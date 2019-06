La Olla: Impuesto sin etiqueta

¿En qué gastarlos?

El destino del ingreso por el Impuesto Sobre la Nómina (ISN) está en manos del empresariado.

El gobernador Diego Sinhue cumplió el pacto con el sector empresarial y el 22 de noviembre de 2018 emitió un decreto para reestructurarlo con el fin de que pase de un órgano de consulta a uno que influya sobre el destino y aplicación de los recursos que se recaudan por el ISN.

Los empresarios reclamaron que en los sexenios de Juan Carlos Romero, Juan Manuel Oliva y Miguel Márquez, se sintieron engañados, nunca los tomaron en cuenta en la inversión, lo recaudado se fue a la bolsa general de los ingresos del Estado y se gastó en ocurrencias de última hora.

El llamado desde 2006 Cosainceg (Consejo Consultivo para el Seguimiento de la Aplicación de los Impuestos sobre Nómina y Cedulares) se renovó esta semana no sólo en nombres, sino en propósito.

De acuerdo al decreto por el Gobierno Estatal lo integran: Gobernador, presidente; el jefe de gabinete, Juan Carlos Alcántara Montoya (que será el secretario técnico sin derecho a voto); el secretario de Finanzas, Administración e Inversión, Héctor Salgado Banda; el director general del Iplaneg, Juan Pablo Luna Mercado; el secretario de Desarrollo Económico Sustentable, Mauricio Usabiaga Díaz Barriga; y el secretario de Infraestructura, José Guadalupe Tarcisio Rodríguez Martínez.

Y por los empresarios están: José Arturo Sánchez Castellanos, Rafael Lamadrid Barrueta, Raymundo Gómez García, Jesús Torres Ramos, Francisco Javier Padilla Guerrero, Roberto Plascencia Torres, Luis Javier Usabiaga González, Mauricio Sainz Góngora y Salvador Oñate Barrón. Algunos encabezan los consejos coordinadores empresariales de León, Salamanca, Celaya e Irapuato, otro más la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Guanajuato y otros son empresarios invitados.

En total suman cinco votos de la autoridad y nueve de los ciudadanos, ellos tendrán la última palabra.

Para este 2019 el pronóstico de ingresos por el ISN es de 3 mil 894 millones de pesos.

El decreto establece que los recursos tienen como destino la inversión social y productiva (atracción de inversiones, fortalecimiento a la pequeña y mediana empresa, capacitación, protección ambiental), infraestructura y el fortalecimiento de la seguridad pública. Y deberá atender el equibrio regional.

El Consejo Estatal sesionará mínimo una vez al trimestre.

Este Consejo decidirá únicamente sobre el 2% del ISN. La sobretasa del 0.3%, que fue el incremento que aprobó el Congreso del Estado a ese impuesto a partir de este año, será administrado por un fideicomiso y su aplicación será decidida por dos fundaciones empresariales.

Ese recurso adicional (calculado en un año en $450 millones) se destinará 0.2% (300 millones) a la fundación “FE Guanajuato” para proyectos de desarrollo social y el otro 0.1% (150 millones) a “Actuando por Guanajuato” para apoyar proyectos de seguridad de organizaciones sociales.

Por los leoneses participa en “FE Guanajuato”: Rafael Yamín Martínez, Gerardo Pons Zepeda, Miguel Gómez Orozco, Alejandro Arena Barroso, Salvador Sánchez Dávalos, Gabriel Cervantes Mendoza, Mauricio Blas Battaglia y Adolfo Gómez. Y en “Actuando por Guanajuato”: Eduardo Gómez, Rocío Naveja, Luz Graciela Rodríguez, Arturo Romo, Vicente Laúd y Óscar Flores.

De Irapuato hay nombres como Salvador Cayón, Eugenio Albo, Mauricio Martínez; de Celaya, Juan Carlos Usabiaga, Juan Yudico; Salamanca, Raymundo Gómez; San Miguel, Ricardo Garrido, y más.

El 2% que manejará el Cosacinceg debe enfocarse en proyectos estratégicos para el desarrollo de la entidad, como los que adelantó José Arturo Sánchez que ya revisan poner sobre la mesa, uno es la ampliación de la carretera Silao-San Felipe, crucial en la logística comercial con el norte del País.

