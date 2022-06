QUEDA CLARO que para el Gobierno federal las fechas de inauguración son sagradas... aunque las de operación resulten flexibles e incluso irrelevantes.

ASÍ OCURRIÓ con el AIFA en Santa Lucía, que se inauguró puntualmente la fecha prometida, que era el 21 de marzo, a pesar de que el complejo y sus vías de acceso estaban -y siguen- inconclusas.

LA PRUEBA de que no es lo mismo inaugurar que operar es que tres meses después, sus instalaciones siguen brutalmente subutilizadas y no queda claro ni cómo ni para cuándo lograrán aprovecharlas a toda su capacidad.

Y PARA ALLÁ pintan las cosas con la refinería de Dos Bocas en Tabasco cuyo listón será cortado el 1o. de julio, justo a tiempo para el enésimo informe presidencial que se presentará con motivo del cuarto aniversario de las elecciones de 2018.

NADA MÁS que el acto será meramente simbólico, pues marcará el arranque de las primeras pruebas de operación del complejo al que aún le faltan vaaarios meses para refinar su primer barril de petróleo.

TAL PARECE que la transformación del gobierno de México de la que tanto se habla en Palacio Nacional consiste en convertir al llamado elefante reumático en un elefante blanco... y que sigue siendo reumático.

***

INTENSA va a ponerse la batalla por las candidaturas a la gubernatura de Coahuila, en donde el muy mediático subsecretario de Seguridad federal, Ricardo Mejía, quiere ser el elegido para representar a la 4T, pero enfrenta la competencia del senador Armando Guadiana y del ex panista y hoy morenista Luis Fernando Salazar.

EN TANTO, en la alianza PAN-PRI-PRD, el tiro se anticipa entre el priista y secretario de Desarrollo Social de la entidad, Manolo Jiménez, y el panista ex senador y ex alcalde de Torreón, Guillermo Anaya.

Y AUNQUE faltan más de 11 meses para la elección, varios de los suspirantes ya andan desatados en redes sociales y en reuniones públicas y privadas promoviendo su imagen. Llevan prisa, pues.

***

LLAMA la atención el optimismo de Andrés Manuel López Obrador, quien ayer dijo que los dos últimos años de su gobierno van a ser los mejores.

MÁS AÚN porque el Presidente aseguró que ya saben lo que se tiene que hacer, que su estrategia está funcionando desde el principio y que lo que sigue es darle continuidad.

Y NO ES por llevar la contra, pero en temas como el del combate al crimen organizado, los datos duros muestran que las autoridades federales no saben lo que están haciendo, que su estrategia de "abrazos, no balazos" no está funcionando y que la continuidad no parece ser el mejor camino a seguir.