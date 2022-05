***JUSTICIA PARA YAEL

Una muestra de valentía y civismo es la que dieron ayer los miles de estudiantes universitarios en su protesta en Guanajuato capital. El foco de su lucha es la justicia para Ángel Yael, asesinado, y para Edith, herida, por parte de la Guardia Nacional.

*LUCHA DE UNA MADRE

Marcharon en paz para mostrar la indignación y rabia de la comunidad universitaria por un compañero que no debió morir. Lo hicieron con el ejemplo de una madre que lucha porque la muerte de su hijo sirva en algo para que un hecho así no se repita.

*TODA LA COLMENA

En León los estudiantes de la UG fueron a Palacio Municipal para sumarse a la exigencia de justicia para Ángel. Vestidos de blanco, pegaron sus pancartas en la pared. El Municipio colocó una mampara para respetar y no retirar sus consignas.

***LORENA, SALUDADORA

La alcaldesa de Irapuato, Lorena Alfaro, llegó sonriente a la celebración del Día de la Santa Cruz, invitada por la Cámara de la Construcción, en su sede estatal, en León. Repartió saludos al llegar y al despedirse, y no tuvo de otra que atender a los medios de comunicación que la esperaban para hablar de los hechos del domingo.

*Y DESENCAJADA

Lorena habló dos minutos para pedir que sean las investigaciones las que determinen la responsabilidad de uno y otro lado (policías y manifestantes). Se dio la vuelta y se fue sin responder más preguntas. No está nada contenta con el hecho de que tiene a su Gobierno en el ojo del huracán por el actuar de algunas agentes.

*DIEGO, SILENCIO

El Gobernador por segundo día no quiso hablar de ese y de ningún tema. Comió tranquilo las carnitas que sirvieron, terminó y abordó pronto su camioneta. Adiós.

*EN OTRA MESA

A Lorena no le tocó un asiento en la mesa principal, en la que estaban el gobernador Diego Sinhue Rodríguez, la alcaldesa de León Alejandra Gutiérrez y el presidente de la CMIC Guanajuato, Enrique Aranda. Estuvo en otra mesa acompañada por el secretario de Desarrollo Económico del Estado, el celayense Mauricio Usabiaga.

*NO OLVIDAR

La senadora presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, la morenista Malú Mícher, agregó que si bien las detenidas ya fueron liberadas, “la brutalidad policial, el abuso de poder y la represión, no se olvidan. Estamos pendientes de las sanciones que se apliquen a las policías implicadas en actos de represión”.

*PRONUNCIAMIENTO

El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a nivel nacional hizo un llamado a la Fiscalía del Estado y al Órgano de Control Interno de la Policía de Irapuato para que haga una investigación integral y efectiva que esclarezca responsabilidades de policías y de la cadena de mando.

***CITA AUTOMOTRIZ

Senadores integrantes de la Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación del T-MEC, entre ellos la guanajuatense Alejandra Reynoso Sánchez, se reunieron con representantes de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. Hablaron del desarrollo y la importancia de impulsar esta industria clave en México.

*GUANAJUATO, LÍDER

La “Wera” Reynoso apuntó que Guanajuato es el estado con más proyectos de inversión en el sector automotriz y el clúster más importante en Latinoamérica. México es el 7mo. productor de vehículos mundial, primer proveedor de autopartes para Estados Unidos y también primero en exportaciones de tractocamiones.

*LA DEDUCIBILIDAD

La panista leonesa propuso una pronta reunión con la Secretaría de Hacienda y el sector automotriz para buscar la construcción de acuerdos respecto a la deducibilidad para la compra y el arrendamiento de vehículos híbridos y eléctricos.



Cierran filas en campaña “Si tomas no manejes”





La alcaldesa Alejandra Gutiérrez se reunió con representantes de organismos privados como Coparmex, Canaco, Bares y Cantinas, Canirac, Oxxo, para sumarlos a la campaña para concientizar sobre los riesgos de combinar alcohol y volante.

“Tenemos que empezar a cambiar las conductas con estrategias contundentes, todos trabajando de un mismo lado porque no podemos seguir permitiendo que se repitan accidentes fatales”, expuso la Presidenta.

Habló de cuatro acciones: reforma legal para sancionar a conductores ebrios (en análisis en el Congreso), concientización, alianzas estratégicas y operativos. Foto: Municipio de León

MTOP