FERIA, PATRONATO

Luego de que el Ayuntamiento nombrara el nuevo Patronato de la Feria Estatal de León, hoy por la tarde en las instalaciones de la Feria tomarán protesta y elegirán a su directiva, encabezada por quien ya sabemos como su presidente: David Novoa.

CAPITANES EMPRESARIALES

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

El equipo lo completan otros dos empresarios: Alberto Ruenes, secretario; y Daniel Tavares, tesorero, el primero expresidente de Coparmex León y el segundo de Apimex, la asociación de proveedores industriales que hoy preside Novoa Toscano.

NUEVA DIRECTORA

La renovación también alcanza la Dirección General de la Feria, se va Lupita Robles, quien suena para llegar a la Subsecretaría de Promoción Turística de Sectur Estatal y llegaría Estela Ramírez, quien ocupó ese cargo en el trienio barbarista.

DESAPARECIDOS

En Michoacán el sábado se realizó la tercera reunión de la Unión Regional de Búsqueda con colectivos y autoridades de ocho estados. La primera fue en Aguascalientes y la segunda en Guanajuato. En ninguna, lamentó Marcela Villalobos, de Aministía Internacional México, hubo autoridades de Guanajuato.

COMANJILLA, Y YA

Ahora que por fin arrancó la obra del puente vehicular en el entronque Comanjilla-Carretera federal 45, a cargo del Gobierno de la República, había la esperanza de que algún otro proyecto aterrizara en Guanajuato, según lo dicho por el Secretario de Infraestructura del Estado, Tarcisio Rodríguez, no hay nada claro.

A FEBRERO DEL 2023

Esta obra fue compromiso que hizo el entonces secretario de Hacienda, Arturo Herrera, quien el 4 de septiembre del 2020 constató lo conflictivo del sitio. La licitación la ganó la empresa guanajuatense VISE, arrancó el 18 de abril y el plazo de ejecución es a febrero de 2023. El Gobierno Estatal participa en la supervisión.

SILAO-SAN FELIPE

El otro proyecto prioritario que ha gestionado el Gobernador con el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador desde diciembre del 2018, es la ampliación y modernización de la carretera Silao-San Felipe, pero no hay respuesta.

NO SE VE CUÁNDO

El acuerdo que hubo fue dividirse los tramos Estado y Federación para realizar los proyectos ejecutivos, la parte que le toca al Estado ya está, dice Tarcisio, pero a la federal le falta. Por como están las cosas la ejecución de la obra está lejos. Por el monto económico que se requiere tampoco está en los planes del Gobierno Estatal.

PUENTE LA SOLEDAD

Otra obra en la que el Secretario apuntó que seguirá la insistencia de recursos es para el puente La Soledad, que está en el tramo federal de la vía Irapuato-La Piedad

SAN MIGUEL-DOLORES

Diego Sinhue estuvo hace unas semanas en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para solicitar que les entreguen el tramo federal Dolores Hidalgo-San Miguel de Allende, en donde el Estado tiene en puerta invertir en su modernización.

PROYECTO LISTO

El titular de Sicom apunta: “Se transfiera o no la instrucción del Gobernador es que estemos con los proyectos y sigamos adelante. Este año arrancaría (una etapa) y confiamos en que sea invertirle a un tramo del Estado que impactaría a la zona con una vía moderna, con ciclovía, que creo sería una de las vías más bonitas del país”.

UNA MANITA

El Secretario apunta que el Estado ha invertido para la mejora de otras vías federales, como la Acámbaro-Salvatierra con poco más de 100 millones de pesos.

ANTARES Y EL INE

La senadora guanajuatense por Morena, Antares Vázquez, fue una más entre los morenistas a los que el INE ordenó bajar las publicaciones en las que llaman “traidores a la patria” a los legisladores que se opusieron a la reforma eléctrica.

NO LE GUSTÓ

Antares se quejó en redes sociales de dicha disposición. Dijo que sólo les llamó como lo que son por pretender entregar a extranjeros los sectores estratégicos del país. “Vulneran mi libertad de expresión y mi derecho como Senadora”, defendió.

MOLESTIA FRESERA

Comerciantes en Irapuato hacen señalamientos en contra de la Dirección de Mercados, aseguran que los inspectores hacen multas, se llevan la mercancía y no la documentan, al final no se las regresan y por eso se niegan a pagar infracciones.

ACUSAN

Hilario Ibarra, de la agrupación Los Malqueridos, asegura que buscan llegar a acuerdos con la autoridad, pues además de esta problemática acusan intervención de la regidora panista Elba García, que según ellos, está metiendo mano en la organización de espacios de comercio, lo que no le corresponde.

LA RESPUESTA

El director de Servicios Públicos, Rogelio Pérez, asegura que lo que están haciendo es darle orden al comercio y defiende a la Regidora, defiende que, por ser Presidenta de la Comisión de Servicios Públicos del Cabildo, sí tiene injerencia.

Continúa IMSS vacunación COVID

El IMSS en Guanajuato continúa con la aplicación de la vacuna Sputnik V contra COVID-19, en cuatro municipios: León, Celaya, Guanajuato y Cortazar.

Está dirigido a la población mayor de 18 años que no haya recibido alguna dosis y a quienes requieran completar su esquema, o recibir algún refuerzo.

Es de lunes a viernes en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 51, en León; UMF No. 49, en Celaya; UMF No. 50, en Guanajuato, y UMF No. 6, en Cortazar.

Se recuerda que no importa la marca de las dosis previamente recibidas para la aplicación de este biológico.

DSS