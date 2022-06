'Internet para todos', terminó siendo un fracaso más de la 4T

LO QUE PARECÍA ser una buena idea, "Internet para todos", terminó siendo un fracaso económico más de la 4T y tendrá que llamarse "Deuda para todos". Y es que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tendrá que desviar más de 3 mil millones de pesos para rescatar a la empresa Altán Redes.

SI BIEN el consorcio se formó en tiempos de Enrique Peña, fue en este gobierno que salieron con la ocurrencia de crear CFE Telecomunicaciones con la idea de lanzar la red compartida de la mano con Altán Redes, que tiene capital público y privado. El objetivo era convertirla en una especie de columna vertebral cibernética de México.

LA REALIDAD, sin embargo, fue muy distinta. Para este año al menos 20 millones de personas tendrían que estar conectadas a la dichosa Red Compartida, pero la cifra es menor a la tercera parte. El colmo es que ni hay internet para todos, ni la CFE pudo con el paquete y, además, hay que rescatar a Altán Redes con recursos públicos y privados. Otro fiasco económico a la cuenta de la Cuarta Transformación.

EN LA RELACIÓN con Estados Unidos, AMLO es realmente plural: lo mismo crea conflictos con los republicanos que con los demócratas.

LUEGO de que el senador ultraconservador Marco Rubio lo acusó de ponerse del lado de dictadores y cederles parte del país a los narcotraficantes, desde el otro extremo ideológico un grupo de importantes congresistas liberales alzó la voz por el acoso del gobierno mexicano contra la libertad de expresión.

EN UNA CARTA dirigida al secretario de Estado, Antony Blinken, los legisladores encabezados por Joaquín Castro advirtieron que en México se vive un entorno cada vez más peligroso para la prensa, persiste la impunidad en los crímenes contra el gremio y López Obrador propicia este clima de violencia al denigrar e intimidar a periodistas durante sus conferencias mañaneras. ¿Así o más claro?

AUNQUE no existe el delito de "portación de novio prohibido", allá en Aguascalientes hay quienes ven con preocupación que la próxima gobernadora, Teresa Jiménez, tiene como pareja al truculento panista Luis Alberto Villarreal.

PARA quienes no lo recuerdan, se trata ex alcalde de San Miguel de Allende y que en sus tiempos de diputado federal era quien se encargaba de pedir y repartir los moches en las negociaciones del presupuesto. No vaya a ser, dicen, que Jiménez y Villarreal tengan una relación de bienes separados y mañas mancomunadas.

SI SIENTE que está teniendo un mal día, recuerde que los senadores Jorge Carlos Ramírez Marín, Lilia Valdez Martínez y José Antonio García tienen que avalar el nombramiento de Eduardo Villegas como embajador de México ante Rusia. Mandar un improvisado ante Vladimir Putin, ¿qué podría salir mal?