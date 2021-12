Intenso se volvió a poner el golpeteo contra el INE, que preside Lorenzo Córdova, por haberse atrevido a posponer, por falta de recursos, el proceso para la consulta de revocación de mandato del Presidente.

Desde el púlpito mañanero Andrés Manuel López Obrador se lanzó contra los árbitros electorales acusándolos de hacer chicanadas y argumentando que la Suprema Corte ya determinó que ese ejercicio debe hacerse... cuando la decisión final sobre el asunto aún no se ha tomado.

Lo que no dice el Presidente es que el INE no se niega a organizar la consulta, lo que hizo fue postergar algunas etapas -la recolección de firmas no se frena-, pues no tiene dinero para costearlas por culpa de un recorte presupuestal decidido por el Ejecutivo y ratificado por el Legislativo dominado por Morena.

Más allá del debate estrictamente legal, pareciera que se quiere inflar y envenenar este asunto para convertirlo en el pretexto perfecto que busca el inquilino de Palacio Nacional para cobrar venganza en contra de un organismo autónomo al que ha tenido en la mira desde su derrota en la elección presidencial de 2006. Hay rencores que no conocen el olvido.

***

Por cierto, la votación final de 6 a 5 en el Consejo General del INE sorprendió a más de uno, pues el jueves se anticipaba que quedaría 9-2. Así habrán estado las presiones.

***

El conflicto en la Universidad de las Américas Puebla no tiene para cuándo resolverse y, para colmo, algo raro está ocurriendo en el Juzgado Segundo de lo Civil a cargo de José Cuauhtémoc Blázquez, pues le volvió a dar palo a la Fundación Mary Street Jenkins.

El juzgador se negó a entregarle las instalaciones bajo el argumento de que están en manos del patronato de la Fundación UDLAP, ese que fue designado de manera ilegal por el gobierno estatal que encabeza el morenista Miguel Barbosa, quien también ordenó a la policía ocupar el campus.

Queda claro que, al menos en ese caso, el Poder Judicial poblano está a las órdenes del gobernador y no vela por los intereses de los estudiantes y profesores de esa universidad que están pagando el pato por un pleito político.

***

El mero 24 de diciembre se sabrá si el ex jefe delegacional de Coyoacán Mauricio Toledo será extraditado desde Chile para enfrentar el proceso por enriquecimiento, iniciado por la Fiscalía General de la CDMX, que provocó su desafuero como diputado y su huida al país de sus ancestros.

Ya se verá si Santa Claus tiene al político conocido como "El Tomate" en la lista de los niños buenos o en la de los traviesos... jo, jo, jo.

Opinión en tu buzón Deja tu correo y recibe gratis las columnas editoriales de AM, de lunes a domingo

Las noticias de AM en

Síguenos