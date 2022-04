***GIRA NORTEAMERICANA

El presidente del PAN en Guanajuato, Eduardo López Mares y la secretaria general, Rosario Corona Amador, llevaron a cabo una gira de cercanía con migrantes en Estados Unidos en Texas. Se estima que en Texas radican cerca de 500 mil guanajuatenses.

***BUSCANDO VOTOS

Para estar en contacto con los guanajuatenses que viven fuera de nuestro País y escuchar sus necesidades y experiencias, se reunieron con ciudadanos provenientes de Jaral del Progreso, Comonfort, San Luis de la Paz, Santiago Maravatío, Jerécuaro y Salamanca.

***Y NUEVOS ADEPTOS

En esta gira, visitaron la University of the Incarnate Word en Texas, donde platicaron con los estudiantes sobre los desafíos que enfrenta la educación y de su experiencia radicando en otro país.

López Mares y Rosario Corona se reunieron con diversos congresistas y jefes de gobierno norteamericanos experimentados en materia de migración, quienes se dijeron preocupados por la situación actual de México, la cual se ha visto afectada por el gobierno de la 4T.

*VISLUMBRANDO CANDIDATOS

Los dirigentes panistas aprovecharon la gira para hablar sobre la iniciativa “diputado migrante” propuesta en el Congreso del Estado de Guanajuato, ante empresarios e integrantes de organizaciones como “Casa Guanajuato” y el “Club el Lindero”.

***MEJOR A MISA

Ayer se le preguntó a Diego Sinhue si acudiría a votar mañana en el ejercicio de la Revocación de Mandato, a lo

que contestó: “Híjole, no sé, no sé todavía, no sé, yo creo que seguramente no, porque el domingo voy a misa”.

*APROVECHAN VISITA

Diego también visitó la oficinas de la Secretaría de Turismo, en el Parque Bicentenario, y acompañado de la secretaria de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Gobierno, Maria Isabel Ortiz Mantilla, inauguraron los paneles solares de dicha oficina.

*EL GRAN AUSENTE.

En el evento del Parque del Bicentenario el gran ausente fue el alcalde de Silao, de Morena Carlos García Villseñor, quien mandó como representante a su secretario, Rogelio Fabián Santoyo Guevara, quien no quiso responder sobre las acusaciones de acoso sexual que se hacen contra su hermano, el exsubdirector de Protección Civil, Marco Antonio Santoyo García.

***VIEJO CONOCIDO

Enrique Avilés Pérez, exdirector de Comunicación Social del Gobierno de Miguel Márquez, y antes de la Secretaría de Turismo del Estado, en el mismo sexenio, bajo las órdenes de Fernando Olivera Rocha, ya encontró un buen acomodo.

*DIO UN BRINCOTE

Ya despacha como director general de Comunicación Social de la Secretaría de Turismo, pero federal, con oficina en avenida Presidente Masaryk, en la colonia Lomas de Chapultepec, muy cerca de Polanco en la Ciudad de México, bajo las órdenes de Miguel Torruco.

***TIEMPO LEGAL

El 14 de abril, como cada año, Vicente Esqueda Méndez, procurador de los Derechos Humanos, cumplirá con lo que marca la Ley para la Protección de los Derechos Humano, de entregar su informe anual de actividades al Congreso del Estado.

*SIN FOTOS

Pero habrá un pequeño gran detalle en esta ocasión: la tradicional entrega que implica un acto protocolario donde él procurador acude al Palacio Legislativo con su libro-in-forme para entregarlo al presidente del Poder Legislativo, ambos dan un breve mensaje y se toman la foto muy sonrientes, fue cancelado.

*NO HABRÁ NADIE

Y es que el 14 de abril es Jueves Santo, y ambas instituciones estarán de vacaciones. Así que ahora la entrega será por firma electrónica, según acordaron el secretario del Congreso Christian Cruz Villegas y el propio Procurador de los Derechos Humanos.

*CON SOLO UN CLICK

Vicente Esqueda podrá hacer un envío vía internet desde su computadora. En el servidor del Poder Legislativo o en la computadora de la presidenta del Congreso, Irma Leticia González, se recibirá y automáticamente se generará un acuse de recibo con firma electrónica, sin que ella tenga que estar al pendiente del envío.

*INNOVANDO

Ahora el cambio es posible porque la ley solo dice que lo debe entregar, pero no dice cómo. Esta será la primera ocasión en que este acto se llevará a cabo de esta manera, pues su antecesor Raúl Montero de Alba en una ocasión sí entregó su informe anual el Viernes Santo. Y el presidente del Congreso en turno lo recibió.