***FERIA CALIENTE

La renovación de la presidencia del Patronato de la Feria ‘se pone caliente’. La propuesta del transportista-político Juan Carlos Muñoz suma a los organismos empresariales, pero en su contra.

*** SIN CONSENSO AZUL

El miércoles hubo encerrona del ‘cabildo azul’, encabezado por el alcalde Héctor López, y ese fue tema obligado. La única que tajantemente dijo ‘no’ fue Ana Carpio, el resto se llevó la tarea para revisarlo.

*** TANTA SOCIEDAD...

Carlos Medina señaló ayer que al actual Gobierno le gusta su principio: “Tanta sociedad como sea posible y sólo tanto Gobierno como sea necesario”. Si es Juan Carlos esa frase se iría a la basura.

*** CARAMBOLA DOBLE

El poderoso empresario propietario de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, estuvo en León en una intensa gira de eventos educativos y culturales acompañado por el gobernador Diego Sinhue Rodríguez, y cuidó muy bien las formas para darle una palmadita al político azul, pero también un reconocimiento a su ahora amigo, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

* PENSAR EN RIQUEZA

Ricardo dictó a jóvenes la conferencia “Mentalidad y Riqueza: ¿Cómo lograr una prosperidad incluyente? en la que condenó el socialismo, habló de la importancia de que los gobiernos se enfoquen no en el redistribuir la riqueza sino en generarla. Dijo que es nefasta la regulación gubernamental, que al Estado toca garantizar estabilidad, Estado de Derecho y la apuesta al empresariado para crecer.

* NO AL ASISTENCIALISMO

Diego aprovechó para tomar el micrófono en una pregunta y contar la fábula de “matar la vaca que da leche” para que el pobre granjero sea orillado a buscar otras oportunidades para crecer, lo que equiparó a que esa vaca son los programas asistencialistas de los que no está en contra, pero que deben ser la excepción y no la regla. Aseguró que en Guanajuato la apuesta es educación, empleo, tecnología.

* APLAUDE AUSTERIDAD

El empresario le dijo “qué buena respuesta Gobernador”. Minutos después le preguntaron su impresión del nuevo Gobierno federal y no dudó en reconocer el esfuerzo de “austeridad y congruencia” y que hay más cosas buenas que las malas (seguro una es que Banco Azteca maneje las tarjetas del Bienestar, ¿o no?).

*** LEILANI, ENREDOS

Hoy se despide públicamente la directora general de la Academia Metropolitana de Seguridad, Leilani Tortolero, en un acto de graduación de 50 cadetes de Policía y Tránsito, pero el caso no está cerrado. El secretario de Seguridad Pública, Luis Enrique Ramírez, tiene muuucho qué aclarar al Ayuntamiento.

* LA MENTIRA

No deben tardar en pedirle cuentas no sólo para que informe que la funcionaria no acreditó sus pruebas de confianza, sino el que se haya mentido a los ciudadanos en solicitudes vía acceso a la información al decir que no tenían la respuesta cuando ya sabían el resultado. Eso sí que es grave.

* ES OBLIGATORIO

También extraña que el síndico y presidente de la Comisión de Seguridad, Christian Cruz, haya dicho que para ese puesto no se requiere de las pruebas de confianza cuando es obligatorio por reglamento.

*** LEÓN AGRADECIDO

La Fundación León Agradecido quiere su segundo aire. Nació como una iniciativa empresarial en 2013 para reconocer y apoyar la labor de elementos de Seguridad Pública de León (Policía, Tránsito, y otros). Su primer presidente fue Lalo Gómez, ahora es Luz Graciela Rodríguez.

* APOYO A TRANSPORTE

Su principal proyecto fue la tarjeta de descuentos comerciales para los agentes y sus familias. La tarjeta se repartió en una cobertura importante, pero no hay datos que nos hagan pensar que tuvo éxito. El gran reto es enfocar los esfuerzos en dónde más lo necesitan. Por ejemplo los policías han solicitado la posibilidad de descuentos en transporte foráneo, habrá que empezar por dárselo en el transporte local.