***JUAN CARLOS, YA

El diputado con licencia por el PAN, Juan Carlos Muñoz, es Presidente del Patronato de la Feria 2019-2022, acompañado por dos empresarios como secretario y tesorero, Héctor Rodríguez y Jorge Torres.

***SIN ASPIRACIÓN

A sus detractores del Consejo Coordinador Empresarial Juan Carlos les envió una carta el pasado fin de semana comprometiéndose (en caso de ser elegido, escribía para guardar las formas) a cumplir el encargo de tres años y el Código de Ética, quedando así fuera de la contienda electoral para el 2021.

***APOYO Y RECHAZO

Por eso los consejeros propuestos por el CCEL votaron a favor del transportista. La que fue congruente con su postura de rechazo fue la regidora panista, Ana María Carpio, quien dejó su cargo en el Patronato.

*** HÉCTOR Y LA FERIA

En más de la “grilla” por la renovación del Patronato de la Feria Estatal de León, el alcalde Héctor López Santillana dijo ayer en su mensaje que “es un organismo paramunicipal, no es autónomo, pues es parte del Honorable Ayuntamiento y pertenece a la ciudad”.

* CCEL RESPONDE

A ese dicho el capitán del Consejo Coordinador Empresarial de León, José Arturo Sánchez Castellanos, le respondió con este mensaje vía Twitter: “@hlsantillana se equivoca al afirmar que el Ayuntamiento es el dueño de los Consejos Ciudadanos. Ellos son mandatarios y los ciudadanos mandantes”.

* DESCENTRALIZADO

El Reglamento del Patronato de la Feria Estatal de León y Parque Ecológico precisa que se trata de un organismo público descentralizado de la Administración Municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Y que la máxima autoridad del Patronato es el Consejo Directivo. Sana distancia.

* ANTECEDENTE

Trascendió en radiopasillo que el Alcalde tuvo roces con el director general de la Feria, Fabián Obregón, porque quería que no se cobrara renta a “Las Abejas” por usar el Domo de la Feria, a lo cual él se opuso porque no estaba permitido por el reglamento. Atentos si vendrá relevo en la Dirección.

* FALTA UNO

En la foto oficial del Patronato apareció la regidora panista Olimpia Zapata, pero la realidad es que sólo fue como invitada y aún no está decidido el representante del Cabildo que ocupe el lugar de Ana Coco Carpio (el otro es Lety Villegas). Se habló de Chava Sánchez, también levantó la mano el síndico Christian Cruz, o lo natural sería de la Comisión de Turismo como Jared González o Poncho Orozco.

*** MAURICIO, RESBALA

El que resbaló fue el “súperdelegado” del presidente Andrés Manuel López Obrador en el estado de Guanajuato, Mauricio Hernández Núñez. En Twitter dijo que un integrante de cierto partido le pidió que se publiquen los padrones de beneficiarios y agrega “¿es en serio? Justo desmantelamos el régimen de corrupción que ellos instauraron. Por fin tenemos un gobierno que ve ciudadanos y no clientes”.

* LA TRANSPARENCIA

Pa’ pronto el abogado leonés panista, Beto Moreno, le envió copia de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información en la que precisa como información pública de oficio la información de los programas de apoyos, incluido el padrón de beneficiarios (con nombres y montos de cada uno de ellos).

* ES DE OFICIO

Mauricio le dijo que lo solicitara y con gusto se le responde, que Twitter no es la vía idónea. Y otro más le aclaró: “Delegado, no es materia de solicitud, es información pública ‘de oficio’. No se exhiba”.

* MÁS CLARO

Basta un vistazo al artículo 70 de dicha ley para saber que se trata de información pública que debe estar disponible y actualizada en los medios electrónicos de todo el que maneja recurso público. Así que no se trata de un tema menor, pues Mauricio es responsable de aterrizar los programas sociales.

*** PARTIDA POLÉMICA

Los senadores de Morena celebraron la aprobación de la Ley de Austeridad que, aseguran, eliminará privilegios de los burócratas. Pero el coordinador de los diputados federales por el PAN, Juan Carlos Romero Hicks, acusó que se revive la “partida secreta que el PRI usó durante 70 años”, eso porque un artículo abre la puerta para que los ahorros generados puedan disponerse por Decreto donde quiera el Ejecutivo.