Hoy es el 22 del 2 del 22, así que es un buen día para que Andrés Manuel López Obrador saque de nuevo su pañuelito blanco... pero para limpiar el cochinero de corrupción que hay en su gobierno. Cada página del reporte de la Auditoría Superior de la Federación de las irregularidades, malos manejos o de plano transas en la 4T.

Ya no se trata de opiniones o campañas de los supuestos adversarios, sino de datos duros y concretos surgidos de las auditorías al ejercicio del gasto en 2020. No parece haber en todo el gobierno federal un rubro limpio. Se han detectado problemas en el uso de recursos en el AIFA, en las becas de los programas sociales, en Segalmex, en el manejo de la pandemia, en el Tren Maya, por supuesto en Dos Bocas y, el colmo, hasta un montaje de Alejandro Gertz Manero sobre la falsa entrega de 2 mil millones de pesos al erario.

Resulta muy temerario que el Presidente diga que en su gobierno "no hay ladrones". Tal vez le convendría ir a la CFE y preguntar quién es "La Tía" y, sobre todo, por qué tiene tanto poder e injerencia en las millonarias compras de la empresa. Si le busca por ahí, tal vez tenga que sacar de nuevo el pañuelo blanco... pero para rendirse.

***

Por cierto que ya quedó resuelto el caso de José Ramón López Beltrán, pues la empresa Baker Hughes informó que se investigó a sí misma y concluyó que era inocente de toda inocencia, por lo que no hubo conflicto de intereses al haberle rentado la mansión de Houston al junior de la 4T. Esto lo dijo en las oficinas ¡de Pemex!, para que no haya duda de que no hubo presiones ni chanchullos.

***

Quienes saben cómo andan los ánimos en lo más alto de la cúpula empresarial, dicen que Francisco Cervantes está más que amarrado para presidir el CCE. El ex presidente de Concamin ya tendría de su lado los cinco votos de cámaras de la iniciativa privada que requiere para suceder a Carlos Salazar, a principios de marzo.

Y aunque Bosco de la Vega sigue haciendo su lucha, dicen que al interior del Consejo Coordinador Empresarial la cosa ya está más bien decidida. El bonus de Cervantes, dicen, es que su perfil le daría más juego a los agremiados. Es decir, que las siete cámaras que forman el consejo volverían a tomar un papel más activo en lo individual y ya no sólo como un bloque. Por ahí va la cosa.

***

El ruso Vladimir Putin reconoce la ficticia independencia de dos provincias separatistas de Ucrania como pretexto para invadir militarmente ese país. Joe Biden y los países europeos alistan represalias y el mundo se truena los dedos. México forma parte del Consejo de Seguridad de la ONU y la política exterior se decide en Palacio Nacional. ¿Qué podría salir mal?

Opinión en tu buzón Deja tu correo y recibe gratis las columnas editoriales de AM, de lunes a domingo

Las noticias de AM en

Síguenos