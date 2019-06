La Olla: Oootra vez la tarifa

Misma historia, reparto y guión

La historia de cada tres años se repite. Otra vez viene un incremento a la tarifa del transporte.

Los concesionarios lo demandan y las autoridades negocian el momento oportuno para aprobarlo, la oposición patalea y el usuario lo padece.

La misma historia. El círculo vicioso no se rompe: el usuario no está dispuesto a pagar más por un servicio que no es el óptimo, y los transportistas (con la complacencia de la autoridad) no realizan las mejoras necesarias porque dicen que los ingresos no dan para más.

Ya nada más falta responder la pregunta de los sesenta y cuatro mil, ¿cuánto será el incremento esta vez?.

Nadie por más optimista que se sienta puede pronosticar que echarán abajo el incremento. Es un hecho. La batalla de los opositores, sociedad, organizaciones sociales, es por el ‘golpe mínimo’ a los bolsillos.

Se trata de una decisión que impacta en las familias de un servicio que tiene 850 mil viajes diarios.

En el último incremento, el de diciembre de 2016 (también con Héctor López alcalde) el golpe fue duro. La tarifa en efectivo pasó de 9 a 11 pesos, el pago con tarjeta de 7.30 a 9.50 pesos, y la tarifa preferencial para estudiantes, personas con discapacidad y adultos mayores fue de 3.70 a 4.20 pesos. Eso significó incrementos de 22% en la general, de 30% con tarjeta y de 13.5% en la preferencial.

El penúltimo aumento de la tarifa fue en abril de 2014, en el gobierno de la priísta Bárbara Botello. En efectivo pasó de 8 a 9 pesos, con tarjeta Pagobús de 6.30 a 7.30 pesos, y la preferencial no se movió de 3.70 pesos. Además de incorporar la gratuidad universal para adultos mayores (que en el posterior acuerdo ‘se tumbó’ para dejarla únicamente para quienes pasaran el filtro de la extrema pobreza).

Y así hacia atrás, cada trienio, al menos una vez, tuvo que autorizarse un incremento de tarifa. Es imposible soportar periodos largos sin ajustes cuando los insumos suben, pero el bolsillo tiene límites.

Desde el lunes el presidente de los Transportistas Coordinados de León y del Organismo Administrador Pagobus, Daniel Villaseñor, salió a fijar su postura: que desde el último ajuste a la tarifa el costo del diésel incrementó en 49%, las refacciones en 18.19%, el costo de unidades 16.36% y el financiamiento incrementó su tasa de 5.75 a 8.52, que es un 48%, además de los salarios en un 13.35%.

Y de paso mencionó que a lo que se comprometieron en el último acuerdo lo cumplieron (como ejemplo citó una inversión de 540 millones en renovar flota), aunque, más cauto que otras veces, agregó: “Entendemos lo difícil que será obtener la comprensión de la ciudadanía sobre el tema”.

Aceptó que la mayor preocupación está en la seguridad de paraderos y unidades y en los tiempos de traslado. Ya tienen 5 mil cámaras en autobuses y 250 en estaciones y paraderos que falta conectar a C4 y otra vez pide a Seguridad Pública que despliegue elementos de vigilancia en los sitios más peligrosos.

Suena bien, pero todo eso pudieron hacerlo en los últimos tres años y, por el contrario, la seguridad para los usuarios del SIT, empeoró. Y de la frecuencia pues siguen las quejas, quejas y más quejas.

Se convocará a una Comisión Mixta Tarifaria que revisará los números a la mano -en mesas de trabajo que como siempre serán privadas- que soporten la necesidad de un aumento, darán luz verde. Después la mayoría del Ayuntamiento, seguramente con el voto en contra de la oposición, habrá de aprobarlo.

Esa Comisión está integrada por: Héctor López, alcalde; Chuy López, secretario del Ayuntamiento; Luis Enrique Moreno, director general de Movilidad; dos regidores (el presidente de la Comisión de Movilidad, Chava Sánchez, y una de oposición, la priísta Vanessa Montes de Oca); y tres concesionarios. Se invitará al Consejo de Contraloría Social que encabeza el doctor Luis Alanís.

