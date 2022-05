Informes, nada cambia

IV Informe, claroscuros

Más luces, espectáculo, escenografía y testimonios están de moda en los informes de Gobierno en Guanajuato (el del Gobernador y el de varios de los alcaldes), pero sin rendición de cuentas.

Quedaron atrás el pedestal y largas lecturas, para sustituirlos con pantallazos, luces y sonido, aunque igual de prolongados. Al final de cuentas el objetivo resulta el mismo: aplaudir al gobernante.

Diego Sinhue presentó el IV Informe de Gobierno el miércoles por la noche en el Auditorio del Estado, en Guanajuato capital, tal como se esperaba. Un despliegue de tecnología digital cada vez más común en escenarios públicos.

No faltó el anuncio de obras importantes para el estado y la crítica a quienes se oponen a algunas de sus acciones.

Esta vez no hubo drones y helicópteros volando para presumir el combate a la inseguridad en Guanajuato (así fue en el Tercer Informe en Parque Bicentenario). Hoy el escenario fue para el avión deportivo ligero Halcón 2 de fabricación guanajuatense, empresa con sede en Celaya que comenzará su producción.

La hora de la mentefactura

Diego Sinhue dedicó una hora, la mitad de su mensaje para hablar de Economía, pero no refirió indicadores clave como crecimiento, empleo, salarios, informalidad, productividad, etc. Se enfocó en su tema favorito: innovación y mentefactura.

Hizo énfasis en los apoyos al emprendimiento y a la generación de un valor agregado, más ingreso y bienestar. Pero omitió hablar de los miles de familias que sobreviven en condiciones mínimas de bienestar.

El boom económico de Guanajuato está en pausa desde hace tiempo. Con datos del Inegi en los últimos cinco años el crecimiento económico promedio de Guanajuato fue del 0.96% tasa anual, para ubicarse en el lugar 13 entre las 32 entidades federativas.

Otro dato importante se refiere a la cobertura en Educación Media Superior que es de 69.6% y en Superior apenas 35.1%. De 10 jóvenes en edad de estudiar sólo 7 llegan a la prepa y tres a la universidad.

Peor aún, el impacto de la pandemia se reflejó en la deserción escolar (al menos 70 mil estudiantes) y en los aprendizajes.

Sin noticias de agua

Llamó la atención que Diego no hablara del tema del abastecimiento de agua a las ciudades del Corredor Industrial. Seguro aún falta luz verde de la Federación.

El 25 de enero en Palacio Nacional fue el último encuentro del que se tuvo noticia donde el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió al gobernador Diego Sinhue y a los alcaldes y alcaldesas de León, Irapuato, Celaya, Salamanca y Silao.

“Vamos avanzando rápido; hay una gran disposición del Presidente para apoyar este proyecto de abastecer agua a Guanajuato”, dijo ese día Diego. Y ya no más.

De llamar la atención en que este Informe el tono del discurso frente al Gobierno federal fue sin lanzar directas ni indirectas. No a la confrontación. El tiempo a la Administración Federal y Estatal se le está agotando y hay mucho por hacer.

Presunción de doble filo

En seguridad, los datos y el Gobernador reportan una baja del 21%, mil víctimas de homicidios, respecto al 2020.

Lo cierto es que la propaganda en redes sociales y en medios desplegada sobre ese dato, no genera simpatía, por el contrario se preguntan molestos ¿es en serio?

Si se observan las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en 2020 las víctimas de homicidio doloso en Guanajuato fueron 4,490, y en el 2021 bajaron a 3,516. Pero el 2020 fue el año más violento en la historia de la entidad y desde el 2018 seguimos en primero cifras absolutas.

Ni feminicidios, ni desapariciones

Tanto Diego, como una semana antes el fiscal Carlos Zamarripa Aguirre, finalmente pudieron rendir sus respectivos informes anuales de lo hecho en 2021, después de haber sido postergados por la veda electoral de la revocación de mandato.

