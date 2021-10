Estrenamos alcaldes

Seguridad, primero en la lista de todos

A los 46 alcaldes (as) llegó la hora de la verdad, pasar de los dichos a los hechos.

A partir del primer minuto del próximo domingo 10 de octubre serán gobierno. Los 22 ayuntamientos gobernados por el PAN, el 74% de la población, entre ellos León (Alejandra Gutiérrez) e Irapuato (Lorena Alfaro), por primera vez con dos mujeres.

Además de Celaya con Javier Mendoza Márquez, el ex alcalde tricolor hace tres décadas y candidato independiente en 2018. Javier es el fichaje más importante del PAN para no poner en riesgo de perder un municipio más del Corredor Industrial.

Morena con solamente tres gobiernos, la joya de la corona con César Prieto Gallardo en Salamanca; el campanazo en Silao con el ex alcalde panista Carlos García Villaseñor, quien ya anunció llega con la espada desenvainada a hacer limpia de funcionarios que cobran y no trabajan, mejor conocidos como ‘aviadores’. Y también en Doctor Mora con Édgar Javier Reséndiz Jacobo a la cabeza.

El PRI gobierna en 10, en alianza con el PRD son siete y sólo otros tres. Los ojos están puestos en San Miguel de Allende con el regreso de Mauricio Trejo Pureco que puso fin al sexenio de los hermanos Ricardo y Luis Alberto Villarreal García.

En la semana el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió la impugnación pendiente del panista que peleó la elección hasta donde pudo. Ahora lo interesante será el proceso de entrega-recepción entre Mauricio y Luis Alberto.

El Verde retuvo San Felipe Torres Mochas, recuperó Yuriria y ganó Huanímaro. Movimiento Ciudadano con Pueblo Nuevo y Moroleón; Nueva Alianza repite en Villagrán; Redes Sociales Progresistas en San Diego de la Unión y Jaral del Progreso; PRD en Tierra Blanca y Xichú; y el independiente en Maravatío.

Para todos, en mayor o menor medida, la preocupación es: seguridad. Eso les demandan en campaña, y eso prometen. Ahora a responder con un buen equipo, estrategia y presupuesto, obras son amores y no buenas razones.



La inversión en seguridad

Invertir en seguridad creen muchos no les da réditos políticos inmediatos, prefieren entregar apoyos sociales y obra pública.

Los datos duros de los informes y estudios y las declaraciones del secretario de Seguridad Pública del Estado, Álvar Cabeza de Vaca, y el fiscal Carlos Zamarripa, son de alarma: la gran mayoría de las policías municipales están en la hamaca.

La clasificación de delitos del fueron común y federal se da al momento de impartir justicia, las policías municipales están para prevenir y detener a todo aquel que cometa cualquier delito y ponerlo a disposición de las autoridades competentes.

Las autoridades federales presumen un refuerzo en el despliegue de fuerzas. El Gobierno del Estado mantiene el mando en algunos municipios y la colaboración con el resto a través de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE). Y se mantendrá la bolsa de 200 millones para el fortalecimiento de las policías locales.

No obstante el gran reto de los ayuntamientos será el fortalecimiento de sus policías preventivas (equipamiento y tecnología, salarios, prestaciones), sus C4, y sobre todo sus acciones de prevención del delito que para muchos sólo están en el papel.

Alejandra ofrece “Gobierno diferente”

Alejandra Gutiérrez ha dicho fuerte y quedito que apuesta por un “Gobierno completamente diferente”, más cercano, más humano y más eficiente.

Esas palabras calan en el alcalde en funciones, Héctor López Santillana, y en su equipo que durante la transición han visto con recelo el relevo, aunque sea azul.

La presentación del gabinete esta semana será otro mensaje político muy claro de tomar distancia con lo anterior, pues serán contados los funcionarios que repiten.

El mensaje de Héctor en la graduación de cadetes de Policía y Tránsito confirmó lo que se especuló, que Mario Bravo Arrona, secretario de Seguridad Pública Municipal, es uno de los que tiene una alta probabilidad de permanecer, aunque eso sí, habría una reestructuración de pies a cabeza en toda la Secretaría. Atentos.

También repetiría Jonathan González en la Dirección General de Educación.

