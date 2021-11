En el cuento de Blanca Nieves de los Hermanos Grimm hay un elemento con el cuál se dialoga, el espejo mágico, donde la reina malvada le preguntaba cada mañana: “Espejito espejito mágico dime una cosa, ¿Qué mujer de este reino es la más hermosa?, y el espejo mágico siempre decía la verdad.

Con enfoque en los sistemas de salud, la pregunta sería: “Espejito espejito mágico, dime una cosa ¿Qué país tiene el mejor sistema de atención médica?, y el espejo mágico de The Commonwealth Fund 2021 (Fondo) muestra que los países con mejor desempeño son Noruega, Los Países Bajos y Australia, de aquí surge quizá el sueño de Andrés Manuel López Obrador de tener un sistema de salud Nórdica.

El Fondo inicio esta serie de mediciones al plantearse que no hay dos países iguales cuando se trata de organizar y brindar atención médica a su gente, creando una oportunidad para aprender acerca de enfoques alternativos. Se plantearon como objetivo comparar el desempeño de los sistemas de salud de once países de ingresos altos.

El lugar de preguntarle al espejito mágico, han utilizado como metodología analizar 71 variables de desempeño en cinco dominios: 1) acceso a la atención, 2) proceso de la atención, 3) eficiencia administrativa, 4) equidad y 5) resultados de la atención médica. Esta información fue extraída de las encuestas internacionales del Fondo realizadas en cada país y datos administrativos de la Organización para la Cooperación Económica y Desarrollo (OCDE) y Organización Mundial de la Salud (OMS ). Un hallazgo clave estimados lectores que Estados Unidos sigue ocupando el último lugar en general a pesar de gastar mucho más de su producto interno bruto en atención médica.

La respuesta del espejito espejito 2021 fue que hubo cuatro características que distinguieron a los países con mejor desempeño para disminuir la mortalidad evitable de los Estados Unidos: 1) brindan cobertura universal y eliminan las barreras de costos; 2) invierten en sistemas de atención primaria para garantizar que los servicios de alto valor estén disponibles equitativamente en todas las comunidades para todas las personas; 3) reducen las cargas administrativas que desvían tiempo, esfuerzos y gastos de los esfuerzos por mejorar la salud; y 4) invierten en servicios sociales, especialmente para niños y adultos en edad laboral.

Los lugares obtenidos y el porcentaje del PIB 2019 en salud que invirtieron los países estudiados los enumero a continuación: 1. Noruega (10.5%), 2. Países Bajos (10.2%), 3. Australia (9.4%), 4. Reino Unido (10.2%), 5. Alemania (11.7%), 6. Nueva Zelanda (9.1%); 7. Suecia (10.9%); 8. Francia (11.1%); 9. Suiza (11.3%); 10. Canada (10.8%), 11. Estados Unidos (16.8%). México invirtió el mismo año menos de la mitad de éstos, el 5.4% del PIB, proviniendo el 52% del erario público y el 48% del gasto de los hogares de manera directa.

Si preguntáramos al espejito cómo nos encontramos al compararnos con el promedio los países que integramos la OCDE en 2021 respondería lo siguiente: La esperanza de vida es mas baja (75.1 vs 81.0 años); la mortalidad evitable es alta (366 vs 199 muertes por 100 mil hab); el envejecimiento de la población de 65 años o más es bajo (7.4 vs 17.3 años).

Los índices de sobrepeso y obesidad son considerablenente mayor que el promedio (75 vs 56%); el tabaquismo es bajo (4 vs 9 % de personas que fuman diario) al igual que el alcoholismo (4 vs 9 litros consumidos por persona), estos indicadores en personas mayores de 15 años.

Nos colocaría en gran rezago en la cobertura de población que recibe servicios básicos (81 vs 98%); protección financiera de gastos cubiertos por prepago obligatorio (48 vs 74%) y población satisfecha con la disponibilidad de atención de la salud de calidad (48 vs 71%) nos colocan.

Diria que la atención primaria efectiva medida por hospitalizaciones evitables por enfermedad pulmonar obstructiva crónica es baja (65 vs 171 por 100 mil hab) al igual que la atención preventiva eficaz por prueba de mamografía en los últimos dos años en mujeres mayores de 50 años (45 vs 62%); y que la atención secundaria efectiva medida por la mortalidad por infarto al miocardio en los primeros treinta días es muy alta (28 vs 7 por 100 hab).

Diria que además de la baja inversión monetaria estamos también reducidos en camas de hospital (1 vs 4.4), en médicos practicantes (2.4 vs 2.6) y enfermeras practicantes (2.9 vs 8.8) por cada 1000 hab. Concluiría que estamos lejos del sistema nórdico pero que ahí están los indicadores para contruirlo desde donde estamos. Por ello hay que hacer un gran acuerdo nacional para resideñar el sistema de atención médica de nuestro país, con expertos de calidad mundial.

