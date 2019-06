***FIFOSEC PARA ASESORES

El Fideicomiso de Seguridad fue ‘cocinado’ por el Estado, Municipio y sociedad civil, como una acción que contribuyera para fortalecer tres cosas: el capital humano, la inteligencia y la prevención del delito.

***¿RAZÓN DE SER?

De los 25 millones con los que nació ya se gastaron 16 millones todo en pago de consultorías. No hay un peso destinado en proyectos específicos sobre el objetivo de su creación. Vale la pena reflexionarlo.

***TEORÍA Y PRAXIS

El Fifosec con Toño García, al igual que ‘La Mesa’, con René Solano, son encabezados por ciudadanos, no funcionarios. Y no es que no sirva la consultoría externa para reorientar nuestro plan de seguridad, pero ya fue suficiente, uuurge invertir en las colonias en donde la violencia no conoce de asesores.

*** JUAN CARLOS, LISTO

Si no hay chisqueo de última hora cuentan que esta misma semana se dará el relevo en el Patronato de la Feria para el 2019-2022. El empresario-diputado federal del PAN con licencia, Juan Carlos Muñoz, tiene luz verde para encabezarlo. El pataleo de la oposición y del sector empresarial no fue escuchado.

*** FORO POR LA SEGURIDAD

El Colegio de Abogados de León, que comanda Jorge Marcelino Trejo, está convocando a la abogacía leonesa a participar con propuestas para la mejora de la seguridad pública y para ello habrá un foro de análisis mañana 25 de junio a las 18:00 horas en el hotel Hotsson. Es momento de actuar y proponer.

* SIN PRETEXTOS

Los pretextos se terminan para las autoridades de todos los niveles con las recientes reformas legales. El exgobernador Miguel Márquez (Secretario de Seguridad y el Fiscal -que son los mismos-) repetían sin descanso que no podían contra el delito sin una reforma al artículo 19 constitucional para dar prisión preventiva de oficio a huchicoleros y por portación de armas de fuego, y esa reforma ya se dio.

* REFORMAS LISTAS

Diego Sinhue ha enviado una serie de reformas al Congreso local que una a una le aprobaron. Las más recientes la regulación en chatarreras y casas de empeño, y la tipificación del delito de uso de recursos de procedencia ilícita, soporte para la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera en la Fiscalía. Antes pasaron reformas a la Ley de Seguridad, la creación de la Ley de Prevención del Delito, y otras.

* UIF, LO QUE SIGUE

Lo que falta aclarar es si Carlos Zamarripa la creará de un plumazo o pasará por el Congreso como una reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado que hoy no contempla esa nueva figura. Tampoco hay luz de quién será el que encabece la UIF, nombramiento que está en la cancha del Fiscal.

*** WERA PRO-VIDA

La que estuvo en primera fila en la plática del viernes en contra de la ideología de género de Agustín Laje y Nicolás Márquez, en León, fue la senadora panista, Alejandra ‘La Wera’ Reynoso, quien agradeció a los argentinos su testimonio y subió a Twitter el mensaje: “Nadie tiene derecho a privar de la vida a un ser indefenso, seamos voz de los que no tienen voz” y el hashtag “YoSoyProVida”.

* EL DEBATE

La panista leonesa subió una imagen de la plática en donde una pistola apunta al vientre de una mujer embarazada y arriba la interrogante ¿Interrupción del embarazo u homicidio prenatal? Lo que abrió el debate en su red social entre quienes la apoyaban y otros como Pablo Balonga, científico argentino a favor del movimiento #AbortoLegalYa, quien le cuestionó que “no invente personas donde no las hay”.

* MALÚ Y LA BANDERA

La senadora leonesa por Morena, Malú Mícher, colocó en la ventana de su oficina en el Senado, la bandera con los colores del arcoíris a favor de los derechos de la comunidad homosexual LBGBTTTI.

* LA CORTE YA DIJO

Y ante la polémica en Aguascalientes por la reforma para proteger la vida desde la concepción, Malú respondió que “cualquier intento de legislador en contra del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo atenta contra la salud y es en contra de lo que ya ha establecido la Suprema Corte de Justicia”.