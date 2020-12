HOY, HOY, HOY comienza en México la aplicación de la vacuna contra el Covid-19 y todos esperan que la distribución y aplicación de las dosis sea rápida, expedita y ordenada.

HABRÁ que ver si las autoridades federales a cargo del operativo de vacunación están a la altura y a la temperatura de la circunstancia o si, como ha ocurrido con los medicamentos para niños con cáncer, sus opciones de entrega se limitan a tres: tarde, mal... y nunca.

UNA BUENA: por primera vez en muchos años, todo indica que el chapulineo legislativo no marcará a la elección de 2021.

UNA MALA: la razón es que al menos 441 de los 500 diputados federales quieren reelegirse.

UNA PEOR: 7 de los 8 coordinadores parlamentarios pretenden mantenerse en la Cámara tres años más, por lo que la nueva legislatura podría ser una copia de la actual que nomás no ha dado los resultados que los ciudadanos esperaban.

CON TODO y que el Covid-19 le complicó la logística a Santa Clos, los políticos creen que se portaron lo suficientemente bien -ajá- y ya mandaron sus cartitas esperando que mañana aparezcan bajo el árbol muchos regalos.

MUY EMOCIONADO anda Manuelito Bartlett esperando que le traigan la máquina de toques que pidió para seguir dándole calambres a la IP y fortaleciendo el monopolio estatal de energía sucia y anticuada... y si se portó mal y San Nicolás le trae puro carbón, ¡mejor para él!

EN TANTO, la secretaria de la Función Pública, Irmita Eréndira Sandoval, pidió una red de pescar enorme para agarrar "peces gordos" pero con agujeros de buen tamaño para dejar salir a los infractores amigos de la 4T.

EL SUBSECRETARIO Hugito López-Gatell, tan modesto él, pidió que le traigan un poco de credibilidad, pues después de que su Modelo Centinela ya no sirvió, su Semáforo Epidemiológico resultó intrascendente y The New York Times balconeó su manejo de cifras, ya no hay quien le crea.

LA SECRETARIA de Gobernación, Olguita Sánchez Cordero, hizo una petición sencilla: un vasito de agua de vez en cuando para mantenerse en su puesto mientras los verdaderos operadores de Palacio Nacional llevan la política interna del país.

UNO DE LOS MÁS emocionados es Andrés Manuelito López Obrador, con todo y que su lista es larga: el triunfo de sus candidatos en las elecciones de junio, una refinería chiquita pero lucidora, un trenecito maya, un aeropuertito... y un graaan palo para darles duro todos los días en las mañaneras a sus críticos y opositores como si fueran piñata. Como sea... ¡Feliz Navidad a todos!