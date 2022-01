Ir o no ir a la Feria, he ahí el dilema existencial

En pleno inicio de nuestra Feria, que espera cuatro millones de visitantes, los contagios por la pandemia de la Covid-19 y, en especial de la variante Ómicron, se han incrementado en forma exponencial.

Por un lado, el regocijo de conmemorar la fundación León como una ciudad que se ha construido a brazo partido, pero con el corazón en la mano. Por otro lado, el temor por cuidar la salud y la necesidad de recuperarnos económicamente.

Escribo esto cuando voy literalmente saliendo del hospital luego de estar infectado, pasarla mal, pero ya mucho mejor en la recuperación.

Es impresionante cómo se juntaron factores que hoy en día nos mantienen en vilo en medio de la pandemia, como en una tormenta, como en una guerra.

Deseo en forma sincera que quien esté contagiado o enfermo, se recupere totalmente, y entre ellos contamos al Gobernador, Diego Sinhue, y al Presidente, Andrés Manuel, quienes se reinfectaron.

En el artículo anterior nos asombrábamos que en un solo día se reportaran 600 contagios en la Entidad y a una semana (jueves pasado) se registraban mil 580 casos nuevos, con una población que está yendo en masa de nuevo a las pruebas y a ser atendida.

Que Dios nos agarre vacunados, más no podemos dejar de reactivar la economía local, estatal y nacional. La Feria está para eso y no me imagino a expositores, comerciantes y artistas siendo afectados por alguna suspensión.

Precisamente es la vacunación y el reforzamiento de pruebas e infraestructura hospitalaria, lo que nos va a permitir seguir en la guerra contra el bicho y sus mutaciones, que no van a parar.

¡Aguas¡, hasta ahora he hablado de lo que tienen que hacer las autoridades, los gobiernos, pero la prevención depende especialmente de cada uno de nosotros. En qué momento podemos ir o no a la Feria y cómo debemos protegernos.

Luego del 2020 en que se paralizó todo y un 2021 en que se reiniciaron las actividades en forma paulatina, este 2022 no podemos parar, aunque el producto interno bruto mundial de nuevo vaya en descenso.

Se espera con nuestra Feria una derrama económica de tres mil millones de pesos y la generación de 20 mil empleos directos (aunque temporales) más otros tanto indirectos.

Se reactivan todos los sectores como transportes, servicios, hoteles, la industria cuero-calzado. No nos imaginamos y no puede haber un paro repentino de la Feria, como se dio con el Rally Mundial en 2020.

Esperemos que la actitud responsable de cada uno de nosotros sea lo que marque la pauta para que no retrocedamos en el semáforo, como lo advierte la Secretaría de Salud de Guanajuato.

No debemos atemorizarnos por lo que está pasando, pero no por ello dejar de tomar todas las medidas de prevención. Si nos sentimos mal no salgamos a contagiar a otros.

Finalmente, como muchos otros virus y enfermedades de temporada, estos llegaron para quedarse y con ellos tenemos que convivir, pero de manera inteligente. De esa forma es como el género humano ha sobrevivido y se ha adaptado en el Planeta.

