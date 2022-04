Llegué a Celaya en el 2007, en plena campaña política por la presidencia municipal y dos cosas llamaron mi atención, los asaltos al tren y el problema de tráfico por el tren.

Yo venía de Michoacán, y si bien me vine a Celaya por un proyecto personal, no puedo negar que me motivaba alejarme de la violencia que se vivía en la bendita tierra del Tata Vasco de Quiroga y de los aguacates. Ya en Celaya, lo primero que hice fue reunirme con líderes sociales y empresariales, para proponerles la formación de un “Grupo Líder”, que con generosidad, poder político y económico, diera rumbo a Celaya para evitar el deterioro social y la inseguridad que se vivían en Michoacán; de ello hablaré en otra ocasión.

Uno de los primeros líderes celayenses que conocí y que hoy me honra con su amistad es Julián Malo Guevara, que en aquel tiempo, en campaña para ser alcalde proponía solucionar la problemática del tren con un proyecto llamado Ferroférico, que básicamente planteaba sacar las vías de la zona urbana y construir alrededor de Celaya parques industriales y distribuidores para impulsar la economía, al tiempo que se convertían en parques y vialidades los espacios que hoy ocupan las vías del tren.

El proyecto Ferroférico, también llamado Libramiento de Celaya contempla, cito de T21.com.mx: “la construcción de 46 kilómetros (km) de vía ferroviaria, 25 (km) para la línea “AM”, que será concesionada a Ferromex y 21 (km) para la línea “NBA” para KCSM. Tendrá un patio ferroviario de operaciones, que sustituirá al que actualmente opera, así como la construcción de 19.4 km de vías de intercambio, de 5 laderos y 3 entronques carreteros, además de la construcción de un canal hidráulico”. El proyecto en su momento fue adoptado por los tres niveles de gobierno e incluyó el apoyo y compromiso del entonces presidente Felipe Calderón para llevarlo a cabo, lo que no evitó enfrentar muchos problemas, desde el robo de las vías hasta resolver problemas con la tierra, ya que el proyecto pasa por 19 ejidos.

Del 2007 al 2021 han pasado 14 años, se fue Felipe, llegó Peña Nieto y hoy está AMLO, y ya podemos decir que la problemática central ha sido resuelta y que con la colaboración del gobierno federal, la conducción del gobierno estatal y el apoyo de los gobiernos municipales, la conclusión es cuestión de tiempo. Dentro de las obras que destacan, está el Distribuidor vial Celanese (Puente de Celanese) que, con un avance del 15% y una inversión de $650 millones de pesos, cuya terminación se contempla para el segundo semestre del 2023, permitirá el paso simultáneo del tren y del flujo vehicular sobre la carretera federal 51 en el sur del municipio.

La obra de ingeniería, sin duda espectacular y útil, pero, el logro de negociar entre los tres niveles de gobierno, la compañías ferroviarias y la ciudadanía para tener una obra que beneficie a todos, sin duda muestra que, al margen de colores y de banderas, cuando se pone por delante el bien común, el interés ciudadano y se trabaja en equipo, todos ganamos y con esta obra gana México y de forma particular ganan Guanajuato y Celaya.

Felicidades al gobierno federal, a las empresas ferroviarias, al gobierno de Guanajuato, al gobierno municipal, a los compañeros ejidatarios y terratenientes y a la Secretaría de Desarrollo Económico y Sustentable del gobierno de Guanajuato, bajo la conducción del C. Mauricio Usabiaga Díaz Barriga, responsable de coordinar la obra ¡Las buenas noticias también son noticia!, queda en agenda, una vez fuera las vías del tren de Celaya, que bajo la conducción del Alcalde Javier Mendoza Márquez, se preparen los proyectos que mejoren la vialidad urbana y embellezcan a Celaya, para lo que sería bueno escuchar la opinión del Ing. Julián Malo Guevara, los celayenses y el pueblo de Guanajuato lo merecemos… ¡Así de sencillo!

Un saludo, una reflexión.

Escritor y soñador