Se firmará otro acuerdo con los compromisos de mejora. Tal vez después haya algunos grupos que salgan a protestar, que hace tres años fueron más que otras veces, pero nada cambiará la decisión.

La promesa de campaña del alcalde Héctor López de no al incremento, ya quedó en el cajón. Dirá (ya lo dijo) que un año después las condiciones son otras, que el Gobierno Federal no cumplió con bajar los precios del combustible. Aunque la realidad es que, de diciembre 2018 a la fecha, eso no es un factor, es decir, si bien no lo bajaron, el endosarle al nuevo Gobierno el alza en León tampoco hace sentido.

El Reglamento de Transporte establece que sea una tarifa accesible y una utilidad razonable.

Así que para garantizar que sea accesible la revisión no sólo debe incluir el alza en los insumos, sino las condiciones socio-económicas de la población que hace uso de ese servicio, y su opinión. Y sobre la utilidad razonable pues la realidad es que hoy no sabemos el margen del negocio, y qué es lo que piden.

Lo cierto es que hoy el transporte se concentra en dos manos: Flecha Amarilla y Fernando García.

Por todo eso la obligación de la autoridad es ser más transparentes que nunca en la decisión. Y garantizar que el rumbo de un tema tan importante como la movilidad no quede en manos de un puñado de empresarios y la autoridad. Uuurge un plan integral (que incluya el transporte público, autos particulares, ciclistas, peatones) si queremos cambiar la ciudad en 5 y en 30 años. Así no vamos bien...

Contralor para la Fiscalía General

Esta semana el Congreso designa al Contralor Interno de la Fiscalía General. Por lo pronto hay un ‘empate técnico’.

La terna que el propio fiscal Carlos Zamarripa envió al Congreso ya pasó por las entrevistas de los legisladores, el visto bueno de que los tres cumplen los requisitos de ley, y el jueves se vota en sesión.

Desde un primer filtro para ser propuestos los tres pasaron ya por pruebas de control de confianza.

Nadie por ahora dirá abiertamente hacia dónde marcan los dados. Lo que sí puedo adelantar, por la consulta con diputados de diversos partidos que estuvieron presentes en la serie de entrevistas, es que la elección está cerrada entre Juan Manuel López Reyes y Ma. Consepción (sic) Díaz Macías. El que de plano se salió solito de la jugada es precisamente quien hoy es trabajador de la FGE, Pedro Garza.

Es una decisión de primer orden de importancia, se trata de quien habrá de poner lupa a todas las acciones y el ejercicio del gasto de la Fiscalía General (2 mil 699 millones de pesos se les asignaron en 2019).

Al ser un órgano autónomo tendrá por primera vez su propio Órgano de Control Interno, antes, como Procuraduría General de Justicia, esa tarea estaba en la cancha de la Secretaría de la Transparencia.

Juan Manuel es contador público por la Universidad de Guanajuato con Maestría en Auditoría por la EPCA (Universidad de Estudios Profesionales de Ciencias y Artes). Trabaja en el Congreso del Estado desde junio 2017 a la fecha como Coordinador de Auditoría de Desempeño en la Contraloría Interna.

De septiembre 2014 hasta junio 2017 fue Auditor Jefe de Departamento “C” en el área de Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, en la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG). Y antes su carrera la inició en la organización privada Deloitte, en el área de Auditoría Gubernamental.

María Consepción es Abogada con Maestría en Fiscal. Desde enero de 2019 es Encargada de Auditoría Jurídica en la Contraloría Interna de SAPAL. Antes se desempeñó como Coordinadora de Asistencia Jurídica y Contrataciones Públicas en la UG.

En el ánimo de la oposición cayó bien la postura de Consepción, la perciben con mayor carácter.

Pero todos coinciden también que Juan Manuel se mostró con conocimiento y buena oratoria.

La mayoría panista analiza entre ambos perfiles, hay empate técnico podríamos decir. No hay línea. Hay confianza de que el tema pueda salir por unanimidad.

