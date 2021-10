Hagan sus apuestas sobre cómo le hará Hugo López-Gatell para desacreditar la orden judicial de que todos los menores de 12 a 17 años sean vacunados contra el COVID-19. ¿Dirá que es un complot de Pfizer? ¿Acusará a los infantes de golpismo? ¿Se lavará las manos diciendo que no tiene suscripción de The Lancet? ¿Saldrá con que la OMS es un organismo neoliberal? Del subsecretario todo se puede esperar. Claro: falta ver si de nuevo lo invitan a la mañanera de hoy, porque ya lleva dos semanas que no aparece.



¿No se suponía que era el Presidente de tooodos los mexicanos? La pregunta es porque Andrés Manuel López Obrador dejó en claro que gobierna sólo para sus cuates. Así se vio en Michoacán, cuando dijo que ya nada le impedía visitar esa entidad, en referencia a la salida del perredista Silvano Aureoles. Y no es un problema de simpatías, sino de actitud de Estado.

Como ya gobierna un morenista, Alfredo Ramírez Bedolla, ahora sí el Gobierno federal anuncia apoyos en programas sociales, despliega tropas para reforzar la seguridad y hasta se hace cargo de la nómina de los maestros, para quitarle broncas al nuevo mandatario.

Seguramente las y los michoacanos se preguntan por qué si era tan fácil echarles la mano, ¡no lo hicieron antes! Tanto que le preocupa al Presidente cuidar la investidura... y miren cómo la trata.

En la cacería criminal de la FGR contra 31 científicos, hay un detalle que pocos conocen: que la denuncia por lavado haya sido tramitada por el procurador fiscal, Carlos Romero Aranda, viola el reglamento de la Secretaría de Hacienda.

El artículo 105 establece que el titular de la SHCP sólo puede ser suplido cuando haya pedido licencia o se encuentre de comisión, cosa que no ocurrió. Y quienes podrán firmar en su ausencia son los tres subsecretarios, el Oficial Mayor y, en quinto lugar, el procurador fiscal.

No esla primera vez que Romero Aranda se brinca a sus superiores, al meter los recursos en fin de semana. Lo mismo hizo con el facturero Víctor Manuel Álvarez Puga, cuya denuncia firmó el domingo 17 de enero. Pero no se lo cuenten a Rogelio Ramírez de la O.

¡Qué bonito el bebé dinosaurio! Es idéntico a su abuelito. En los tiempos del PRIrreinato, nos recetaron la famosa "roqueseñal" cuando se aprobó el aumento al IVA. Ahora con Morena, es la "taiboseñal", que no lleva ademanes, pero el mensaje es el mismo: las cosas son así y se aguantan.

Los dichosde cantina de Paco Ignacio Taibo II sobre la reforma eléctrica revelan que la 4T no es un proyecto de nación, sino una revancha personal. Como que se le olvidó cuando escribía novelas policiacas y ya no hay misterio: es el poder para aplastar, no para transformar. Lástima: perdimos un buen escritor y ganamos un penoso funcionario público.

