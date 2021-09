¿Hay viento nuevo en política?

En la encuesta que hace meses se realizó, a nivel nacional, con un fondo turbio, quedó de manifiesto que se encaminaba no a propiciar el enjuiciamiento de cinco expresidentes de la Nación, el fondo del mecanismo estaba en inhibir o sea paralizar cualquier maniobra o acción de los ex, en contra de la 4T y su principal operador.

Aunque los resultados en las urnas fueron magros ya que el número de ciudadanos que se abstuvo resultó abrumador, de todas formas el fondo del operativo para el actual gobierno dio resultados.

Y como calladitos se ven más bonitos, Calderón y Fox le bajaron a sus críticas y comentarios hacia los actos de AMLO presidente.

Zedillo, Salinas y Peña, prosiguieron con su mutismo y, que se sepa, nada de estrategia opositora a sabiendas que los seis años se van rapidito, luego los cuales, han de suponer, continuarán operando no a la luz del día,sino más acá de las sombras, entendido que alguien que en política respira, no puede dejar de operar y menos cuando dejó una estela de compromisos.

Lo que viene o sea la Revocación del Mandato, ofrece otro perfil. No se trata de que Andrès Manuel tenga dudas de que si se va o se queda, eso no; él está seguro de que el grueso o sea la mayoría de los electores los tienen a su favor y lo que pretende es afianzar su fuerza política no para reelegirse, que es seguro la idea no va por ahí, sino a efecto de que Morena domine en Mèxico, políticamente, por un largo tiempo.¿Y él tras bambalinas?. Es de entenderse.

Esa realidad se trasluce y solamente los neófitos o torpes por propia voluntad, no pueden advertirlo a pesar de que el propio AMLO

lo ha expresado con claridad al decir que los beneficios a los pobres nadie los podrá derrumbar y que eso es la base sólida o sea principal de la permanencia de la 4T.

¿Quién será capaz de competir social, económica y políticamente con esa dádiva?. Es seguro que nadie y menos si no está en la cumbre del poder.

Lo anterior quiere decir que hay, objetivamente, 4T, para rato a menos, claro, que una gran mayoría de ciudadanos y ciudadanas en un momento dado, reaccionen y actúen libre y conscientemente para , abrir las compuertas de una democracia genuina, no manipulada.

La encuesta reciente y sus resultados no fue en el fondo apoyo para los ex, sino demostró que es posible una reacción ciudadana adversa a los propósitos de AMLO.

La consulta que sigue,(otra millonada absurda e innecesariamente gastada),no podrá ser promovida por los partidos opuestos a Morena, con abstencionismo, eso es claro ya que en el Congreso promovieron y lograron el cambio de pregunta.En esa encuesta va a resultar triunfador el Presidente. De eso no hay duda y en realidad de verdad es algo que, desde Palacio Nacional, ya se tiene previsto, con lo que el puño de quien habita actualmente esa imperial casona, se hará más fuerte, para en un momento dado, al estilo antiguo, decir quien va o quién espera para arribar al poder.

En el seno de algunos organismos políticos y también por ámbitos de la sociedad civil, se especuló que esa práctica o consulta no era para aplicación en este sexenio; pero como ya en el Congreso se ha discutido el cómo, lógico que se realice.

Sería, ya lo ventilamos, absurdo que los partidos opuestos a Morena, promovieran una abstención, resultaría hasta ridículo ya que, como ya se asentó, ellos propusieron la fórmula de la encuesta.

Es pertinente insistir en que López Obrador no tiene duda de la legitimidad de su mandato; lo que quiere es avanzar hacia el ejercicio de un poder absolutista.