Lo que hay que advertirle al que asume ese encargo, es que no bastará ser un buen auditor o abogado, se van a requerir de fajarse los pantalones para pedir cuentas a un empoderado Fiscal y a su equipo.

Durará en el cargo cinco años sin posibilidad de reelección. Se le da autonomía técnica y de gestión.

La Ley Orgánica de la Fiscalía General en su artículo 36 establece las atribuciones del Órgano Interno de Control, entre ellas: verificar el ejercicio del gasto; promover ante las instancias las acciones administrativas y legales que deriven de las auditorías; recibir quejas y denuncias; presentar al Fiscal un informe anual; establecer la política general en materia de contrataciones públicas, principalmente.

Gobierno Abierto, del dicho al hecho...

En Guanajuato todos hablan de Gobierno Abierto, pero todavía pocos ‘saben con qué se come eso’.

La definición de ese concepto (según el Sistema Nacional de Transparencia) es: “Un esquema de gestión y de producción de políticas públicas orientadas a la atención y la solución colaborativa de los problemas públicos y, en cuyo trabajo, convergen la transparencia y la participación ciudadana como criterios básicos, buscando propiciar un ambiente de rendición de cuentas e innovación social”.

La comisionada presidenta del IACIP (Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Guanajuato), Ma. de los Ángeles Ducoing, fue a Otawa, Canadá hace unos días, en la Cumbre Mundial de Gobierno Abierto, para hablar del modelo Guanajuato. Allá andaban también el secretario general del Congreso, Ricardo Narváez, y los diputados locales Pepe Huerta (PRI) e Isidoro Bazaldúa (PRD).

Pero la realidad es que ese tema en Guanajuato camina lento. El 22 de junio de 2017 el gobernador Miguel Márquez firmó la declaratoria para la implementación de las acciones para un Gobierno Abierto y la creación del Secretariado Técnico Local -STL-. Se instaló hasta mayo de 2018 y el próximo 5 de julio presentarán el Plan de Acción Local -PAL- en un evento con el gobernador Diego Sinhue como testigo.

Desde 2017 se presumió al estado de Guanajuato como segundo lugar a nivel nacional en la métrica de Gobierno Abierto. Pero en la medición del 2019 (que ya no presumieron) somos 13 de entre las 32 entidades y el Gobierno Federal, que no está mal pero que obliga a ponerse las pilas para no rezagarse.

No basta con la estadística de que en Guanajuato las solicitudes de información se responden en 6 días. Lo que al ciudadano le interesa es la calidad de la información disponible y los medios de participación.

Un ejemplo concreto lo tenemos con el Municipio de León, am le pidió en dos ocasiones a través de solicitudes de acceso a la información pública proporcionar el entregable del contrato que el Municipio celebró con el exsecretario de Obra Pública del Estado, José Arturo Durán Miranda, para realizar un diagnóstico sobre la propuesta de “City Manager” ahora “Administrador de Servicios Públicos”.

La respuesta a ambas solicitudes fue de risa loca, que no la pueden dar porque el disco de la información lo entregaron a los integrantes de la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento (donde se revisa la iniciativa de crear esa figura en el organigrama municipal, pero que ni han avanzado nada).

O el caso de Celaya donde por años se resistieron los ediles a abrir las comisiones del Ayuntamiento.

Con esas contestaciones pues queda claro que muchos aún no entienden de Gobierno Abierto.

El STL está integrado por: IACIP, cuyo titular es la cabeza, y representantes de los poderes Ejecutivo y Judicial, la Universidad de Guanajuato, el Municipio de León, y por la sociedad civil están la Asociación de Mujeres Empresarias Capítulo León (Amexme), Colores del Rincón y Gentileza A.C.

El Plan de Acción que están por presentar incluye ocho proyectos (cada uno con responsables y acciones) sobre: Igualdad de Género, Mejora en Servicios Educativos, Parlamento Abierto, Modelo de Datos Abiertos, Transparencia Presupuestaria, Prevención de la Salud y Gobierno Ciudadano.

Habrá que esperar si hay alguna otra sorpresa para la presentación, pero esos programas son insuficientes para el compromiso de un Gobierno Abierto.