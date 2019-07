Gobierno abierto que duela

El gobierno estatal de Guanajuato no vibra. Parece un aparato apagado que no provoca más función que la generada por la inercia. No comunica innovación, ideas nuevas, disposición de cambio, ante acontecimientos tan graves como los sucedidos desde las elecciones federales de julio del año pasado.

De alguna forma debería de estar reaccionando, no debe de sujetarse a un estatus quo, que solo lo irá minando paulatinamente. Para construir un gobierno que trepide, que se enganche con la ciudadanía, antes que nada, hay que desearlo, quererlo y apostar por los cambios necesarios.

Se necesita un gobierno con ideas, piloteado por un equipo, no solo capaz, sino audaz; que no se detenga ante los retos que significan las nuevas ideas.

El viernes asistimos a la presentación del plan para generar un “Gobierno Abierto”. La idea no es original, viene desde la administración del presidente Obama (Open Government Memorandum), pero resulta importante y oportuna para comenzar a motivar cambios paradigmáticos en nuestro estado.

Sin embargo, se requiere de una gran fuerza política y de liderazgo, para lograrlo.

Pues resulta que al muy bien organizado evento, en el dignísimo escenario del auditorio de la Universidad de Guanajuato, con participantes de organizaciones civiles, funcionarios, miembros de ayuntamientos, invitados especiales de entidades vecinas, y encabezado por el Rector de la Universidad de Guanajuato, la presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública del estado, y en representación del Instituto Nacional de Transparencia, uno de sus más conspicuos comisionados; no asistió el Gobernador, cuya participación estaba anunciada. Así como lo oye.

¿Qué tanto le interesa a Diego Sinhue Rodríguez Vallejo la política pública de datos abiertos? ¿Qué compromiso asume ante los guanajuatenses para fabricar un gobierno transparente y de plena y genuina participación social?

No lo sé a ciencia cierta, pero su ausencia significa ya un pesado lastre para la implementación de esta idea innovadora y seductora para la sociedad. Desperdició una oportunidad de oro para mostrarse preocupado por un cambio que tiene sentido estratégico.

Y es que todo esto importa porque parte de la concepción misma de la democracia, tan acosada hoy, desde el gobierno federal, con sus apuestas autoritarias.

Lo que debemos saber todos es que la información del gobierno no le pertenece a éste, es de los ciudadanos. Esto, a través de un programa de comunicación intenso y extenso, debería ser conocido por todos los guanajuatenses. Así nos pondríamos al nivel, por lo menos, de los atenienses del siglo IV A.C. ¡Imaginen!

Sabido que la información nos pertenece, habrá que desatar la curiosidad ciudadana de saber qué pasa con su gobierno: cómo planea, ejecuta, monitorea, evalúa, maneja las discrecionalidades de que están dotados los funcionarios, rinde cuentas y sanciona. Insisto, es el acicate de un sistema verdaderamente democrático, todo lo demás es simulación grosera.

Analicemos ahora los contenidos de la propuesta: Gobierno Ciudadano. Comprende un esfuerzo por mejorar la comunicación del gobierno con la gente, adoptando plataformas avanzadas de comunicación. Buen punto.

Parlamento Abierto. El uso de lenguaje ciudadano para que las personas comunes entiendan mejor al poder legislativo. El asunto me parece baladí, frente a los retos de un poder tocado por el nombramiento de un fiscal carnal. Primero debe intentar, si puede, recuperar un poco de la confianza extraviada. Naufragan.

Juzgar con perspectiva de género. Reconociendo su importancia, hay asuntos de mayor trascendencia en el Poder Judicial, como el seguimiento puntual de su autonomía y la eliminación de la influencia del Ejecutivo en sus resoluciones y procedimientos.

Mejora de Servicios Educativos. Se podría obviar, ya que el tema se subsume en el otorgamiento de mayor número de becas.

Modelo de Datos Abiertos. De interés para lograr formatos abiertos que puedan ser consultados sin problema. Va.

Transparencia Presupuestaria. Ese punto está cubierta desde hace años. Quizás solo se requieren pequeños ajustes. Ese trabajo lo realizó el CIDE desde 2013, a no ser que haya sido desactivado recientemente. Contaba con un módulo de explicación en formato ciudadano.

Impulsando tu crecimiento. Es la construcción de una plataforma para dar seguimiento a la alimentación y desarrollo saludable de los infantes. Considero que resulta trascendente para lograr mayor involucramiento de los padres en el cuidado de los hijos. Muy importante e innovador.

Gobierno Ciudadano. Con un fastuoso título, el proyecto se enfoca sólo a la información sobre obras públicas y sus avances. León ya está en punta y puede ser el ejemplo para los demás.

Si se trasmutara el término a “gobernanza”, el título adquiriría un significado político de enorme relevancia, ya que alude al involucramiento de la ciudadanía en la toma de decisiones desde el gobierno. Se abriría un gran horizonte para abordar muchas ideas novedosas.

Hay que ser directos y decir las cosas con claridad: faltan contenidos retadores, que duelan, que saquen a los gobiernos (estatal y municipales) de su zona de confort. Que los obliguen a abrirse y dialogar, críticamente, con los ciudadanos.

Sorprende que no haya tema sobre asuntos de seguridad. Hay que forzar el trabajo de transparencia y rendición de cuentas en la enconchada Fiscalía estatal. Es la problemática más seria que enfrentamos. Acabamos de enterarnos, por ejemplo, que altera las estadísticas de los delitos. Menudo gobierno abierto.

Casi todos nuestros municipios operan un sistema conocido por la teoría como Gobierno-Botín o “Spoil system”, denunciado en Estados Unidos desde 1832 por el senador William Marcy, que en este caso, permite depredar, desde un ayuntamiento a modo, los presupuestos públicos a través de sobornos indetectables por las auditorías, puesto que se pagan en efectivo a los políticos y funcionarios coludidos.

Mucho que ver con la apertura de datos de las áreas de desarrollo urbano, zona favorita para estas malas prácticas, específicamente en materia de usos de suelo, combinados con Medio Ambiente y el respeto a las superficies de preservación ecológica.

¿Sería mucho pedir la publicación, a una escala conveniente, de los mapas de uso de suelo de cada municipio guanajuatense y la digitalización de los trámites de autorización? Por allí podemos empezar.

En la administración pública, amor es presupuesto. Si tanto estima la política de “Gobierno Abierto”, Diego Sinhue Rodríguez debería de corresponder con un presupuesto mayor para el IACIP.

Con apenas una pequeña plantilla y un gran esfuerzo de sus funcionarios, mucho han logrado, pero poco podrán incidir sin el apoyo constante y suficiente desde el ejecutivo.

Concluyendo, para que el gobierno se abra de verdad, deberá de doler, como en el ejercicio. Si no, no sirve.