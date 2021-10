***IEEG, presidenta

Pues resulta que, contra los pronósticos, es Brenda Canchola la concursante propuesta para ser la Presidenta del IEEG. Así lo establece el dictamen de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales del INE.

*Los tiempos

Esta comisión, presidida por la consejera electoral Dania Ravel, sesionará mañana para aprobar el nombramiento. Y el consejo general, es decir, el pleno del INE, sesionará el 26 de octubre para hacer la designación definitiva.

*Gente de casa

Brenda se perfila para ocupar el cargo por los próximos siete años. Ella es la asesora de Indira Rodríguez, secretaria ejecutiva del IEEG. Según dice su currículum, ya ha trabajado varios años en el Instituto Electoral de Guanajuato.

***Irapuato, miedo

Irapuato se estrenó entre las ciudades que por primera vez son medidas en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi, y vaya resultado: el 91.7% dijo sentirse inseguro para ser la tercera ciudad con la peor percepción.

*Primera vez

Es la trigésima segunda edición de la ENSU que se levanta trimestralmente, pero de la entidad únicamente se medía a León y a Guanajuato capital, ahora es Irapuato.

*Aceptación

Con este punto de partida la alcaldesa Lorena Alfaro podrá evaluar los avances. Por lo pronto tomó como debe ser la encuesta, aceptando que las cosas no van bien.

*León, mal

León se mantiene sin cambios significativos el último año para ubicarse en el lugar 14 de las 90 localidades en el País, una posición que para nada es favorable, aunque hoy la atención mediática se focalice en la mala nota de la ciudad fresera.

*Sin mejoría

En la medición de septiembre 2019, cuando recién llegaba el secretario de Seguridad Pública Mario Bravo, la percepción de inseguridad era del 80.2%. Dos años después es del 79.6%, apenas y se movió. 8 de cada 10 vive con miedo.

*En otras partes

Algunas de las ciudades donde la percepción de inseguridad es menor que en León, son por ejemplo: Tijuana (78.1%), Reynosa (77.3%), San Luis Potosí (76.8%), Toluca (75.1%), Acapulco (72.4%), Nuevo Laredo (71.8%), Xalapa (71.6%), Puebla (68.8%), Morelia (68.0%), y varias de las demarcaciones de la Ciudad de México.

***Problemas

En Irapuato los conflictos entre ciudadanos y elementos de seguridad persiguen el recién iniciado gobierno de Lorena Alfaro, que desde el día uno de su gestión ha tenido que encarar la problemática.

*Acusaciones

Ahora un elemento de Tránsito es acusado de ayudar a huir a los agresores de un joven de 18 años que perdió la vida en la colonia Barrio Nuevo, pero como lo dice la Secretaría de Seguridad, no hay investigaciones ni en la dependencia ni en el Ministerio Público.

*No oigo, no oigo

Lorena Alfaro se ha querido safar del tema al decir que lo van a revisar, que lo van a investigar, pero no da una respuesta concreta de si en realidad el elemento de Tránsito está implicado o no, y queda claro que al no haber investigación, es un tema que no les está preocupando mucho.

***Paramunicipales, relevos

En el Gobierno leonés lo que sigue ahora son los ajustes en los titulares de dependencias paramunicipales. El Consejo del Sistema Integral de Aseo Público (SIAP) votará hoy el nuevo Director. También habrá cambios en el Imuvi y el ICL.

*Toca al IMUVI

En el Instituto Municipal de la Vivienda esta semana deja la dirección Amador Rodríguez y su lugar lo tomará el director de Asuntos Jurídicos del Imuvi, Pablo Elizondo. En Cultura sigue despachando Carlos María Flores, esperando noticias.

*Panista al SIAP

Al SIAP llega Allan Michel León Aguirre, joven abogado panista quien fue diputado federal activo por un breve periodo cuando le tocó ser suplente de Ricardo Sheffield Padilla (como legislador panista en 2015-2018). Actualmente es Secretario del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco-Servytur) León.

***Aquí estoy

Luego de una elección en la que se puso las pilas para tener aceitada la estructura electoral y de promoción del PAN en León, el dirigente Toño Guerrero Horta parece relegado desde Palacio Municipal, primero del reconocimiento del trabajo, y ahora para la vinculación necesaria entre el partido y el gobierno de Alejandra Gutiérrez.

***Polo, esperanzado

Con el argumento de contar con perfil y experiencia en órganos internos de control, el ex contralor municipal de León, Leopoldo Jiménez, confía en pelear por la vacante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. El proceso está en la cancha de una Comisión de Selección, el 10 de noviembre se define.

*Sus argumentos

Presume la creación de los órganos internos de control en 15 dependencias, el abatimiento de rezagos en expedientes de investigaciones, el cumplimiento del modelo integral de control interno, el fortalecimiento del Consejo Ciudadano de Contraloría Social. Para ello tuvo una plantilla de 99 personas y ejerció 44 millones.

Piden perfiles serios en Transparencia

El Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción aprobó en sesión la propuesta de la presidenta del IACIP, Ángeles Ducoing, para recomendar a los entes públicos designar a titulares de las unidades de transparencia calificados.

Piden considerar en los nombramientos las siguientes características: perfil idóneo, la experiencia comprobada, capacidades y habilidades y la profesionalización. En resumen: que no sea un cargo más para el amigo, y darle el valor que tiene.

Foto: Twitter IACIP.

