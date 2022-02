***Erandi a doña Olga

El senador panista por Guanajuato, Erandi Bermudez Méndez, desde su escaño tomó la palabra en la sesión para exigir a la presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero, que se enlistara en el orden del día la discusión de la “Casa Gris”.

*Casa gris, el pleito

La bancada del PAN tomó la tribuna y orilló a discutir los puntos de acuerdo en los que la oposición pedía el que varias dependencias investigaran el presunto conflicto de intereses de Juan Ramón López Beltrán por la renta de la mansión en Houston.

*Morenistas, la defensa

Al final el debate se dio, pero Morena rechazó que el Senado pida la investigación del asunto. En tribuna Malú Mícher defendió la privacidad del hijo del Presidente y Antares Vázquez acusó a la oposición de representar millones, pero de intereses.

***Romero vs. Gobernadores 4t

Luego del desplegado firmado por los gobernadores (as) y Jefa de Gobierno de la CDMX en respaldo al presidente López Obrador ante la polémica de la “Casa Gris”, el panista guanajuatense, Juan Carlos Romero Hicks, les cuestionó que juraron a la Constitución, no a una persona. “¿Acaso es una campaña en plena veda?”, tuiteó.

***Morena, contradicciones

Aunque en la Junta de Gobierno el coordinador de la bancada de Morena en el Congreso, el silaoense Ernesto Millán, votó a favor de aplazar la fecha de entrega de los informes del Ejecutivo del Estado y del Fiscal General, hasta pasada la veda electoral, ayer en la sesión del Pleno él y los morenistas votaron en contra.

*Chance de promoción

El otro voto en contra de aplazar los informes anuales fue el de la priista Yulma Rocha, que tampoco estuvo en sintonía con sus tres compañeros de bancada.

*El diferendo

El debate es que la ley marca fechas puntuales para presentar los documentos escritos, ya los eventos con ‘bombo y platillo’ para su difusión es otro boleto.

*Fechas, por definir

Lo que sí es que tienen derecho a la promoción personalizada y eso no se puede hasta luego del 10 de abril. Ya el Fiscal y el Gobernador dirán cuándo lo presentan.

***Causas de fuerza mayor

Otro detalle de la sesión de ayer fue que el diputado panista Alfonso Borja Pimentel se enfermó de COVID-19, así que fue el único que asistió a la sesión de manera virtual. Pues los restantes 35 sí acudieron personalmente al Palacio Legislativo.

***Buenas noches

Aunque al principio pareció que dos no se iban a presentar, los morenistas Ernesto Prieto Gallardo, quien llegó hora y media después de iniciada la sesión: a las 12:05, cuando ésta había comenzado a las 10:30. Y su compañera de bancada Hades Aguilar Castillo, quien se retrasó alrededor de media hora.

*Nombramientos

Entre la veintena de asuntos que se desahogaron, se nombraron a dos magistrados supernumerarios, es decir, suplentes, del Poder Judicial del Estado: Ruth Alejandra Yañez Trejo y Carlos Israel Gómez Martínez, durante siete años.

***Servicios legales

La Secretaría del Ayuntamiento leonés, que comanda Jorge Jiménez Lona, solicitó recurso presupuestal, 500 mil pesos, para la contratación de servicios de asesoría legal especializada por parte de la Dirección General de Asuntos Jurídicos.

*¡250 juicios!

En Comisión de Gobierno el director Jurídico, Fidel Martínez Mares, explicó que heredaron casi 250 juicios vigentes “y queremos tener la certeza sobre la atención que se les ha dado y tener un apoyo jurídico para atenderlos de la mejor manera”.

*Que no haya sorpresas

Con ese fondo pretenden contratar un tipo de auditoría legal para tener la certeza de que no existe alguna eventualidad en algún juicio y luego ‘salte la liebre’. Y además tener un recurso por si se presenta un tema relevante que requiera del apoyo legal.

*Afectaciones, pendiente

No hablaron de juicios en particular de los que se vaya a realizar esa revisión externa, pero hay “papas calientes” que no pueden descuidar pero nadita. Entre los asuntos hay un buen número de afectaciones que nunca se pagaron, por ejemplo.

*Red recolector, demanda

Otro es la demanda de Red Recolector, la empresa a la que el Ayuntamiento le revocó la concesión de dos de las rutas de recolección en junio 2017, y que reclama un monto millonario de daños y perjuicios desde esa fecha. El asunto está en trámite en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato (TJA).

***Mejor streaming

También a la Secretaría del Ayuntamiento se le asignaron 287 mil 126 pesos para la actualización de equipo de audio y video de alta calidad para instalar en la Sala de Cabildos. Esto es para la grabación y streaming de las sesiones del Ayuntamiento. Ya no habrá pretexto para que en las transmisiones no se vea y escuche todo bien.

Legislativo, hora de las mujeres

Al iniciar el periodo ordinario de sesiones del Congreso, la diputada presidenta Irma Leticia González Sánchez, de Morena, destacó una particularidad: es la primera vez que la Mesa Directiva de la Legislatura está integrada solamente por mujeres.

Además de ella, la componen: las panistas Cristina Márquez Alcalá, Briseida Magdaleno González, Katya Soto Escamilla y la priísta Yulma Rocha Aguilar.

Foto: Congreso del Estado.

Opinión en tu buzón Deja tu correo y recibe gratis las columnas editoriales de AM, de lunes a domingo

Las noticias de AM en

Síguenos