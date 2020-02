¡Es la impunidad, estúpidos!

Cosa curiosa, Alemania, Francia, Suecia y Suiza, por citar algunos ejemplos, son naciones neoliberales, muy neoliberales.

Creen en el libre comercio, lo ejercen a cabalidad y gracias a estas libertades económicas, inteligentemente aplicadas, han podido brindar a sus ciudadanos una calidad de vida envidiable para el resto del mundo.

El neoliberalismo pasa por los datos públicos, científicos y comparables contra “los otros datos”. Pensemos, por ejemplo, que si hay un crecimiento económico, éste se traduce en bienestar y desarrollo, siempre comprobable o refutable con datos, datos y más datos.

El neoliberalismo, en una síntesis frívola, bemoles aparte, no es otra cosa que la ciencia y la técnica, frías y calculadoras, sobre las ideologías, el neoliberalismo echa mano de protocolos y mecanismos claros para administrar a un país, de hecho, muchos presidentes de países neoliberales están sumamente atados y comprometidos a estas políticas, por lo que su margen de maniobra es estrecho y parece que quien realmente gobierna, al final, es la técnica y no las personas.

Gracias, en gran parte, al neoliberalismo China pasó de la hambruna a ser una potencia económica y gracias al neoliberalismo Singapur es un ejemplo de desarrollo.

Por otro lado, no sé si culpar al neoliberalismo, por ejemplo, de la crisis griega o más bien a sus gobernantes que despilfarraron varias veces sus varios rescates económicos.

El neoliberalismo, en sí mismo, no genera una disparidad en la distribución de la riqueza. Islandia, neoliberal, es el país con mejor distribución. Podrá alegarse su bonanza económica, cierto, pero Ucrania, por ejemplo, que no goza de las mismas bondades, no se aleja mucho en el ranking mundial de desigualdad.

El tema pasa, más que por el neoliberalismo, por las políticas públicas y privadas de cada país, más fácil: tanto en Ucrania como en Islandia los empresarios y el gobierno pagan mejor a sus empleados.

Pero, eso sí, el neoliberalismo está lleno de nerds, de lumbreras matemáticas pero aburridísimas e insensibles.

Es difícil pensar en neoliberales que dominen la plaza pública, por lo regular, más bien, les vale un cacahuate lo que piense o lo que sienta “el pueblo”, a menos que eso se pueda medir en datos concretos.

Por eso, los neoliberales han sido un buen blanco de los populistas, es muy fácil culparlos de todo porque su defensa no existirá jamás, sino que se basará en datos que los populistas desecharán con un chasquido, a veces con mentiras llenas de pasión.

Alemania, Francia, Suecia, Islandia, Suiza, Francia y un largo etcétera son neoliberales. Ahí, quien mate a una niña de siete años se va a pudrir en la cárcel.

El problema se llama impunidad… Pero ante la ineptitud siempre podremos culpar al neoliberalismo

De Colofón

La detención de Lozoya ha provocado nerviosismo entre los exsenadores del PAN, parece que Ricardo Monreal, hace algunos años, tenía razón: Hubo moche por la reforma energética.