Y el 0.3% sí tendrá una distribución proporcional a la aportación del empresariado por región.

Para afinar el arranque del fideicomiso y esas dos fundaciones habrá una reunión este martes 11.

Como nunca antes el sector empresarial de Guanajuato tendrá decisión sobre el destino del principal ingreso propio que tiene el Estado. Así lo pidieron al Gobernador desde campaña en el documento “Propuestas 2018”, que también tuvo el respaldo de organizaciones sociales.

En tiempos económicos complicados no a todos cayó muy bien un incremento del 15% al impuesto (de 2% a 2.3%). Así que ahora es el tiempo de demostrar que el sacrificio habrá valido la pena.

El gran reto es hacer que el recurso se aplique pronto y en proyectos concretos. Ya tenemos la experiencia por ejemplo de los fideicomisos de seguridad que se crearon desde 2017, por ejemplo en León con 25 millones (Estado y Municipio) de los que sólo se sabe han gastado en pagar dos asesores.

O las Mesas Ciudadanas de Seguridad y Justicia que nacieron en marzo 2016 en León y en los últimos días en Irapuato y en Celaya, y, aunque ahí no ejercen recursos, sí deciden y evalúan.

Bienvenida pues la participación ciudadana siempre, pero no se hagan bolas, inviertan donde sirva.

Taxis, la reforma

Diego Sinhue sí quiere, pero no se decide todavía a hacer una reforma a la Ley de Movilidad del Estado que abra de una vez por todas la competencia en el servicio de taxi ‘ejecutivo’.

Hace unos días declaró que trae el tema entre manos. No dijo más, pero no hace falta, la única reforma posible sería esa de abrir el mercado, pues hoy la ley pone un freno de mano a la posibilidad de obtener permisos para el servicio de taxis a través de plataformas digitales.

Pero Diego también mide los tiempos y las negociaciones con los taxis tradicionales, muchas de esas organizaciones aliadas del PAN en las campañas, a las que una decisión así seguramente no les gustará.

La realidad es que luego de la reforma de mayo 2016 las autoridades juegan ‘al gato y al ratón’; están ‘contra la espada y la pared’ con los taxis ejecutivos que ya están en las calles dando un servicio.

No pueden hacerse de la vista gorda pues la ley los obliga a detener y sancionar a quienes no tienen permiso (que es casi nadie pues se entregaron 1,400 y luego se cerró la ventanilla) pero al mismo tiempo el ciudadano ha mantenido la oferta por este servicio y es quien hace que la demanda crezca.

Los datos nos dicen que la Dirección de Transporte (antes Instituto de Movilidad) aplicó desde 2016 y hasta el 29 de mayo de este año 689 infracciones por la prestación irregular del servicio de taxi sin la concesión correspondiente así como el servicio de transporte ejecutivo sin el permiso respectivo.

El absurdo en Guanajuato es hacer del servicio irregular de taxis un delito establecido en el artículo 235 bis del Código Penal con una penalidad de un mes a cuatro años de prisión y de 10 a 50 días de multa. El registro de Transporte es de más de mil denuncias presentadas aunque no sabemos en qué acabaron.

Antes que entrarle al tema de los taxis, Diego lo hará con los fiats notariales. Ahí ensayará la fórmula de convocatorias abiertas que sean conducidas por un tercero, en ese caso ya anunció que sería la Universidad de Guanajuato.

Desde junio 2015 (mucho antes de aprobarse la Ley de Movilidad en el Estado) la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) envió a los gobernadores de los estados y las legislaturas de las entidades una opinión sobre el impacto de los servicios de taxis por plataformas.

La recomendación era que el marco normativo privilegie la competencia y libre concurrencia evitando restricciones tales como: a) autorizar o registrar vehículos para prestar el servicio o limitar su número imponiendo requisitos adicionales como de placas especiales y/o cromáticas; y b) regular los esquemas tarifarios, los cuales actualmente son determinados por las propias empresas según el mercado.

