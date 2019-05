Focalizados

Una vez más lo logramos, llegamos al viernes. ¿Sabía que Guanajuato es uno de los primeros tres consumidores principales del sector del empaque y embalaje?

Esto en los más recientes años, gracias a crecimientos como del automotriz-autopartes, agroalimentos, e incluso sectores tradicionales como el calzado.

En 2018 el crecimiento fue del 5% comparte Jorge Garibay, director de ExpoPack, y para este año la expectativa es que se mantenga en incremento.

El Bajío se ha convertido en “la esmeralda” deseada por varias compañías dedicadas a la fabricación de empaque y embalaje, varias de ellas han dirigido a sus agentes de ventas a esta zona, otras más han crecido el número de representantes, y otras más mantienen entre sus planes una posible inversión en una planta que les permita estar más cerca del mercado, comparte Garibay.

Del 11 al 13 de junio se realizará en la Expo Guadalajara por cuarta ocasión la Expo Pack, evento que suma 20 ediciones de realizar también en Ciudad de México, y del cual no descartan que en algún momento se considere sumar a León como una tercera sede.

Aunque niega que hasta ahora hayan sostenido una reunión con la gente de Poliforum, menciona Garibay que conocen de las condiciones del recinto, y realmente el reto sería ofrecer una oferta que en la actualidad no se tiene en sus otras dos sedes, para realmente provocar una atractiva tercera opción.

En el evento al que se espera asistan 16 mil personas, varios de ellos son de los Estados del Bajío, serán 880 las empresas que ofrezcan maquinaria y productos relacionados al sector en 15 mil 100 metros cuadrados.

Pero, el verdadero reto del sector del empaque y embalaje no es seguir creciendo en mercados como el del Bajío, sino adaptarse a un medio ambiente y un mercado que le piden cambiar varios de sus materiales, para lo cual, cuenta el directivo, cada empresa está buscando esa adaptación, la cual no es sencilla, pero es necesario.

En el evento por ejemplo han creado un pabellón ecológico para que las empresas que ya están produciendo una “oferta verde” crezcan sus ventas, y al mismo tiempo impulsen a que otros miembros del gremio comiencen a hacer lo mismo.

Taxi sobre nubes

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, compartió que está por concretarse una inversión de la empresa Fly Across para que pueda funcionar a partir de octubre en el Aeropuerto Internacional de Guanajuato.

En el décimo mes del año, vienen eventos importantes como la Reunión Anual de Industriales y la Feria Industrial Hannover Messe 2019 y el plan del Mandatario es para contar con el servicio de taxi aéreo para que los visitantes puedan viajar del AIG a destinos como San Miguel de Allende, que cuenta con un aeródromo.

Platicando con gente cercana a la empresa nos mencionaron que en realidad el servicio ya llega al AIG, es contratado por empresarios tanto guanajuatense como por visitantes. Sin embargo ahora podría tener presencia oficial de la marca estos lares.

En el caso de SMA nos platicaron que cuando hacen el viaje solamente llegan en uno de sus modelos, debido a lo pequeño que es el aeródromo de la colonial ciudad.

Para traer el servicio de manera formal, la alianza sucedería entre el Grupo Aeroportuario del Pacífico y Fly Across para generar un FBO, un hangar para vuelos privados.

Impresionante

Atención a las siguientes cifras que nos muestran el poder que puede llegar a tener una serie exitosa en televisión.

La encuesta fue aplicada en los Estados Unidos, la pregunta es ¿cuántas serán las personas que no asistan a la escuela o sus trabajos el próximo lunes en México?

De acuerdo a la nueva encuesta de The Workforce Institute de Kronos Incorporated “Absence is Coming” conducida por The Harris Poll, el esperado final de la serie Game of Thrones (GoT) de este domingo creará la disrupción más grande en las empresas, después del Super Bowl.

Con un estimado de un billón de personas alrededor del mundo sintonizando cada episodio de la temporada final de la serie, más de un tercio (34%) de los empleados estadounidenses que participaron en la encuesta dicen que planean ver el final el domingo en la noche, cifra que generaría uno de los 10 finales más vistos en la historia de la televisión.

Aproximadamente 27.2 millones de empleados que planean ver el final de Game of Thrones admiten que faltarán al siguiente día, llegarán tarde, trabajarán de manera remota, serán menos productivos o tendrán algún otro impacto en sus obligaciones laborales del lunes, debido al último capítulo del programa de televisión más popular en la historia de HBO. ¿Qué le parece? ¿Usted también verá el episodio final?