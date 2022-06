LOS BONOS de Alejandro "Alito" Moreno entre los priistas están más devaluados que el Bitcoin. Y eso quedó en evidencia en la reunión a la que fue emplazado por ex dirigentes tricolores. Tres de sus antecesores, de plano, le exigieron que renunciara.

Y NO ES un asunto de simpatías, sino de resultados, vista la vapuleada que se llevó el PRI en la pasada elección. Además, le hicieron ver que su desgaste no sólo es electoral sino de imagen, sobre todo después de la revelación de audios que lo pintan de cuerpo entero.

QUIENES asistieron a la reunión en Insurgentes Norte cuentan que Miguel Osorio Chong fue de los más duros en sus críticas a "Alito", lo mismo que Roberto Madrazo, mentor del campechano.

PESE a los llamados a evitar la extinción del PRI, Moreno dijo que no se va, no se va y no se va. El colmo fue que, luego de que se salieron sus visitantes, aseguró que habían firmado un acuerdo "de unidad", cosa que nunca ocurrió. 'Ora sí que cuando el dinosaurio despertó... Alito seguía ahí.

DA LA IMPRESIÓN de que a John Kerry le están viendo la cara, porque según Andrés Manuel López Obrador el encuentro de ayer fue para hablar de energía y medio ambiente. Y, claro, nada dice mejor "energías limpias" que sentar a la mesa a Rocío Nahle, Manuel Bartlett y Octavio Romero.

VAYA SACUDIDA se sintió en Toluca, donde Ernesto Nemer fue cordialmente invitado a hacer las maletas y desalojar su oficina en la Secretaría de Gobierno. Según cuentan, Alfredo del Mazo tomó la decisión de darle las gracias porque se estaba distrayendo mucho con la idea de ser candidato.

LO QUE se comenta en los pasillos mexiquenses es que Nemer fue dejando la operación política que lo tenía tan bien posicionado, por tratar de colocarse como el posible abanderado del PRI para 2023. Como quien dice, estaba más interesado en su propia grilla que en llevar la política interna del Estado de México.

SE SUPONE que el ex funcionario tratará de buscar la nominación priísta, pero se ve difícil que la consiga toda vez que esa decisión pasará, evidentemente, por el mismo que le dio las gracias.

¡QUÉ caras salen las locuras presidenciales! Cosa de ver lo que está pasando en El Salvador -¿o en quién estaba usted pensando?-, donde Nayib Bukele decidió apostar recursos públicos a comprar Bitcoin... ¡y ya perdió la mitad del dinero! El Mandatario ha gastado más de 105 millones de dólares en monedas virtuales que hoy valen apenas 51 millones. Quienes sí saben de finanzas, como el FMI, le advirtieron del riesgo... pero eso pasa cuando se gobierna con otros datos.