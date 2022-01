Hablando en Serio

Ante la soberbia y prepotencia gringa, el mundo escucha de nuevo tambores de guerra.

Trascendente es la reunión de la OTAN con Rusia, pues si priva el sentido común y la decencia, las naciones de occidente darán la razón a los rusos que siguen planteando la paz.

En mi opinión, la OTAN, liderada por los gringos, de una manera inmoral, irresponsable e idiota, ¡está buscando pleito!, de otra manera es incomprensible que estén poniendo armas cercas de la frontera rusa, con el pretexto de algo que no ha sucedido; ¡La invasión rusa en Ucrania!

Desde los años 60´s, el mundo sabe que si tenemos una guerra nuclear la destrucción de la vida como la conocemos sería casi total, tanto por el daño directo de los bombardeos como por la contaminación radioactiva de los recursos naturales, es decir, aunque no te caiga encima una bomba nuclear, después de los bombardeos no habrá nada para beber o comer, inclusive es probable que el aire que respiramos esté contaminado. La única defensa lógica, es la teoría de la mutua destrucción: esta teoría parte del concepto de equilibrio de fuerzas en donde, ambos mandos saben que de iniciar hostilidades, ambos serían perdedores, ¡nadie ganaría!

El equilibrio se da ante la certeza de la capacidad de destrucción que tiene el bando contrario y la certeza, también, de que aun atacando primero, el enemigo tendrá tiempo de responder y destruirme… De ahí la inmoral irresponsabilidad de los gringos y sus títeres europeos, ya que al acercar o instalar armas cerca de las fronteras rusas, se rompe el equilibrio, es decir, si la OTAN pone armas nucleares en Ucrania, el tiempo en el que los rusos podrían responder a un ataque es mínimo, en otras palabras, la OTAN podría destruir gran parte del arsenal ruso antes de que este pueda contraatacar, con lo que se podría tener un triunfo pírrico, porque la destrucción de millones de vidas (dónde por cierto vale lo mismo la vida de un gringo que la de un ruso o la de un negro o amarillo que la de un blanco.), así como la contaminación nuclear, es inevitable.

En los años 60´s, los rusos intentaron instalar misiles con ojivas nucleares en Cuba, con lo que se tenía el mismo resultado, nada más que al revés, los gringos hubieran quedado en estado de indefensión, pues un ataque ruso desde esa distancia, no hubiera dado tiempo a contraatacar con todo, dando ventaja a los rusos y rompiendo de facto el equilibrio que genera la paz con el concepto de mutua destrucción. La respuesta de los gringos, bajo la presidencia de Kennedy, fue aplaudida, simplemente bloquearon el acceso de barcos rusos a Cuba, evitando la llegada de los misiles, acción que puso al planeta al borde de la tercera guerra mundial… Prevaleció el sentido común y los rusos recularon regresando sus misiles a Rusia y el planeta se salvó gracias a que se conservó el equilibrio que hoy la OTAN está rompiendo, al involucrarse en una guerra entre gringos, rusos y chinos, en donde el origen es la resistencia de los gringos a dejar de ser la primera potencia económica, comercial, política y militar. En otras palabras, ante el rezago gringo en aspectos técnicos y de producción, al prostituir sus modelo económico orientándolo hacia la especulación financiera y no hacia el desarrollo tecnológico y la producción industrial que sustenta una economía capitalista, la respuesta de los gringos es buscar pleito para detener la competencia que se dio de acuerdo a las leyes de libre mercado, en donde el que tiene mejor desarrollo tecnológico (mejores productos e mejor precio) gana el mercado. En otras palabras, los gringos se dedicaron a especular y ganar dinero sin generar riqueza, lo que dejo rezagado a su sector productivo, industrial y tecnológico. Hoy el líder en aviones de combate es Rusia, los aviones norteamericanos F-35, caros y defectuosos, no compiten con los SU-57 rusos, el líder en redes y sistemas 5G es china, por eso boicotean a Huawei, el líder en armas de defensa lo es Rusia con sus sistemas S-400, en tanto los gringos con sus cohetes Patriot, de nuevo más caros e ineficientes, a nadie amedrentan. Ante esta realidad, la respuesta civilizada e inteligente sería apostarle al desarrollo tecnológico y a la producción de bienes y no a las ganancias financieras, pero eso implicaría esfuerzo y trabajo… Por ello la respuesta fácil de amedrentar con la violencia y presionar con la fuerza de las armas… Lo que puede resultarles mal a los gringos y a la OTAN, pues la única respuesta que tiene Rusia al estar acorralado, es destruir las armas que la OTAN ponga cerca de sus fronteras, lo que dará justificación pública a los gringos para decir que los rusos atacaron primero, lo que como con las justificaciones para invadir Irak, serán puras mentiras en dónde todos perdemos… ¡Así de sencillo!

Un saludo, una reflexión.