Dos pilares de la Administración Municipal estrenan titulares: Jorge Jiménez Lona en la Secretaría del Ayuntamiento y en la Tesorería Municipal se ve venir a la actual directora de Ingresos, Graciela Rodríguez.

En áreas claves como Obra Pública, Desarrollo Urbano y en el Instituto Municipal de Planeación (Implan) lo que se advierte es una baraja de nombres diferentes.

En Desarrollo Rural suena el nombre del actual director de Gestión y Participación Ciudadana de esa dependencia, Roberto Palomares. En Desarrollo Institucional la llegada de Verónica Gutiérrez y en Comunicación Social, Edmundo Meza.

En la Contraloría, Leopoldo Jiménez tiene la entrega lista y en orden. Si Alejandra lo ratifica, sigue en su tarea y si le pide la renuncia, está con todos los asuntos al día. El portal de transparencia de la Contraloría refleja el cumplimiento de metas, dice.

En las descentralizadas (Aseo Público, Comude, Instituto Municipal de Vivienda, Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, DIF, etc.) los titulares pudieran seguir al menos otro rato porque su permanencia depende de los consejos directivos. Aunque más de alguno ya no está cómodo y prefiere la liquidación y hasta luego.

Más que los nombres, lo que ofreció Alejandra es una reestructura general de la Administración Municipal de la que tampoco ha dado detalles. En la primera sesión del Ayuntamiento se presentará la reforma al Reglamento Interior que lo sustente.

Despacio que voy de prisa

Ale, como le dicen los panistas, fiel a su estilo hiperactivo no quitó el pie del acelerador durante la campaña que ganó 3 a 1, y tampoco después con la iniciativa “Escucha Ciudadana” que sumó a más de 14 mil ciudadanos en foros públicos, mesas sectoriales, aplicación de encuestas en kioscos públicos y domicilios, etc.

Todo eso está muy bien, estar cerca de la gente nunca será tiempo perdido.

Le machacaron las tres prioridades: seguridad, empleo y más espacios públicos.

Va a gobernar la capital económica del estado y el tercer municipio más poblado del País con 1 millón 721 mil habitantes, sólo después de Tijuana BC y de Iztapalapa CDMX, según los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020 del Inegi.

Un municipio donde la violencia recrudece y los homicidios ya suman 646. El mes de septiembre registró 88 víctimas, luego de mayo con 90, el segundo más violento desde que se tenga memoria en la ciudad. Y no hay razones para ser optimistas.

La panista va a necesitar de las dos velocidades: la intensidad para el trabajo y los resultados; y tener la serenidad para analizar, reflexionar, planear, dirigir y delegar.

De entrada presume que ya tiene un plan de trabajo que presentará desde la primera sesión ordinaria del domingo 10, que será la base para que el Implan elabore en tiempo récord el Programa de Gobierno 2021-2024 que, a diferencia de otros trienios, no aprobarán en los 4 meses que da la ley, sino este mismo año.

De las finanzas municipales, su especialidad, no se adelanta a hablar hasta no tomar las riendas y conocer a ciencia cierta el margen de maniobra que tiene. Alejandra no habla de un posible endeudamiento pero tampoco lo descarta. Lo que sí viene es la tijera para recortar plazas administrativas que no sean indispensables.

Alejandra encabeza la Coordinación Nacional de Alcaldes del PAN y es una responsabilidad que tendrá que ver cómo le sirve a León y no le quite tiempo.

Tiene el respaldo de su jefe nacional, Marko Cortés, a quien acompañó este sábado en la sesión del Consejo Nacional del PAN que lo declaró electo por otro periodo.

Lo que está más que claro es que no tendrá el apoyo federal extraordinario para los grandes proyectos. Con Diego Sinhue la Alcaldesa electa ha platicado ya de algunas obras prioritarias, una es la de resolver la conexión de la salida a Silao desfogando vías alternas que hoy están truncas, sin pavimentar o en proyecto.

Además desde campaña habló de un plan de anillo vial verde que conecte en un circuito a la ciudad para el transporte privado y público, ciclovías y espacios verdes. Construir un nuevo gran Parque Metropolitano y más espacios públicos en colonias.

