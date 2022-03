Los humanos somos chistosos, nos preocupa la amenaza de una guerra nuclear, pero estamos impasibles ante algo peor: ¡la destrucción de nuestro hábitat!

El ex vicepresidente de USA, Al Gore, inició en el 2007, hace 15 años, una campaña para concientizarnos del peligro que representa para la humanidad la destrucción de nuestro hábitat a través de la contaminación ambiental, el cambio climático y la depredación de recursos, cito del periódico digital “elmundo.es”: “El ex vicepresidente de Estados Unidos y candidato a la presidencia en las pasadas elecciones por el Partido Demócrata, Al Gore, protagoniza el largometraje 'An Inconvenient True' ('Una Verdad Incómoda'), en la que se realiza un análisis científico sobre las causas del cambio climático y las consecuencias que tendrá para el mundo.” …No hemos hecho caso…

Ya antes, mucho antes, Rachel Carson, nacida en 1907, inició el ecologismo y en 1962 publicó su obra “Primavera silenciosa”, en dónde denunciaba el uso indiscriminado, criminal e inmoral de pesticidas, y como estos venenos se transmitían en la cadena alimenticia atentando contra la salud humana. No solo no hicimos caso, sino que las empresas de la industria química de USA iniciaron una campaña de desprestigio contra la científica, entre ellas Monsanto, que publicó una mentirosa historia de cómo, al no usar pesticidas, nos arrasarían plagas de insectos (razón suficiente, en mi opinión, para no comprar productos Monsanto),… de la misma forma en que las compañías tabacaleras mintieron y atacaron a todos aquellos que señalaban los daños contra la salud al fumar… El caso más paradigmático fue el del primer “Hombre Malboro”, Robert Norris murió a los 90 años, sin haber fumado… quizás siguiendo la consigna de: “hágase la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre”, sin embargo, con un rasgo de justicia divina, Eric Lawson, quién fumó desde los 14 años y nunca dejó de fumar, se convierte en el quinto “Hombre Malboro” que muere por complicaciones derivadas del vicio de fumar; antes le precedieron: David Millar (enfisema), David McLean (cáncer de pulmón), Wayne McLaren (cáncer de pulmón) y Richard Hammer (cáncer de pulmón)… Hoy ya no existe la criminal campaña del “Hombre Malboro”, que exhibía que para ser macho y vaquero, había que fumar.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Regresando al tema de la destrucción de nuestro hábitat, aun cuando la humanidad en su mayoría sigue ciega y sorda respecto a la destrucción de la vida en el planeta tierra, el trabajo de la Sra. Carson tuvo un impacto mundial que en los hechos llevó al Presidente John F. Kennedy a ordenar a su científicos el realizar un estudio que concluyó dándole la razón a la Sra. Carson… Aunque seguimos sin hacer caso.

En el 2015, Stephen Emmott da vida al documental “Diez mil millones”, en donde describe un mundo apocalíptico derivado de la sobrepoblación, la contaminación y la depredación de recursos naturales. De nuevo cito a “elmundo.es”: “(Aproximadamente en el 2005), el profesor Stephen Emmott formó un equipo de científicos de todo el mundo con la misión de predecir el futuro de la vida en la Tierra y estudiar qué retos tendría que afrontar la humanidad. Sus estudios apuntan a que, a finales del siglo XXI, el planeta tendrá diez mil millones de habitantes, una pesadilla de terror para un mundo con recursos limitados…”

Conclusión, la estupidez humana nos lleva a creer que tirar una lata de refresco o una bolsa de plástico no tiene ningún impacto, dejando de ver que, dada la irresponsabilidad de los millones que poblamos este planeta, una lata o una bolsa de plástico se convierten en millones de toneladas de contaminación que están desapareciendo la vida en los mares y en la tierra, al tiempo que nuestras prácticas “pseudocientíficas” para incrementar la producción y “bajar costos” vía fertilizantes, agroquímicos, pesticidas y energías sucias derivadas del petróleo, acaban con el planeta mismo;… por lo que, opino, preocuparnos de una probable guerra nuclear está de más, comparada con la realidad de la destrucción sistemática de nuestro hábitat… ¡Así de sencillo!

Un saludo, una reflexión.

Escritor y soñador