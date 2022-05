***LA REBELIÓN

Ricardo Sheffield le plantó cara al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y no atendió la instrucción de sumar a Miguel Ángel Chico como subprocurador jurídico de la Profeco, en relevo de su primo Francisco Javier Chico Goerne.

*LAS FELICITACIONES

Por la mañana Chico retuiteó su fotografía con Adán Augusto, que subió el diputado federal morenista Emmanuel Reyes, felicitándolo por su nombramiento anunciado el miércoles. Ese día Ernesto Prieto, jefe estatal, celebró a “un soldado de la 4T”, citó.

*Y EL PASADO

Ahora circula una entrevista de Miguel Ángel cuando era senador por el PRI donde dice de AMLO que “camina en la soberbia” y que “las mafiecitas que él encabeza ahí están actuando y recibiendo dinero ilícito”. Guerra sucia, acusa. El 2024 ya llegó.

***YO NO FUI

La diputada local de Morena Alma Alcaraz Hernández negó categóricamente que ella haya “reventado” el acuerdo que habían alcanzado las cinco fracciones parlamentarias que integran el Congreso del Estado para llevar un posicionamiento único e institucional al pleno sobre la actuación policiaca en Irapuato el 1 de mayo.

*¿A QUÉ HORA FUE ESO?

También aseguró que ella nunca se reunió a negociar con diputados de las demás fracciones dicho documento, ni mucho menos acordó con ellos la redacción del mismo en un primer momento. Ni tampoco se arrepintió después ni se “zafó” de dicho acuerdo, como se publicó en esta columna ayer.

*PROPUESTA DE CONDENA

Ayer, Alma Alcaraz explicó a AM que ella el martes “subió” a la plataforma de temas de la Junta de Gobierno una propuesta de exhorto dirigido a la alcaldesa Lorena Alfaro, donde se señalaban los excesos de la Policía Municipal después de la manifestación feminista en Irapuato el domingo. Nadie le dijo nada el miércoles.

*SE ME ECHARON ENCIMA

Aclaró que fue hasta el jueves, antes de iniciar la sesión, que varios diputados del PRI y PAN “se le fueron encima” y le pidieron que “bajara” su punto de acuerdo que iba a presentar en dicha sesión, porque era muy agresivo con Lorena Alfaro.

*PRONUNCIAMIENTO LIGHT

Y que le presentaron otro diferente “que no traía nada” porque ni siquiera mencionaba a la Presidenta Municipal de Irapuato. Por eso no lo aceptó. “Lo que quieren es que desaparezca Morena y no les digan nada”, consideró.

*TODOS DE ACUERDO

Ayer un tercer diputado confirmó que el miércoles en la Junta de Gobierno quien hizo la propuesta de un comunicado conjunto condenando los hechos de la Guardia Nacional en el asesinato de un estudiante y de la manifestación de mujeres, ambos en Irapuato, fue Alejandro Arias, coordinador del PRI, y fue aceptada por todos.

*NO “BAJÓ” LA INFORMACIÓN

El todos incluye al coordinador de Morena, Ernesto Millán. Pero ayer Alcaraz Hernández juró y perjuró que nunca le avisaron del acuerdo ni mucho menos el “bajar” su propuesta de exhorto. Otra vez una falla de comunicación interna.

*ACUSA ENCUBRIMIENTO

“El tema no es la falta de comunicación de Morena, sino que el PAN quería cubrir a Lorena Alfaro, ese era el tema”, sostuvo Alma Alcaraz, quien agregó que también le pidieron que quitara lo dicho hace tiempo por Álvar Cabeza de Vaca, de que no quiere que Guanajuato “sea un marchódromo”.

*NO ME VOY A CALLAR

Sostuvo que ella, al ser oposición, no se va a callar. “Quieren domesticar a la oposición, pero están acostumbrados a domesticar a la oposición, pero no se vale, no es lo correcto. La oposición tiene el derecho de expresar lo que desea la ciudadanía”.

***LA DEUDA

Esta semana le preguntaron al presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, Luis Gerardo González García, sobre el llamado del gobernador Diego Sinhue Rodríguez a que los ayuntamientos se animen a endeudarse y así acelerar proyectos de obra social. Consideró que León tiene capacidad para endeudarse.

*REVISARLO

Sobre lo mismo el dirigente del PAN en León, Antonio Guerrero, opinó que será el Municipio el que tome la mejor decisión con base en sus finanzas públicas. Eso sí, desde que ganó la 4T, reprochó, no hay recursos suficientes para Estado y municipios, así que se tienen que buscar las alternativas para no detenerse.

*EN VEREMOS

La que no ha dicho nada aún es la alcaldesa Alejandra Gutiérrez, quien desde campaña ha dejado en el aire la definición de si solicitar o no deuda en su trienio.

Morena y PAN, en la mesa

La inauguración de la asamblea plenaria de la Conferencia Permanente de Congresos Locales (Copecol) ayer en el Palacio Legislativo reunió al senador panista, Erandi Bermúdez y al diputado local por Morena, David Martínez, en la misma mesa, junto a la también diputada morenista Edith Moreno Valencia.

"Es el juego de las sillas", bromeó Erandi, pues el diputado local Cauhtémoc Becerra, de Morena, estaba sentado con media docena de sus homólogos panistas. Foto: Catalina Reyes.





