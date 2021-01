ESTABA Mauricio "El Tomatito" Toledo muy contentito, cuando llegó la fiscal Ernestina Godoy a hacerlo jugo. La gran duda sobre la acción penal en contra del diputado federal no es por qué lo investigan... ¡sino por qué tardaron tanto!

Y ES QUE la lista de denuncias en contra del ex delegado en Coyoacán es más larga que la Avenida Miguel Ángel de Quevedo. Formalmente la carpeta que se integró es por "enriquecimiento inexplicable", pues sus bienes no corresponden con sus ingresos, cosa que naaadie se hubiera imaginado.

¿POR QUÉ justo ahora se pide su desafuero para poder enjuiciarlo? Pues muy probablemente para impedirle reelegirse como legislador federal, pero sobre todo para arrebatarle el control de la alcaldía coyoacanense. Esa podría ser una explicación política, aunque también hay una de tipo personal.

LOS que tienen buena memoria recuerdan que fue casualmente en Coyoacán donde un mitin de la entonces candidata Claudia Sheinbaum fue suspendido ¡a sillazos! ¿Y quién estuvo detrás del ataque? Pues pregúntenle al ex perredista, ahora petista y cuatroteísta, Mauricio Toledo.

LA BUENA NOTICIA es que tras una breve plática telefónica, Andrés Manuel López Obrador amarró con Vladimir Putin la entrega de 24 millones de dosis de la vacuna. La mala noticia... es que es la vacuna rusa.

NO ES por desconfiar, pero lo único cierto sobre esa vacuna es que se llama Sputnik V. De ahí en fuera, prácticamente no existe literatura científica sobre ella. De hecho, en Argentina ya comenzó a aplicarse de manera masiva, pese a que el equivalente de la Cofepris de allá no la ha avalado.

Y SI BIEN todas las vacunas se compraron antes de que estuvieran listas, la realidad es que de las otras sí se conocen sus respectivos estudios y resultados, así como los ajustes y fallos que les han sido detectados.

EL PROBLEMA, sin embargo, es de mucho mayor fondo: los expertos en el tema dicen que el gobierno mexicano debió haber negociado la compra de las vacunas el verano pasado, y no hasta ahora que literalmente todo el mundo las está pidiendo. Se sabe que México pudo tener acceso a la de Moderna, pero ¡oh, la austeridat!, les pareció demasiado cara.

CITANDO al clásico, a Hugo López-Gatell le vino "como anillo al dedo" el tener que confinarse justo en estos días. Resulta que el miércoles el INEGI dará a conocer un sombrío reporte sobre cifras de contagios y fallecimientos hasta agosto, y quienes conocen el documento dicen que no deja lugar a dudas sobre el desastre que ha sido el manejo de la pandemia. Sin duda que al subsecretario le resulta muy conveniente estar confinado, luego de haber andado tan confiado.