Este artículo de opinión no contiene ninguna opinión (III)

Recuento de noticias de la última semana:

En mayo, la creación de empleos cayó 88%, reportó el IMSS. El peor dato en una década. Esto quiere decir que en un país de 125 millones de habitantes, en todo un mes, el saldo neto es de 3 mil 965 nuevas fuentes de trabajo.

El presidente Donald Trump, considerado el más antiinmigrante, antimexicano y racista de la historia de Estados Unidos, arrancó su campaña de reelección. Festejó que el Gobierno de México está haciendo un gran trabajo deteniendo a los migrantes.

En un comunicado oficial fechado el lunes, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) advirtió que por falta de gas natural que se usa para generar energía eléctrica, declaraba en estado operativo de emergencia a la Península de Yucatán, anticipando apagones entre junio y octubre. En un comunicado oficial fechado el martes, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) advirtió que su comunicado del día anterior “no tiene ningún fundamento” porque “no todos los elementos de información a los que hace referencia estaban vigentes al momento de emitir el estado operativo de emergencia”.

El Presidente propuso que se haga una consulta para decidir si debe seguir o no en el poder. Revocación de mandato, pues. Sugirió que podría no hacerse una consulta formal a través del INE, sino “que la gente se organice y vote un domingo: sí o no”. Y de esa manera, definir si el Presidente —de la economía número quince del mundo— permanece o no en el cargo.

El presidente López Obrador se reunió con empresarios del Consejo Mexicano de Negocios.

Éstos se comprometieron a invertir 32 mil millones de dólares este año. Ese mismo día, la Comisión Nacional de Hidrocarburos anunció que cancelaba las rondas de inversión privada con Pemex. Ante ello, el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, fue a Palacio Nacional a manifestar su asombro y pedir una explicación. Se reunió con el jefe de la Oficina de la Presidencia y enlace con el empresariado, Alfonso Romo. Le dijo que él también estaba asombrado y que pediría cita con el Presidente para saber qué pasó.

El presidente López Obrador declara en su conferencia matutina que son corruptos los que buscan frenar la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, acudiendo al Poder Judicial para tramitar suspensiones y amparos. El secretario de Comunicaciones, Javier Jiménez Espriú, dice que no está de acuerdo con el Presidente. Así lo recoge incluso la agencia de noticias del gobierno, Notimex. A las pocas horas, el mismo secretario de Comunicaciones y Transportes dice que sí está de acuerdo con el Presidente.

Durante un mitin, al vociferar una pregunta y pedir que la gente levante la mano, el Presidente canceló el proyecto del Metrobús de La Laguna Coahuila-Durango que significaba una inversión de mil 500 millones de pesos.

Una niña murió de un balazo durante su graduación de kínder en Chihuahua. Fue una bala perdida de un enfrentamiento afuera de su escuela.

historiasreportero@gmail.com