“Cabe recordar que la libre concurrencia y competencia es un bien jurídico tutelado por el artículo 28 constitucional y que el consumidor debe ser el centro de la regulación y política pública”, precisa.

En Guanajuato se fueron por el sentido contrario optando por limitar su número, pero nada se resolvió.

La Ley de Movilidad en Guanajuato fue conducida por el entonces presidente de la Comisión de Seguridad y Comunicaciones, el diputado local Juan Carlos Muñoz Márquez (mismo que esta semana recibió ‘el veto’ del gremio empresarial porque no lo quieren como el Presidente del Patronato de la Feria). El secretario de Gobierno era el Toño Salvador García y el gobernador Miguel Márquez.

Hoy esa Comisión del Congreso la preside otro panista también leonés, Rolando Alcántar; el secretario de Gobierno y el gobernador también leoneses, Luis Ernesto Ayala y Diego Sinhue, está en su cancha.

Pacto de independencia

El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) tiene listo el “Pacto de independencia”, un acuerdo que tres de los cuatro acordaron firmar para mandar una señal precisamente de autonomía, de no comprometer sus posturas a chambas o contratos cuando se vayan.

Se trata de un pacto sencillo pero significativo. Se comprometerán a no incurrir durante el año subsecuente a su encargo en las siguientes prácticas:

Ser contratados como funcionario público por alguna dependencia o entidad estatal o municipal en Guanajuato. Incluidos también los organismos autónomos.

Celebrar contratos de prestación de servicios a través de si o por interpósita de persona moral en la que participe como socio.

Enajenar bienes muebles e inmuebles al Estado y los Municipios de Guanajuato.

Celebrar contratos de obras con el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Ser beneficiario de permisos, concesiones, licencias, o cualquier otro beneficio en distinción a cualquier ciudadano.

Ser propuesto para cualquier cargo de elección popular por alguno de los partidos existentes en el periodo referido en este acuerdo.

Lo firmarán pronto en un acto público los ciudadanos: Jaime Fernando Revilla Guerrero, Julio César Rodríguez Fonseca e Hidalgo Marisa Venegas Barbosa. No lo hará el presidente, Román Méndez.

La propuesta de los tres integrantes se da luego de que la primera presidenta del Comité Ciudadano y del Comité Coordinador del SEA, Arminda Balbuena, terminara su encargo y fuera contratada como asesora directa en el despacho del rector general de la UG, Luis Felipe Guerrero Agripino.

La UG fue responsable de revisar la legalidad de la polémica asignación directa a Grupo México del Libramiento Silao, que terminó en una recomendación al Congreso para modificar la legislación de concesiones y cerrarle la puerta a la discrecionalidad, lo cual por cierto se aprobó hace unos días.

A los ciudadanos que cobran hoy en el Sistema Anticorrupción nada les impide el brincar de ese encargo a un puesto público, pero lo más sano es pintar una raya con el poder, al menos por un añito.

El adiós de Leilani

Se veía venir el adiós de la directora general de la Academia de Seguridad, Leilani Tortolero.

La despidieron con el decoro posible, en un acto de graduación de 50 cadetes y anunciando su partida a una organización gringa: la National Police Fundation. La realidad es que no era posible sostenerla cuando nunca acreditó las pruebas de control y confianza desde enero 2018 que asumió el cargo.

El asunto no termina. Está pendiente que el secretario de Seguridad Pública, Luis Enrique Ramírez, informe al Ayuntamiento de la telenovela en que se convirtió el tema de las pruebas luego de que am evidenciara la mentira.

Mientras que oficialmente respondían a los ciudadanos que la funcionaria había presentado las pruebas desde 2018 y estaban esperando la respuesta, el Centro Estatal de Evaluación informó que desde el año pasado (supimos que desde julio) ya estaban enterados de que no pasó.

El Ayuntamiento seguramente les pedirán cuentas del engaño y la Contraloría tendrá que investigarlo.

El argumento es que no era necesario esa prueba. Que el nuevo reglamento de la Academia llegó después (septiembre 2018) donde marca como requisito obligatorio para ser Director el acreditarlas.

Al que llegue el reto es grande. Se prometió cerrar el trienio con 1,300 elementos más (2,700 en total).