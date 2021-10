Es curioso: Manuel Bartlett acusa a empresas como Bimbo y Oxxo de no pagar la energía eléctrica, ¡que ellas mismas generan! Pero no se acuerda de que la propia CFE les regala la luz -sí, gratis- a sus más de 90 mil trabajadores sindicalizados. Y no sólo eso: también les paga un 48% extra de su salario como ayuda para rentar casa y, además, otro 30.9% para transporte. A eso hay que sumar la enorme carga de las pensiones, que creció por decisión del propio Bartlett. Si realmente quiere salvar a la empresa, a lo mejor podría empezar por echarles luz a esos gastos inexplicables.

*

Varias veces, desde el púlpito de Palacio Nacional, se ha insistido en que la democracia sindical va avanzando. Curiosamente eso no aplica para el sindicato minero que heredó, perdón, que encabeza el senador Napoleón Gómez Urrutia.

Ahora se sabe que "Napito" se reeligió al mejor estilo de los dictadores: en una elección sin opositores, con el 99.9% de la votación... ¡y sin actas de escrutinio! Por si fuera poco, lo hicieron en completa oscuridad, pues el proceso fue el año pasado, la Secretaría del Trabajo se apuró a dar la toma de nota y, de paso, se encargó de guardar todos los datos hasta ahora. 'Ora sí que hágase la democracia sindical en los bueyes de mi compadre.

*

Ave rara en la jungla de la política nacional, Juan Alfonso Mejía López se está despidiendo de la Secretaría de Educación en Sinaloa. Y lo hizo con un detalle más que significativo: al colocar su retrato en la galería de los titulares de la dependencia, puso una foto de todo su equipo y no la suya. En estos tiempos de soberbia gubernamental, no cae mal un poco de sobriedad.

*

Allá en Tamaulipas, oootro superdelegado federal está aprovechando el cargo para promocionarse rumbo a la gubernatura. Se trata de Rodolfo González Valderrama, quien anda repartiendo apoyos de programas sociales como si salieran de su bolsa.

De hecho, hay quejas de los propios Servidores de la Nación en el sentido de que no sólo tienen que promover los programas de la 4T, sino también hacerle propaganda al funcionario diciéndoles a los beneficiarios que cuenta con el respaldo de Andrés Manuel López Obrador.

Quién sabe si realmente González Valderrama es tan cercano al Presidente, pues hace unos días tuvo una encerrona con uno de sus mayores adversarios, el panista Francisco García Cabeza de Vaca, lo cual tiene muy desconcertadas a las huestes de Morena.

*

Oiga, ¿y en su país cómo anda la lógica política? Puesss... Un supuesto integrante del crimen organizado recluta a tres menores oaxaqueños como halcones, contactándolos a través de un videojuego. ¿Y cómo responde el Presidente? Se lanza contra "el Nintendo" y no contra la delincuencia. Game Over!

