La Levedad y la Ignorancia 

Resulta imposible incluir la palabra "levedad" en una columna periodística sin recordar la obra inmortal de Milán Kundera intitulada "La Insoportable Levedad del Ser". Según la RAE, Insoportable, significa "muy incómodo, molesto y enfadoso", Levedad, se entiende como "inconstancia de ánimo y ligereza de las cosas", en tanto Ser se emplea para "afirmar del sujeto lo que significa el atributo." ¿Qué elegimos? ¿El peso o la levedad? ¿Ser o no ser? "Es un gran alivio sentir que eres libre, que no tienes ninguna misión."

Tomás, uno de los personajes de la novela, explica el momento en que Edipo descubre que había asesinado a su padre y fornicado con su madre, razones por las que no dudó en arrancarse los ojos y autoexiliarse, culpas, según Kundera, que no padecen los políticos al ser incapaces de reconocer sus errores durante sus gestiones públicas. Ellos son inocentes de cualquier cargo, la responsabilidad siempre recaerá en terceros, malignos, hipócritas, conservadores, cualquiera que sea el significado de semejantes evasiones para no colocarse frente a un espejo. Edipo fue valiente y enfrentó la verdad con todas sus consecuencias.

"¿Cómo vivir con la gente si uno no considera suyas ni sus penas ni sus alegrías?", se pregunta el escritor checo, tal y como acontece con la sociedad mexicana educada, adinerada y egoísta que históricamente ha contemplado la temeraria expansión de la pobreza y hasta de la miseria histórica de la mitad de la población como parte del paisaje urbano o campestre, que ha existido desde el nacimiento de la primera golondrina. ¿Quién considera suyas las penas o las alegrías de los marginados o de quienes sobreviven penosamente en la economía informal, o las de aquellos que huyeron al norte en busca de una prosperidad imposible de encontrar en su propia patria?

Kundera nos recuerda el Muss Sein, la famosa frase alemana que habla del destino: "Tenía que ser, lo que tiene que ser, será." ¿Qué destino inevitable le esperaba a nuestro país ante la existencia de millones de compatriotas excluidos del progreso y del bienestar, cuando nadie pudo rescatarlos durante la Dictadura Perfecta ni a lo largo de la alternancia del siglo XXI por medio del diseño de una estrategia eficiente de inclusión económica y social? Los chinos en 15 años sacaron adelante a 300 millones de conciudadanos de la pobreza? ¿Quién dijo que no se podía?

El Muss Sein, él tenía que ser, solo facilitaría al arribo de un mentiroso profesional, de un populista, a quien definía Henry Mencken, como "un individuo que predica ideas que sabe falsas entre personas que sabe idiotas".

Llama la atención en materia de "levedad", el hecho de que los primeros lugares del rating de las estaciones de radio del país lo encabecen las empresas radiofónicas transmisoras de música rumbera, tropical y grupera, en lugar de programas noticiosos o culturales que aborden la realidad política, económica, social y cultural del país. ¿Más levedad? Millones y más millones de mexicanos de escasos recursos o sepultados en la pobreza o víctimas de la informalidad, integran públicos cautivos a través de las novelas de televisión carentes de contenido cultural e informativo. Por si fuera poco, este gigantesco sector de la población conoce, eso sí, al detalle, los resultados del futbol, en donde concentran buena parte de su atención y de sus preocupaciones y tampoco lee periódicos ni revistas reveladoras del acontecer nacional. Es claro, entonces, que la levedad y la ignorancia constituyen los agentes conductores de dichos ciudadanos a las urnas, accionados, al mismo tiempo por los multibillonarios regalos de AMLO para comprar su voluntad política.

A la insoportable levedad de una enorme parte de la población, agreguemos la patética ignorancia, la apatía política, otro ingrediente tóxico del caldo de cultivo, cuya confección concluye con la compra perversa de su voluntad política. ¿Cómo combatir esta levedad suicida en dos años previos a las elecciones del 2024 para impedir 6 años más depredadores de Morena en el poder? Una herramienta eficiente son los 116 millones de dispositivos móviles en el País. Faltan los estrategas y los recursos: el remedio puede estar ahí, intentémoslo.