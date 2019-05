*** JORGE A PODER JUDICIAL

El coordinador de asesores de la bancada del PAN en el Congreso del Estado, Jorge Jiménez Lona, va que vuela para ocupar uno de los cinco asientos que tiene el Consejo del Poder Judicial de Guanajuato.

*** RESPALDO UNÁNIME

Ayer logró el respaldo unánime de los partidos políticos representados en la Junta de Gobierno del Congreso. De cinco consejeros tres le tocan al Poder Judicial, uno al Ejecutivo y otro al Legislativo.

*** CAPACIDAD PROBADA

El yerno del exgobernador Juan Manuel Oliva ha pasado la prueba en 16 años que tiene en la función pública. Falta cumplir el trámite legislativo para formalizar la propuesta. El periodo es por cuatro años.

***VOTOS AMARRADOS

La Junta de Gobierno pasará la propuesta de Jorge Jiménez como Consejero del Poder Judicial en la sesión del próximo jueves, de ahí regresa para ser dictaminada por la Comisión de Justicia y luego votarse en el Pleno. Requiere de 19 votos, mayoría simple, pero, por lo visto ayer ya amarró los 36. Nadie le puso un “pero”, lo que habla de un reconocimiento a su trabajo no sólo en la cancha panista.

*LA QUE NO FUE

La silla que tiene el Legislativo en el Consejo del Poder Judicial estaba vacante desde diciembre de 2017 que cumplió su periodo Román Arias (también compadre del ex gobernador Miguel Márquez). A la llegada de la nueva Legislatura sonó fuerte el nombre de Jorge para la Secretaría General del Congreso, carrera que perdió cuando se optó por Ricardo Narváez, ex secretario particular de Miguel Márquez.

*EL PERFIL

El panista es Maestro en Derecho, Asesor Parlamentario y Catedrático Universitario. Empezó su trayectoria pública precisamente en el Poder Judicial 2004-2006 como Oficial Judicial. Luego fue Asesor en la Secretaría de Gobierno Estatal. De 2011 a 2014 Asesor Jurídico del PAN en el Congreso, luego Coordinador de la Unidad de Atención Ciudadana y desde 2015 Coordinador de Asesores azules.

*PASO ADELANTE

Jorge le ganó esta carrera a José Antonio Pérez Torres, quien fuera secretario de Toño Salvador en la Secretaría de Gobierno. Sin duda representa un paso hacia adelante para Jiménez Lona, pues ser Consejero del PJ representa un salario mensual bruto de $195,646 y neto de $132,962, que es igual al de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, pero por atender las funciones administrativas.

*RELEVO AZUL

Y para suplirlo como Jefe de Asesores del PAN (con un salario mensual neto de $97,517) suena el nombre de Mario Enríquez Carrillo, actual titular de la Unidad de Finanzas Públicas del Congreso.

***PROYECTO LAS AMÉRICAS

Este jueves 30 de mayo a las 11:30 horas arranca la obra del proyecto de vivienda vertical intraurbana “Las Américas” (ubicado en calle Nueva Orleans esquina con calle Kansas, en la colonia Américas), que promueve el Instituto Municipal de Vivienda, comandado por el arquitecto Amador Rodríguez.

*POLÍTICA DE VIVIENDA

Para el acto está confirmado el gobernador Diego Sinhue; buen momento para ver cómo pinta la política de vivienda del Ejecutivo luego de la desaparición de la Comisión de Vivienda (Coveg), cuyas funciones pasaron a la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, pero nada se sabe. Esa es una de las tareas que está en la cancha de la Subsecretaría que tiene Fidel García Granados.

*CONSTRUCTORA DE CASA

El Comité de Obra del Imuvi determinó por unanimidad asignar la obra a Construcción y Servicios del Bajío (del empresario leonés Enrique Aranda), después de declararse desierta la licitación pública.

*LA MÁS ECONÓMICA

El presupuesto base fue de 46 millones 858 mil pesos y la propuesta de la empresa asignada de 44 millones 543 mil pesos. Las ocho empresas tuvieron faltantes o errores, se valoró la gravedad de las faltas y eliminaron a cinco, entre las tres restantes se asignó a la propuesta más económica.