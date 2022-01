Fuerte y claro

Una vez más lo logramos, llegamos al viernes. El industrial leonés, José Abugaber Andonie aseguró que los empresarios en México no quieren destruir la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero sí que se respete el Estado de Derecho.

El empresario del calzado y actual presidente de la Concamin fue invitado por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputado a los foros de parlamento abierto sobre la reforma eléctrica en donde estuvo presente el titular de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, convirtiéndose en la primera vez que se debate el tema en público.

El funcionario federal acusó a la iniciativa privada de intentar apropiarse del mercado eléctrico mexicano que tiene un valor de 315 mil millones de dólares.

Compartió que hasta ahora la iniciativa privada ha invertido 44 mil millones de dólares en proyectos eléctricos, sin embargo solamente 11 mil millones de dólares son capital propio y el resto indicó que es crédito de la banca de desarrollo, Afores y la banca mexicana.

Explicó que es con ese capital, que quieren apropiarse del mercado eléctrico mexicano que tiene un valor de 315 mil millones de dólares y de la CFE que vale 377 mil millones de dólares.

“Los empresarios en todo el país saben que su empresa es la CFE y que la tienen que cuidar. No es Black Rock quienes los van a salvar eh, ni Blackstone, no, no, no. ¡Los va a salvar la CFE para que crezcan!”, exclamó mientras observaba al socio de calzado Comando quien estaba a unos centímetros de él.

Abugaber Andonie durante su intervención le comentó que dejaba claro que mientras se respete el Estado de Derecho, consideró que todos están de acuerdo en que se hagan las cosas.

Le reiteró que los industriales generan empleos, pagan en tiempo y forma sus obligaciones, benefician a México y generan valor.

“La pregunta es ¿México y los mexicanos primero o primero la CFE? Queremos trabajar en conjunto con la CFE, pero tenemos competencia. ¿Por qué la CFE no puede tener competencia, por qué sólo nosotros?”, remarcó.

Expresó su preocupación por las disposiciones de la iniciativa presidencial en menesteres eléctricos y dijo a los diputados que no es necesaria una reforma constitucional, simplemente que se aplique la ley a todo aquel que se le encuentren irregularidades.

Lamentan

Cambiando de tema: “Lamentable y sorpresiva publicación vespertina del #DECRETO para la #regularización de #vehículosusados extranjeros sin tomar en cuenta a los distribuidores de automotores como se comprometió el presidente”, escribieron en la cuenta de Twitter de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores.

Y es que recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador se había comprometido con este gremio a no emitir un decreto definitivo sin antes consultarlo con ellos y resulta que la realidad fue otra.

En la publicación la Asociación que preside Guillermo Rosales arrobó a López Obrador; a la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier; al secretario de Gobernación, Adán Augusto López; a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez; y al secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O.

AMDA desde que se pronunció la primera intención del Gobierno federal de poner en marcha el decreto para regularizar los carros “chocolates” ha hecho énfasis en el daño que esto provocará a la industria en México, incluso lo consideraron como un golpe a quienes de manera formal son parte del sector automotor.

Problemas

Para finalizar en Irapuato y Celaya los restauranteros la están pasando aún peor que en León, en cuanto a contar con una mejoría en sus consumos.

Al grado que a mediados de este año podrían ser varios los propietarios que terminen por cerrar las puertas de sus negocios, perdiendo un importante capital de su dinero y lamentablemente dejando a varias personas sin empleo.

La confianza es que después de las primeras dos semanas de febrero los contagios comiencen a bajar considerablemente, considerando la forma tan rápida que llegaron tan pronto inició el 2022.

En caso de suceder este escenario consideran que la situación podría mejorar para el segundo semestre y por ende serían menos los negocios que tendrían que verse obligados a cerrar.

