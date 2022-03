***Infraestructura, promesa

En la visita privada del director general del IMSS nacional, Zoé Robledo, a la que invitaron al Gobernador, el primero aseguró que hay pláticas con Diego Sinhue para trabajar en proyectos de infraestructura, pero no precisaron ninguno, y eso ya urge.

*Demanda insostenible

Para atender a los 2.7 millones de derechohabientes del IMSS en Guanajuato municipios como Irapuato, Salamanca, Celaya, y otros, tienen años demandando la construcción de unidades médicas y/o de hospitales, pero presupuesto pues no hay.

*Alcaldes piden

En la visita de Zoé aprovecharon para presentarle sus necesidades los alcaldes de Celaya, Javier Mendoza; Irapuato, Lorena Alfaro; Silao, Carlos García; y Salamanca, César Prieto, reveló el propio Diego. Ya veremos si hay o no respuesta.

***Unidad, interminable

En León, por ejemplo, está el caso de la Unidad de Medicina Familiar #60, en Los Naranjos, que debió estar concluida desde el 2019 y, por complicaciones como el incumplimiento de contrato del contratista, está parada desde diciembre pasado. Ya está al 80% de avance, que empiecen por terminar esa y ponerla a funcionar ya.

***Medalla a Don Ramón

Ayer, en el marco del evento de los 93 años de vida del PRI, la dirigencia nacional que encabeza Alejandro Moreno le hizo entrega a Ramón Aguirre Velázquez de la medalla “Luis Donaldo Colosio”, la más alta distinción tricolor. El PRI de Guanajuato ya también le prepara un homenaje a su último Gobernador electo (por unas horas).

***Salamanca y la Guardia

El Ayuntamiento de Salamanca que encabeza el morenista César Prieto dio entrada en sesión de ayer a una solicitud de la Guardia Nacional para la donación de un predio de 20 hectáreas para la construcción de la segunda base en este municipio.

*Segunda base

El oficio está suscrito por el comandante de regimiento William Conrradi Chavarría González. La petición fue enviada para el análisis en comisiones. Actualmente ya tienen una base en la Avenida Sol esquina con León y se busca el nuevo predio.

*Colaboración

En Salamanca durante el 2021 la Guardia Nacional estableció un convenio de colaboración con el Municipio para realizar acciones de seguridad pública en el municipio. La GN reporta en su informe anual que desplegó 99 efectivos y 22 vehículos (19 fueron proporcionados por el Municipio y tres por parte de la GN).

*Por 13 más

El gobernador Diego Sinhue se ha reunido recientemente con el titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, y uno de los temas fue precisamente el de acelerar la donación de terrenos municipales para construir 13 nuevas bases.

*Seis mil efectivos

Según el Informe Anual de Actividades 2021 de la Guardia Nacional, en Guanajuato se tiene un despliegue operativo de 6,260 elementos, por debajo de Ciudad de México, Estado de México y con cifras muy similares a las de Michoacán y Jalisco.

***PAN y las escuelas

El PAN de León se sumó a los reclamos al Gobierno federal por la desaparición del programa de Escuelas de Tiempo Completo. El dirigente local, Antonio Guerrero, la diputada federal Ana María Esquivel y la síndica Leticia Villegas, alzaron la voz.

*Impacto en León

“Desde Guanajuato, desde León, condenamos esta arremetida de la 4T y les decimos: con nuestros niños no se metan”, expresó Guerrero Horta. En León informó que hasta el ciclo escolar 2019-2020 operaban en el programa 28 escuelas con una matrícula de 3 mil 159 estudiantes.

*De reversa

Villegas Nava, con trayectoria en los asuntos educativos, señaló que los dos años de pandemia han sido fatales para la educación en los niños y jóvenes y decisiones como eliminar este programa federal son un paso atrás para todos. Sobre qué acciones puede tomar el Municipio para compensarlo, dijo que ya lo revisarán.

***Pleitos

En Irapuato los señalamientos de un posible faltante de recurso en el informe de entrega-recepción ya fueron contestados por el exalcalde, Ricardo Ortiz, que asegura que dejó finanzas sanas al cierre de la administración 2018-2021 en la que quedaron remanentes por 167 millones de pesos.

*Estériles

Los dichos de regidores de Irapuato los atribuye a intereses políticos y económicos, y dijo ver el tema como una discusión estéril que no aporta al desarrollo de Irapuato.

*No oigo, no oigo

La actual Alcaldesa, Lorena Alfaro dice que no vio el video, parece que no fue de su interés la postura del ex Presidente y dice que no tiene ninguna duda en el informe de entrega-recepción, que ya está en la cancha de la Auditoría Superior del Estado.

*¿Unidad?

Aunque la alcaldesa señala que la fracción del PAN en el Ayuntamiento sigue unida, la realidad es diferente, pues al menos el regidor panista Diego Rodríguez Barroso ya dejó claro que no concuerda con los dichos de tal faltante de recurso públicos.

Sienta PAN a la mesa a Héctor y Alejandra

Lalo López Mares y Rosario Corona, presidente y secretaria general del Comité Directivo Estatal del PAN, convocaron a un encuentro a la alcaldesa Alejandra Gutiérrez y al exalcalde y hoy director general de Puerto Interior, Héctor López Santillana, “para seguir trabajando juntos por el desarrollo de León”, dijo el dirigente.

La actual administración ha hecho públicos casos como el cobro de reciprocidades en el área de Desarrollo Institucional, por el que incluso presentó una denuncia por robo de 97 mil pesos. Además de que se siguen procesos de sanción por los casos del descuento de predial al Club Campestre y el terreno subastado de un kínder.

Sobre estos casos López Santillana declaró una sola vez para decir que “la cero tolerancia no puede ser subjetiva, ni mediática. Vamos a darle tiempo al tiempo”.

