¿Existe el futuro?

El filósofo británico Charlie Dunbar Broad estuvo intrigado por preguntas como las siguientes: ¿Es el pasado tan real como el presente? ¿Podemos decir que los dinosaurios existen? ¿Es el futuro real? ¿Podemos decir que en la Luna existen colonias humanas dentro de un siglo? Por su filosofía del tiempo Broad inicialmente fue “eternalista”.

Los eternalistas consideran que el pasado, el presente y el futuro son todos reales. La influencia de los desarrollos de la física, pensemos en Einstein, Lorenzo Minkowski, fueron determinantes en este enfoque.

La unificación del espacio y el tiempo en algo llamado “espacio-tiempo” llevó a imaginar que el tiempo también podría “espacializarse”, es decir, tratar al tiempo de modo semejante al espacio. Por ejemplo, las posiciones espaciales son reales, Londres y Nueva York son reales en el espacio ¿ocurrirá lo mismo con el tiempo? ¿Un instante en el año 2020 podrá ser tan real como un instante en 1726 o en 2347?

Posteriormente Broad rechazó el eternalismo y creo una posición filosófica nueva que expuso en su libro “Scientific Thought” publicado en 1923. En éste, el pasado es concebido como un “paquete de realidad” y cada instante nuevo que ocurre es añadido al paquete de realidad haciendo que continuamente crezca.

En la teoría del tiempo del paquete de realidad, el pasado es real mientras que el futuro es irreal. Los dos argumentos que Broad defiende para argumentar a favor de esta teoría están basados en i) la dirección del tiempo, y en; ii) la naturaleza del tiempo. Para entender sus argumentos sobre la dirección del tiempo pensemos en una serie de puntos sobre una línea, digamos A, B y C.

Los puntos están ordenados pues B se encuentra entre A y C, y A no es vecino de C. Sin embargo, estos puntos tampoco son direccionales pues podemos igualmente ir de A a B y a C, que hacerlo al revés, de C a B y a A.

Por otra parte consideremos tres eventos en una línea temporal, por ejemplo las presidencias de Calderón, Peña y AMLO. Esta serie de eventos está ordenada y es direccional; va de Calderón a Peña y a AMLO, pero no al revés. Mientras que en el espacio no hay direccionalidad en el tiempo sí la hay.

En el tiempo solo podemos movernos del pasado al futuro. Aunque algunos consideran que la dirección del tiempo es ilusoria Broad no piensa que hay argumentos sólidos para afirmar esto, por tanto Broad afirma que la dirección del tiempo puede explicarse a partir de las capas que continuamente se están añadiendo al paquete de realidad.

Su teoría acepta la realidad del presente y del pasado mientras que el futuro es inexistente, afirma que nada le pasa al presente al convertirse en pasado excepto por el hecho de que nuevas capas de existencia se han añadido a la historia del mundo, es decir; la suma total de existencia continuamente se incrementa y es esta serie temporal la que le da el sentido de dirección y orden al tiempo.

Este es el argumento principal de Broad sobre el flujo del tiempo, mientras que sobre la naturaleza del tiempo vale primeramente recordar dos puntos de vista: El “sustancialismo” que sostiene que el tiempo es real y existe por derecho propio, es una sustancia. Desde este punto de vista los acontecimientos ocurren en y sobre el tiempo.

Por otra parte el “relacionismo” sostiene que el tiempo está compuesto de nada más que las relaciones entre eventos. Por ejemplo; cayó granizo diez minutos “después de que” empezó a llover, o, las flores se secaron una semana “después de” estar sin agua.

Broad rechazó el sustancialismo temporal describiéndolo como “verborrea carente de sentido”.

Como relacionista Broad argumentó que su propuesta de ver al tiempo como resultado del paquete de realidad explica la dirección del tiempo y su naturaleza.