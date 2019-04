*** FORO NACIONAL

El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo anduvo ayer en la Ciudad de México, ofreció una conferencia de prensa para dar a conocer que León será sede este año de la Reunión Anual de Industriales y la Feria Industrial de Hannover.

*** MARINA

Pero según adelantó un día antes el viaje también incluía reuniones con funcionarios de la Marina para dar seguimiento al trabajo de seguridad que se está realizando en el estado, sobre los resultados de dichos encuentros no se sabe nada.

*** OBRAS

En los primeros días de mayo el gobernador regresará a la Ciudad de México la intención es reunirse con el secretario de Hacienda Carlos Urzua para solicitarse fondos para un paquete de obras para Guanajuato por 5 mil millones de pesos.

*** LARGA ESPERA

Vaya alboroto que se armó ayer en la Presidencia Municipal con la visita de Juan Pablo Álvarez Guedea, ex funcionario de la Dirección de Economía, quien estuvo por varias horas afuera de la oficina del alcalde Héctor López Santillana.

* DENUNCIA

A través de su redes sociales, Álvarez Guedea, quien actualmente se describe en su perfil de Twitter como ‘Resiliente. Católico/ Profamilia/ Antiaborto’ y vocero del movimiento Consulta Para Todos, denunció que fue agredido por escoltas y hasta por el mismo Alcalde, aunque no mostró evidencia de ninguna agresión física.

* PREGUNTÓN

Según argumentó públicamente en sus redes, la agresión vino después de que cuestionó a Luis Pérez, director general de Asuntos Jurídicos del Municipio y al propio Alcalde, porqué no han hecho nada contra la ex alcaldesa Bárbara Botello, aunque no especifica los motivos.

* BLOQUEO

El incidente mayor ocurrió en el traspatio de Presidencia, Álvarez Guedea, quien por cierto es simpatizante de Acción Nacional, señaló: “me paré frente a su camioneta para que me atendiera y sus guaruras se bajaron para quitarme de ahí con violencia”.

* OTRA VERSIÓN

Como en todos los casos. siempre hay más de una versión sobre los hechos, personal que estaba en el lugar asegura que no hubo tales agresiones y también afirman que Álvarez Guedea acudió a Presidencia porque anda tramitando que le otorguen información pues tiene varios expedientes abiertos derivados de su trabajo como funcionario municipal en la administración priísta.

* POLÉMICO

Al parecer, son al menos ocho juicios civiles y varios procesos administrativos en los que está involucrado, por otro lado esta no es la primera vez que Juan Pablo Álvarez Guedea se ve envuelto en polémica, su salida de la administración priísta 2012- 2015 fue controvertida.

* MUY OCUPADO

Resulta que fue despedido y la versión oficial fue que dedicaba mucho tiempo de su horario laboral en alimentar sus redes sociales personales y no estaba al 100% enfocado en sus deberes que le requería el cargo de Director Administrativo de Economía.

* CONFUNDIDO

Ayer en su denuncia pública, asegura que por las agresiones que recibió presentó una queja ante a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero el tema es municipal por lo que no es de competencia de la CNDH, lo más probable es que si tiene suerte, el caso a lo mucho será turnado a la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato.

*** IGUALES

Un grupo que se autoidentifica como seguidores de Morena y que encabeza Francisco Javier Alcaraz de la Rosa, ya comenzó a moverse entre el gremio taxista en Guanajuato, su objetivo es formar el Sindicato bajo la promesa de que exigirán el reparto de nuevas concesiones de taxi.

* VIEJO MODELO

El modelo de formar sindicatos no es nada nuevo, lo inventó el PRI, lo aprendió muy bien el PAN y ahora al parecer busca replicarlo Morena, o al menos un grupo afín.

* TRANSPORTE DE VOTOS

Y es que los sindicatos son un activo muy importante en tiempos de campañas electorales, no solo para los días previos sino hasta para el día de la jornada electoral, pues es a través de ellos que se puede mover a los votantes.