Ambos reportaron logros en varias áreas dignos de reconocerse, sin duda: atracción de inversiones millonarias, recuperación de empleos, cuantiosas compras y entregas de patrullas a los municipios, inversión en tecnología y capacitación del personal de investigación de los delitos en el estado. Todo eso está muy bien.

Pero un tema sensible socialmente que no tocaron ninguno de los dos hombres fuertes de este estado fueron los feminicidios. Esta cruda realidad brilló por su ausencia en los discursos de ambos. Fue un tema incómodo que ninguno de los dos quiso tocar para no empañar sus cifras alegres.

Según el registro del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante todo 2021 se cometieron 30 feminicidios, de los cuales 7 se perpetraron con arma blanca, 6 con arma de fuego y 17 con otros elementos.

Si bien son pocos, falta agregar los homicidios dolosos de mujeres, y ahí el problema aumenta y Guanajuato sigue en los primeros sitios.

Sin embargo, el 27 de abril, durante su informe, Carlos Zamarripa no mencionó nada, ninguna acción que haya realizado la Fiscalía a su cargo para perseguir este delito, cuántos homicidios de mujeres fueron reclasificados como feminicidios y viceversa, y cuántos agresores han sido detenidos y procesados.

El 3 de mayo Diego tampoco dedicó tiempo a este delito. En su discurso las mujeres asesinadas por razones de género no existieron.

Solo en el documento de numeralia de todos los sectores que compartió Comunicación Social horas antes del evento, menciona escuetamente en el rubro de seguridad que tanto homicidios dolosos como feminicidios habían disminuido en 21% en Guanajuato el año pasado.

Y una semana antes, Carlos Zamarripa no les dedicó ni cinco minutos. De las personas desaparecidas habló muy poco, dijo que hubo la localización de 90% de ellas, en Alertas Amber 86% ya estaban inactivas y del protocolo Alba 81% desactivadas.

Pero no dio cifras absolutas de personas y desglose de ellas, es decir: cuántas se reportaron como desaparecidas, cuántas encontraron vivas, cuántas encontraron muertas y cuántas todavía no han sido localizadas.

Seguramente lo hizo porque esta última cifra no lo dejaría muy bien parado. Recordemos que la última cifra oficial que se tiene de personas desaparecidas en Guanajuato es de 2,600.

Mencionó que crearon un mapa que ubica dónde se han encontrado fosas clandestinas o puntos de hallazgo. También explicó que para cumplir con las exigencias de identificación forense a inicios de enero se integró un grupo de peritos que permitió identificar a mil 31 personas.

Y que se han realizado 43 reuniones individuales con integrantes de colectivos y familiares de personas desaparecidas. Pero no más.

Irapuato, en la mira

Irapuato está en el ojo nacional, ahora por la protesta feminista del pasado domingo que terminó en la detención de 29 personas, cinco de ellas menores, y las denuncias de agresiones de ambos bandos.

Aun sin procesar el caso del asesinato del estudiante de la Universidad de Guanajuato, Ángel Yael, a manos de un elemento de la Guardia Nacional, el municipio vuelve a ser golpeado por otro conflicto social.

Las feministas marcharon para exigir justicia por los feminicidios cometidos en Irapuato y el país, un alto a la violencia contra la mujer y la atención de la autoridad.

Lo que se anunció como una marcha pacífica, terminó con la aparición del llamado “Bloque Negro” en Palacio Municipal, donde además de pintas y cristales rotos (lo cual no es motivo para sofocar protestas), se dio el incendio en una bodega que, se dice, tenía documentos que formaban parte de una auditoría.

Esto fue suficiente para que mujeres policías iniciaran lo que fue un mal intento de detener la protesta, en el que golpearon a varias mujeres, responsables y no de los supuestos daños, a quienes enviaron a la cárcel por más de 24 horas.

Las elementos, que se supone están capacitadas en temas de género y que portaban el brazalete del programa Vivo Segura, quedaron grabadas y aunque también resultaron heridas, lo que se difundió a nivel nacional fue su pésimo actuar.

