el viejo sistema que podían aumentar los ataques a dieciocho. Cuando descentralizaron las decisiones, formaron equipos independientes con capacidad propia de decisión, llegaron a efectuar 300. Multiplicaron por 17 la capacidad de respuesta. Pronto dejaron en el polvo a sus enemigos.

La calidad en la toma de decisiones multiplicó la agilidad y efectividad porque McChrystal diseñó una nueva estructura para enfrentar de inmediato cualquier emergencia y todo ataque guerrillero o terrorista de los yihadistas. Una de las ventajas de la tecnología de redes es la información inmediata compartida. El equipo que dirige a todos los equipos puede ver en tiempo real todos los movimientos en el campo de guerra.

La tesis está dedicada a trasladar los nuevos modelos en la toma de decisiones del ejército norteamericano a las empresas, con un sólo objetivo: agilidad y productividad. El ejemplo del pasado llegó al país con la nueva Administración de Andrés Manuel López Obrador cuando quiso centralizar las compras, las decisiones y el reparto de los recursos. El resultado: un profundo fracaso administrativo que provoca enfermedad, dolor y muerte.

Pero no se crea que la Federación es la única que tiende a la centralización. En los estados y municipios a veces no se mueve una hoja de un árbol sin la autorización del gobernante. En muchas ocasiones por falta de experiencia administrativa y otras veces por tener generales incompetentes que no saben dirigir la menor batalla.

Y ahora estamos enfrentados a la mayor guerra de nuestras vidas. Una que corresponde ejecutar a todos los ciudadanos, desde aceptar a encerrarse en casa y combatir desde ahí, hasta saber cómo distribuimos los recursos económicos y humanos para hacer frente a la pandemia.

Con prisa, porque no hay tiempo que perder, ampliaré con mayor detalle la tecnología de equipos que propone el general McChrystal para combatir al enemigo.