Diego Sinhue tiene en el tintero otros compromisos pendientes con León, entre ellos el distribuir vial en el entronque del bulevar Aeropuerto y Comanjilla y el Hospital de Traumatología (en el antiguo Hospital de la 20 de Enero que hoy atiende COVID).

Todo sea por el SITI

Antes de irse, casi la totalidad del Ayuntamiento de Irapuato aprobó dos pesos más a la tarifa de transporte para todo aquel que no cuente con una tarjeta de prepago.

Los tricolores Karen Guerra y Gerardo Padilla, regidores de oposición, se abstuvieron de votar a favor este punto, pues si bien se han mostrado de acuerdo con la implementación del SITI no quieren cargar con otro aumento de tarifa.

Nadie habló de aumento cuando se firmó el convenio para la adquisición del sistema de prepago el 21 de septiembre, así que ahora toma por sorpresa a la ciudadanía.

Las autoridades dicen que no es un aumento sino una forma de incentivar a los usuarios a que cuenten con su tarjeta de prepago para el correcto funcionamiento del Sistema Integral de Transporte de Irapuato (SITI).

Esta no sería una medida inmediata, pues por lo menos pasarán 6 meses para que se tenga la instalación de los sistemas de cobro de prepago en todas las unidades y será hasta entonces cuando se aplique el cobro de 12 pesos en casos especiales.

En este momento, los usuarios tienen que pagar 10 pesos por pasaje completo y 6 pesos por pasaje preferencial, tarifas que se respetarán si se paga con la tarjeta.

Pero fue apenas hace dos años cuando este mismo Ayuntamiento aumentó dos pesos la tarifa normal, allá por agosto del 2019, por lo que, aunque no se quiera ver así, esto representará un aumento para quienes no tengan la tarjeta de prepago.

Las autoridades están obligadas a fomentar que todos los usuarios del transporte público puedan acceder a una tarjeta de prepago, pues de lo contrario la medida indiscutiblemente sería un aumento de tarifa en el servicio de transporte de Irapuato.

Y los concesionarios, tienen que pisar el acelerador para que la empresa que proveerá los equipos los tenga listos y le den la oportunidad a la ciudadanía de no pagar más por un servicio que en muchas ocasiones, deja mucho que desear.



Celaya, relevo en Seguridad

A una semana de asumir el nuevo Gobierno, en Celaya todo indica que Miguel Ángel Simental no seguirá al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

El alcalde electo, Javier Mendoza Márquez aseguró esta semana que tenía la impresión de que Simental ya no estaba cómodo en Celaya por lo que evalúa algunas alternativas para su relevo.

Lo cierto es que a Mendoza Márquez no le ha terminado por convencer el modelo implementado por el Comisario y su equipo de trabajo de ex policías federales.

Los cambios al interior de la Secretaría de Seguridad en Celaya sin duda serían una apuesta arriesgada del nuevo Alcalde e irían en contra de las recomendaciones del propio gobernador Diego Sinhue Rodríguez y del sector empresarial en el municipio.

Cuando Simental llegó a Celaya en diciembre de 2019, la ciudad vivía el momento más álgido de violencia e inseguridad y los resultados no se vieron pronto.

Inclusive esta semana la alcaldesa Elvira Paniagua reveló que a su llegada a la Presidencia encontró una Policía Municipal infiltrada.

A casi 20 meses al frente de la Secretaría los números oficiales no mienten. La mayoría de delitos del fuero común en Celaya han tenido una reducción significativa, aunque es innegable que falta mucho por hacer ya que los homicidios y extorsiones siguen a la orden del día.

A pesar de que Javier Mendoza reconoció los avances en materia de seguridad y de que todo parecía indicar que habría continuidad, en semanas cambió de opinión.

Ahora el Alcalde electo busca a marchas forzadas al nuevo Secretario y se dice que ya tiene un gallo con pasado en la Guardia Nacional y que presentará esta semana.

Diego Sinhue con Mario Bravo Arrona.

En su calidad de Consejera nacional Alejandra Gutiérrez asistió a la ratificación de Marko Cortés. En la toma de protesta de la nueva planilla del CEN (en la esquina derecha) Juan Carlos Alcántara, jefe de gabinete con Diego Sinhue.

