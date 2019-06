***GUARDIA, DUDAS

Luego de que ya perdimos la cuenta con los ayuntamientos que aprobaron donaciones o están por hacerlo, para construir bases de la Guardia Nacional, hay más dudas que certezas.

*TODOS CON SU BASE

La Federación planteó a inicio de año cuatro bases en Guanajuato. Luego el secretario Alfonso Durazo, en su visita, declaró que serían nueve. Pero es hora que no precisan en dónde van a estar.

*SIN EXPLICACIONES

Con los elementos pasa lo mismo, primero se habló de 2,400 y luego de 4,000 Llegarían para fines de junio o principios de julio, según dijo, pero a dónde llegarán si no hay todavía bases construidas. Es hora de que alguien nos dé explicaciones.

***ZAPOTILLO, RESISTENCIAS

En el periódico El Occidental, Manuel Villagómez, presidente de la Fundación Cuenca Lerma-Chapala-Santiago A.C., le pide al gobernador Diego Sinhue que de plano se siente con su homólogo de Jalisco, Enrique Alfaro, pero no para aterrizar el proyecto de El Zapotillo, sino para buscar alternativas viables.

*PROMESAS ENCONTRADAS

Lo sepulta por la fuerte oposición social que está acreditada con 10 amparos y la promesa del Presidente de la República de no inundar poblados. Aquí confían en la otra promesa, la de concretarlo.

*ALTERNATIVA, LA SOLÍS

La propuesta es que León le ceda a Guadalajara lo que tiene por decreto del Río Verde, y Jalisco a León lo que tiene del Río Lerma, y la que se almacena en la presa Solís, enviarla a la Laguna de Yuriria y bombear a León con costos menores. Ni el Estado ni el SAPAL se han pronunciado sobre si es un plan “B” que haya que explorar técnicamente, por si el gozo de un acuerdo por rescatar El Zapotillo se va al pozo.

***SOLDADO AZUL

El guanajuatense coordinador de la bancada del PAN en el Congreso de la Unión, Juan Carlos Romero Hicks, fue entrevistado en el programa “Tragaluz”, del periodista Fernando del Collado, en Milenio TV, donde se declaró panista de convicción: “Soy un soldado convencido de la fuerza y las ideas del PAN”.

*HUACHICOL

Fue cuestionado sobre la violencia en Guanajuato y, a la pregunta de si diría que los huachicoleros controlan su tierra, no tuvo empacho en declarar: “Una parte de algunos municipios, sí”. Respecto a quién protege a “El Marro”, respondió: “Lo desconozco, pero me deja muchas dudas”. Órale...

*DIEGO Y AMLO

La violencia e inseguridad se descompusieron pero, dijo, principalmente son un tema federal, que los homicidios empiezan a bajar, pero queda mucho por resolver. De Diego dijo: “Va muy bien, con gran popularidad y legitimidad. Es una nueva generación que tiene un liderazgo con gran pasión”. Pero contra López Obrador: “Vive otra realidad, no lee, no piensa, no escucha, no concilia y regaña mucho”.

*GUARDIA, VEREMOS

Del papel de la Guardia Nacional en la crisis de Guanajuato, es prudente: “Es un ingrediente necesario, pero insuficiente”. Se requiere estrategia, coordinación y, sobre todo, participación ciudadana. No critica a la GN, pero advierte que se corre el riesgo de la militarización si no se respeta el marco legal aprobado.

*CONTROVERTIDOS

En los temas controvertidos rechazó la legalización de la marihuana; de la decisión de la mujer en la maternidad, dijo: “en lo personal no lo comparto, me atengo a las leyes y al estado de derecho”. Ve bien el entregar medios de comunicación a las iglesias, “pero con límites”. Y sobre “El Yunque”, repite su frase favorita: “Es el mito del chupacabras, me quedo con la leyenda de las momias de Guanajuato”.

***OCUPAN VACANTE

La Junta de Gobierno del Congreso nombró a Katia Morales Prado como nueva integrante del Comité de Selección del Comité de Participación Ciudadana -CPS- del Sistema Estatal Anticorrupción. Lo que sigue ahora es que emitan la convocatoria para definir la vacante del CPS, que también debe ser mujer.