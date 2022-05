Espantavotos 

No contemplamos aburrirlos seguido, estimados lectores, con comentarios que incluyan a la favorita del señor López, C. Sheinbaum. No sería insulto afirmar, sino que suma un relato de hechos, que la señora no da para mucho a excepción de cuando se avienta maromas engañabobos tipo su jefe.

Como ésa en la que amenaza con denunciar por la vía penal a los expertos noruegos de DNV por osar concluir en el estudio del siniestro que su Administración falló en el mantenimiento de la Línea 12 que colapsó matando a 26 personas e hiriendo a más de 100.

La señora ya tenía la conclusión del estudio desde hace tiempo, pero como no le gustó que le dijeran sus verdades respecto a las fallas de supervisión y mantenimiento de "su" Gobierno, primero lo escondió, y luego, cuando se supo que existía y que los culpaba a ella y a su antecesor, ahora se enoja y los amenaza con cárcel.

Se puede afirmar, visto su comportamiento ante la adversidad, que en el lamentable caso de que llegara a la Presidencia -como quisiera su jefe, el Presidente-, resultaría pésima servidora pública con el potencial de hacerle un gran daño a México (más). Y no porque sea mujer, sino porque no posee la ecuanimidad, la inteligencia emocional, los conocimientos y la experiencia que un cargo así demandan sobre todo en un país como México, plagado de problemas muy complicados.

La intolerancia y proclividad hacia el porrismo a la menor provocación de esta señora son sumamente preocupantes; por supuesto que no le generan votos potenciales, sino que con sus bravuconerías los ESPANTA. Nadie quisiera para México OTRO Presidente intolerante y peleonero, alguien que frente a cualquier adversidad pequeña o grande exhibe su tendencia a "resolverla" amenazando.

Si fuera inteligente y ecuánime, lo que debería haber hecho Sheinbaum era tomar el estudio, divulgarlo con transparencia y luego tomar a los "genios" que trabajan para ella, y que son indiciados por la desatención a los problemas de mantenimiento, y despedirlos, acusarlos o fincarles algún tipo de responsabilidad. Intimidar y buscar OTRO PERITAJE para que le digan lo que quiere escuchar, no funcionará.

Y lo que es peor: deja en sus POSICIONES a gente incompetente, poniendo en RIESGO el resto de la "Línea Dorada", y así qué garantía podrá tener C. Sheinbaum -y los capitalinos- de que su mantenimiento está en buenas manos en TODO el trayecto. ¡Ninguna! Con la actitud contreras adoptada por ella, el fracaso de una mejoría en la supervisión de la operación del Metro está garantizado. Acordémonos de lo que afirmó el filósofo Herbert Spencer: "El resultado final de proteger al tonto de sus errores es llenar el mundo de tontos".

Si la señora quiere hacer un buen Gobierno, debe saber que tiene que contar con la gente más CAPAZ, pero con su actitud machista de "yo no me equivoco y si alguien dice que lo hice lo meto a la cárcel" lo único que conseguirá es encubrir la INEPTITUD de su gente y PERPETUAR los errores cometidos.

Adoptada la pose de infalible que ha tomado C. Sheinbaum, NINGÚN PROBLEMA EN SU ADMINISTRACIÓN tendrá compostura. Dios no lo quiera, porque seguros estamos que la Guadalupana no lo desea, pero si con esa actitud llega a la Presidencia, seguro es que a México, como país alguna vez anheloso del Primer Mundo, se lo carga el payaso.

Pero no todo es mala noticia; al mismo tiempo que muestra C. Sheinbaum ESTA fea cara TIRÁNICA, se está RESTANDO posibilidades de llegar a la Presidencia. De seguir como va, lo más probable es que, pasando el 2024, sea retornada a su casa (o depa) cargando con los malos recuerdos y los enemigos que ha cosechado desde que asumió la "Regencia" de la CDMX.

Esto porque CON O SIN la nominación de Morena a la Presidencia, más allá de donde está parada hoy, luce muy, pero muy difícil e improbable que lo consiga. Ya no hay tiempo para remendar su imagen, la cual dista mucho de ser la adecuada para jalar simpatizantes, ni dentro de su mismo partido. En cuyo caso ser "la favorita" no bastará.