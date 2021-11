IMSS en Guanajuato: Primero el derechohabiente

Hace 638 días el doctor Marco Hernández Carrillo tomó posesión como titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el seno del Consejo Consultivo de la Delegación Guanajuato. Catorce día después se informó del primer caso COVID-19 en nuestro país y con ello, el reto mayúsculo para un Delegado que fue seleccionado en el primer concurso de oposición en la historia del Seguro Social, atendiendo a decir de sus autoridades, a la demanda histórica de reconocimiento al mérito, la capacidad y la lealtad de la base trabajadora.

Quedó el registro para la historia del compromiso asumido ante el Consejo Consultivo del Dr. Marco Herrnández Carrillo después de haber sido instalado por el entonces director de Prestaciones Médicas, Dr. Víctor Huho Borja Aburto, a nombre del director general del IMSS Zoé Robledo y que me permito estimados lectores reproducir.

“Durante mi gestión se atenderá una máxima de nuestro director general: primero el derechohabiente. Uno de los grandes retos será recuperar el sentido social de nuestra institución. Me comprometo a dar mi mayor esfuerzo para luchar diariamente por el fortalecimiento de la seguridad social en México, bajo los principios de transparencia, legalidad, lealtad, honestidad e institucionalidad”.

El doctor Hernández Carrillo, médico especialista en cirugía cardiovascular y de tórax y con maestría en gestión directiva en salud, incursionó en Guanajuato después de 21 años de vida institucional tanto en el área clínica como la administrativa, habiendo sido antes director de una Unidad Médica de Alta Especialidad y Jefe de servicios de Prestaciones Médicas.

Se encontró con una Institución obligada a otorgar servicios a 2.7 millones de derechohabientes a través de 51 unidades médicas hospitalarias y de medicina familiar, equipadas con 307 consultorios, 922 camas censables y 553 no censables, además de 32 quirófanos y dos Unidades Médicas de Alta Especialidad.

También fue notorio que al IMSS le llegó la pandemia en su propia transición, desde el “nuevo modelo de administración” como el que hizo que el Dr. Hernández Carrillo llegar a Guanajuato, hasta la amputación que sufrió -en pos dijeron de combatir la corrupción- de la toma de decisiones para hacer compras consolidadas de vacunas, medicamentos, insumos y equipamiento para la salud, procedimientos reconocidos a nivel internacional por la OCDE y Transparencia Internacional.

El cambio de las facultades de un “Delegado” los ha sorteado gracias a su capacidad y experiencia el Dr. Hernández Carrillo; en el segundo ha sido un verdadero fracaso no atribuíble a él, pues la centralización en el INSABI, la Oficialía Mayor de Hacienda, la oficina de la UNOPS y la inoperancia de BIRMEX y el sistema de distribución logística hicieron que a pesar de los esfuerzos se mostrará en Guanajuato una reconversión lenta y en muchos casos mala no solo para atender la COVID-19, sino el resto de padecimientos que requerían su atención.

A la fecha, padeciendo aún los efectos centralistas, se ha logrado atender atender casos prioritarios y que por su naturaleza requirieron atención continua. Al Igual que las consultas ordinarias en medicina familiar habiendo otorgado 496 mil 678 consultas de medicina familiar, 60 mil 294 consultas de especialidades y 5 mil 849 cirugías programadas.

Los programas preventivos van arrancando, se han recuperado 38 mil detecciones de diabetes mellitus, 66 mil 988 de hipertensión arterial, 2 mil 874 mastografías en mujeres de 40 a 49 años, 4 mil 975 a mujeres de 50 a 69 años, 14 mil 109 de cáncer cérvico uterino y 24 mil 767 de cáncer de mama por exploración física.

Es de resaltar el esfuerzo que están realizando con las jornadas nacionales de recuperación de servicios. Con las diez realizadas han beneficiado a 17 mil 871 pacientes a través de diversas acciones como detecciones, consultas de medicina familiar y especialidades, así como de cirugías. También dentro del sistema el IMSS Guanajuato reporta hay un abasto de medicamentos cercano al 92% ocupando los primeros lugares del país.

La tarea esta lejana de lo deseable, pero quiero desde esta columna dar testimonio de la sensibilidad y capacidad de respuesta del Dr. Hernández Carrillo y su equipo, pues cada vez que un ciudadano nos ha solicitado una gestión, el contesta con su compromiso: “el paciente es primero”. Mis felicitaciones y gratitud a nombre de los pacientes beneficiados.

Exhorto a los consejeros por el sector gubernamental, Jorge Armando Aguirre Torres; por el patronal, Gabino Fernández Hernández y Víctor Manuel Rodríguez Arrache; y por el sector obrero, Hugo Varela Flores; también Luis Montes Villagomez, secretario del Consejo; así como los integrantes del Cuerpo de Gobierno delegacional a redoblar esfuerzos en beneficio de los guanajuatenses.