Las feministas estuvieron detenidas en el Cereso de Irapuato hasta la medianoche del lunes, donde se dio una manifestación más en la que se exigió su liberación y donde Estado y Municipio buscaron llegar a acuerdos con las abogadas de las mujeres para que la situación no se vuelva a repetir.

No faltó quien quiso aprovecharse de la situación, entre ellos resaltó la presencia de Dulce Gallardo, ex regidora del Ayuntamiento que chapulineó de la vía independiente al PAN y que ahora va por la causa de Movimiento Ciudadano.

El tema fue tomado por legisladores de varios partidos políticos, desde el PRI con Yulma Rocha que también jaló la atención del tema, hasta Morena de la mano de Alma Alcaraz, que hizo exhorto para dejar de criminalizar y perseguir penalmente a las mujeres que se atrevan a manifestarse.

Las feministas amagan con continuar las manifestaciones para exigir que se castigue a quienes aseguran que cometieron abusos en todo el proceso de la detención.

La Procuraduría de Derechos Humanos del Estado ya inició una investigación de oficio por la detención y las quejas externadas por las familias de las mujeres que fueron atendidas, y que se recabaron en el acercamiento que tuvieron fuera del Ministerio Público. Lo que esperamos es que resuelvan lo antes posible.

La alcaldesa Lorena Alfaro salió a decir que no se tolerarán estos actos (aunque pareció más criminalización a la protesta que condena al actuar de sus agentes). Se ratificó la denuncia por lesiones y daños y sólo pide esperar a las investigaciones.

ONU Mujeres México expresó su preocupación por el actuar de policías de Irapuato y llamó a la autoridad a respetar el derecho a la manifestación pacífica en línea con estándares internacionales. Además de llamar a atender las demandas de las protestas feministas y las condiciones sociales que repiten la violencia.

El 22 de agosto 2020 Derechos Humanos acreditó los abusos de la Policía Municipal de León en una protesta feminista pacífica en Plaza Expiatorio. La Prodheg propuso a los ayuntamientos un Reglamento para Garantizar el Derecho a la Manifestación. La mayoría lo aceptó de buena gana.

Con lo que pasó en Irapuato queda claro que no se aprendió. No debe repetirse.

El Plan de Javier

La presentación del Programa de Gobierno del Ayuntamiento celayense que encabeza Javier Mendoza sirvió para hacer un corte de caja de los casi siete meses de su administración y evidenciar lo mucho que falta por trabajar.

El plan contiene pocas sorpresas y muchas dudas sobre su elaboración.

En febrero pasado, el Ayuntamiento aprobó a contrarreloj dicho programa, un mes después se publicó en el Periódico Oficial del Estado y la veda por la consulta de revocación de mandato había impedido que se presentara formalmente.

Javier Mendoza prometió durante su campaña que no esperaría cien días de su gobierno para elaborar dicho documento, lo cierto es que dicho compromiso se cumplió a medias ya que solo hizo una propuesta estratégica.

Por cuarta ocasión el Programa de Gobierno fue realizado por el consorcio educativo que encabeza el empresario Enrique Lemus Muñoz Ledo, el cual tuvo un costo de casi medio millón de pesos.

Muñoz Ledo también se encargó de realizar el programa de las administraciones de Ismael Pérez Ordaz, de su hermano Ramón con una inversión de 1.6 millones de pesos y de Elvira Paniagua con un costo de 1.4 millones de pesos.

En la administración pasada, el programa de gobierno fue duramente criticado por regidores de oposición, principalmente de la fracción independiente que llegó al Ayuntamiento gracias a los votos del entonces candidato independiente Javier Mendoza.

Irónicamente el programa de gobierno de Mendoza Márquez contiene menos metas y acciones que el de su antecesora y hay muchas dudas de la forma en que se evaluará el cumplimiento de los objetivos.

El evento de presentación del programa fue más bien un mini informe de gobierno del Alcalde celayense en el que presumió sus resultados en seguridad.

MCMH