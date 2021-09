¿Están los centristas esclavos de la propaganda de la derecha?

Todos los que prestaron atención durante los años de Obama sabían que los republicanos también intentarían socavar las presidencias demócratas. Algunas de las acciones del Partido Republicano, en particular, los esfuerzos de gobernadores como Ron DeSantis y Greg Abbott para evitar una respuesta efectiva a una pandemia mortal, han conmocionado incluso a los cínicos. Aún así, un intento republicano de hacer fracasar al presidente Biden, sin importar cuánto lastimó al resto del país, era predecible.

Más sorprendente, al menos para mí, ha sido el comportamiento autodestructivo de los centristas demócratas, un término que prefiero a "moderados", porque es difícil ver qué es moderado en exigir que Biden abandone políticas muy populares como gravar a las corporaciones y reducir los precios de los medicamentos. . En este punto, parece muy posible que un puñado de demócratas recalcitrantes haga estallar toda la agenda de Biden, y sí, son los centristas los que están haciendo un berrinche, mientras que los progresistas del partido actúan como adultos.

Entonces, ¿qué está motivando al escuadrón de sabotaje? Parte de la respuesta, diría yo, es que han internalizado décadas de propaganda económica de derecha, que su reacción instintiva a cualquier propuesta para mejorar la vida de los estadounidenses es que debe ser inviable e inasequible.

Por supuesto, esta no es toda la historia. Ciertamente, no deberíamos subestimar la influencia del dinero: tanto los donantes ricos como las grandes farmacéuticas han estado tirando de su peso sin rodeos. Tampoco debemos descartar la importancia de la simple analítica: $3.5 billones suena como mucho dinero, y no debe asumir que los políticos entienden (o creen que los electores entienden) que esto se propone gastar en el transcurso de una década, no un solo año. Representaría poco más del 1% del producto interno bruto durante ese período y aún dejaría el gasto público general muy por debajo de su nivel en otras democracias ricas . También ignora el hecho de que el costo real, después de los ahorros netos y los nuevos ingresos, sería mucho menos de $3.5 billones.

Y algunos políticos parecen sufrir la noción equivocada de que solo el gasto en infraestructura "dura", como carreteras y puentes, cuenta como inversión en el futuro de la nación. Es decir, no se han puesto al día con el creciente cuerpo de evidencia de los altos retornos económicos del gasto en las personas, especialmente el gasto que saca a los niños de la pobreza.

Aún así, a menudo me sorprende escuchar a políticos y expertos que no se consideran parte del conservadurismo del movimiento vendiendo narrativas económicas que no son más que propaganda de derecha pero que se han repetido tantas veces que mucha gente que debería saberlo mejor las acepta. como hecho establecido.

Con frecuencia escucho, por ejemplo, que el gasto desbocado y los déficits presupuestarios causaron la estanflación de la década de 1970. En realidad, la deuda federal se redujo como porcentaje del PIB en el transcurso de esa década (solo para dispararse bajo el presidente Ronald Reagan). En la medida en que entendemos la estanflación de los setenta, parece haber sido causada por una combinación de choques petroleros y una política monetaria irresponsable . El gran gobierno no tuvo nada que ver con eso.

A veces también escucho a los centristas dar crédito a los recortes de impuestos de Reagan por cambiar la economía de Estados Unidos. La verdad es que a la mayoría de los estadounidenses les fue peor en las décadas posteriores a los recortes de impuestos de Reagan que en el período anterior correspondiente; el auge posterior a Reagan, tal como fue, se limitó a un pequeño número de personas adineradas.

Por último, es sorprendente cuánta gente cree que las economías europeas con un alto gasto social se ven gravemente dañadas por la reducción de los incentivos para trabajar. Es cierto que durante las décadas de 1980 y 1990 gran parte del continente parecía sufrir de "euroesclerosis", un desempleo elevado y persistente, incluso durante los períodos de expansión económica. Pero eso fue hace mucho tiempo. En estos días, los estados de bienestar generosos a menudo tienen un mejor desempeño en el mercado laboral que los Estados Unidos.

Tomemos el ejemplo de Dinamarca, que Fox Business en un momento comparó con Venezuela . De hecho, si hubiera algo de verdad en el dogma de la derecha, Dinamarca debería ser un infierno económico. Tiene un gasto social mucho más alto que nosotros; dos tercios de sus trabajadores son miembros de sindicatos, y esos sindicatos son tan poderosos que obligaron a McDonald's a pagar a sus trabajadores 22 dólares la hora.

Pero la realidad es que los daneses en edad laboral tienen más probabilidades de tener trabajo que sus homólogos estadounidenses. Es cierto que el PIB real per cápita es ligeramente más bajo en Dinamarca, pero eso se debe principalmente a que Dinamarca, a diferencia de Estados Unidos, no es un país sin vacaciones ; los daneses se toman un tiempo libre del trabajo.

El punto es que, hasta donde yo sé, esos problemáticos centristas demócratas están cegados por una narrativa económica que fue creada deliberadamente para bloquear el progreso y justificar una gran desigualdad. Entonces imaginan que la agenda de Biden, que es un esfuerzo bastante modesto para abordar los problemas muy reales de nuestra nación, es de alguna manera irresponsable y una amenaza para el futuro de la nación.

Les insto a que reconsideren sus premisas. El gasto propuesto por Biden no es irresponsable y no afectaría el crecimiento. Por el contrario, sería profundamente irresponsable no invertir tanto en las personas como en el hormigón, y si miras la evidencia, en lugar de repetir el dogma de la derecha, te das cuenta de que la agenda de Biden es en realidad a favor del crecimiento.

Opinión en tu buzón Deja tu correo y recibe gratis las columnas editoriales de AM, de lunes a domingo

Las noticias de AM en

Síguenos