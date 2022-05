IV INFORME

Poco más de dos horas se llevó Diego Sinhue en su mensaje del IV Informe de Gobierno, la mitad de ese tiempo lo dedicó a hablar del tema de economía, y, en particular, de casos de éxito de su proyecto estelar: el Valle de la Mentefactura.

LOS HOMICIDIOS

En seguridad retomó lo que presume en polémicos spots: que es el estado que más redujo los homicidios, un 21%, mil menos. Las cifras oficiales así lo dicen, pero hay que recordar que se compara con un 2020 que fue el más violento de la historia.

TODAVÍA NO

Destacó un estado más seguro al que recibió. Los datos oficiales reportan 766 homicidios el primer trimestre del 2021 frente a 741 en ese periodo del 2018. Hay mejoras, pero todavía el promedio de víctimas es superior al año en que asumió.

AMOR Y PAZ

Diego reiteró que se tiene el mejor sistema de salud del país, pero, a diferencia de otros informes, evitó toda confrontación con la Federación. El gran tema del que no se habló una gota, fue el del agua. El plan ‘b’ para León y el Corredor aún espera.

CONTRA LAS CUERDAS

Vaya dardo envenenado el que han lanzado en contra del titular de la Profeco, Ricardo Sheffield Padilla, a quien de un plumazo y sin tomarlo en cuenta le han removido a tres funcionarios claves por presuntas denuncias de irregularidades.

EL MADRUGUETE

Mientras Ricardo aparecía sonriente en la palestra de la mañanera junto al presidente López Obrador y los líderes del sector privado para anunciar un pacto de precios a productos de la canasta básica, ya se cocinaba el golpe que más tarde informaría el secretario Adán Augusto en un comunicado breve pero contundente.

DENUNCIAS A DENUNCIAS

El boletín no precisa los motivos de las denuncias por presuntas irregularidades ante Segob, Función Pública y la FGR, que Sheffield dijo desconocer, pero, por la magnitud del golpe político que fue el despido fulminante de tres funcionarios claves y el nombrar a los relevos sin consultarlo, no deben ser cualquier tipo de denuncias.

SE REBELA

El excandidato a Gobernador por Morena en 2018 está muy enojado y lanzó dos tuits que luego tuvo que borrar para matizar, eso sí, se mantuvo firme en el desafío a Adán Augusto al decir que no ha firmado los nombramientos y no les ve sustento. No se puede imaginar una decisión así sin el respaldo de AMLO a su paisano.

AMIGOS Y RIVALES

Apenas el pasado domingo 27 de marzo Sheffield Padilla convocó a los morenistas en Silao para cerrar filas para impulsar la revocación de mandato del Presidente. En el evento lo acompañaron los secretarios de Gobernación y de Seguridad federales.

ENEMIGO EN CASA

Y para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo, dicen, y eso fue lo que le hacen a Ricardo poniéndole como Subprocurador Jurídico a Miguel Ángel Chico, el expriista que es afín al grupo político del dirigente estatal Ernesto Prieto, quienes está más que claro que no quieren a Sheffield otra vez de candidato en el 2024.

ENTRE PRIMOS

Otro dato curioso es que Chico Herrera le quita su lugar a su primo, Francisco Javier Chico Goerne Cobián, quien fue de los panistas que siguieron a Sheffield en 2018. No es un tema menor porque esa área deberá responder a las denuncias referidas.

EN LA TABLITA

La permanencia de los titulares de las Oficinas de Profeco en el país están también en la mira. En León ya veremos qué pasa con Vanessa Montes de Oca. Pero hay más, Verónica Velázquez, exdirectora de Desarrollo Social en un tramo del gobierno de Héctor López Santillana, saltó a Morena y tiene un encargo hoy en Chiapas.

BARBAS A REMOJAR

El expanista de San Miguel de Allende, Osvaldo García, es el Jefe en Querétaro; el ex priista Aarón Lira está en Michoacán; el capitalino Beto Loya en Quintana Roo; entre otros operadores de Ricardo Sheffield que hoy ‘ponen las barbas a remojar’.

LIBIA EN EL CONGRESO

Libia García Muñoz Ledo regresó a la que fue su casa durante dos legislaturas, al Congreso del Estado, esta vez como Secretaria de Gobierno para cumplir con el protocolo de la entrega del documento del IV Informe de Gobierno de Guanajuato.

MUY SOLICITADA

Después del acto protocolario llamó la atención que varios diputados y diputadas se acercaron para pedirle tomarse una fotografía, con todo y el IV Informe. No se recuerda que en otro evento similar el Secretario en turno haya sido tan solicitado.

FOTO DEL RECUERDO

Entre los que fueron por su foto del recuerdo están los panistas Briseida Magdaleno, Melanie Murillo, Margarita Rionda, Armando Rangel, Susana Bermúdez y el coordinador Luis Ernesto Ayala. También de la oposición Dessire Ángel Rocha (Movimiento Ciudadano) y Ernesto Millán (Morena). Ella encantada sonrió a todos.

LA APELACIÓN

El martes la Universidad de Guanajuato presentó el recurso de apelación por la liberación del primer elemento de la Guardia Nacional detenido y acusado por la Fiscalía General de la República por tentativa de homicidio en el ataque que mató al estudiante de Agronomía, Ánge Yael, el miércoles 27 de abril en El Copal, Irapuato.

RECIBIDA

El Tribunal Unitario del Décimo Sexto Circuito del Poder Judicial Federal recibió el martes 3 de mayo a las 18:52 horas la apelación en contra del auto de no vinculación a proceso que permitió la liberación del agente el pasado sábado.

Por la defensa del INE

El Frente Cívico Nacional (FCN) convocó ayer a un foro titulado “En defensa del Instituto Nacional Electoral, la Constitución y la Democracia”, en el que participaron tres expresidente del IFE: José Woldenberg, Leonardo Valdés y Luis Carlos Ugalde.

Al foro asistieron algunos guanajuatenses (ver fotografía) como el diputado federal del PAN, Juan Carlos Romero Hicks; el exgobernador Carlos Medina Plascencia; y el integrante del Comité Promotor del FCN, Juan Francisco Torres Landa.

Ese Frente, entre otros propósitos, impulsa la postulación de un solo candidato opositor a la Presidencia de la República que surja de elecciones primarias abiertas.