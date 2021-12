De acuerdo a la tradición popular, hoy da inicio el famoso y tradicional Puente Lupe-Reyes por la cantidad de festividades que se avecinan, desde la celebración del día de la Virgen de Guadalupe, hasta la visita de los tres Reyes Magos al recién nacido Jesucristo en el pesebre del portal de Belén, donde se refugiaron sus padres de la amenaza de Herodes de matar a todos los varones recién nacidos y evitar el nacimiento del Mesías.

Con la alegría que nos caracteriza, y el gusto por la fiesta, nos aprestamos a festejar con fervor cristiano y regocijo mexicano todos estos días y olvidarnos por un tiempo de las diferencias que nos separan para favorecer las coincidencias que nos unen. Sin embargo, no hay que descuidar las medidas de protección individual y comunitaria preventivas de una infección por Covid-19 o por influenza que aparece en ésta fría estación invernal.

En cuanto a la continua situación de inseguridad que sigue prevaleciendo, no debemos olvidar otras acciones protectoras que se deben anteponer al gusto por la pachanga, es necesario no tomar alcohol en exceso, no caer en provocaciones de otros que agredan o beban mucho, procurar no estar en la calle o en sitios desconocidos muy tarde en la noche, respetar propiedades y personas para no tener confrontaciones riesgosas, etc.

Recordemos que la sucesión de festejos conlleva comer de más o ingerir alimentos con exceso de calorías, azucares etc. Conviene moderar esta ingesta y seguir practicando ejercicio para no iniciar el año próximo con sobrepeso, obesidad u otra condición que descompense nuestro organismo o algún padecimiento que ya tengamos o aparezca uno.

A pesar de las experiencias negativas relacionadas con el uso y abuso de la pirotecnia, la gente sigue usándola y los descuidos traen accidentes o lesiones que muchas veces son definitivas como la amputación de dedos, quemaduras de piel, sordera, zumbidos, perforación de tímpano y muchas más que sería muy largo enumerar, mejor no usarla.

Obviamente que estas fechas traen aparejados gastos excesivos y dispendios que luego nos causan arrepentimiento por los montos erogados que muchas veces rebasan nuestra capacidad de endeudamiento, así que no faltan los muchos que visitan los centros de empeño empezando el año y después de un frenesí de despilfarro inconsciente de la realidad económica individual y familiar, no está recordar esa frase de todo con medida.

¡FELICES FIESTAS!

