La Olla: Recuento de daños

Deuda pública, a la vista

Guanajuato está en apuros por los recortes del presupuesto federal.

A eso súmele los tropiezos de la economía local, que este año apenas podría crecer en un 2%. La tasa en el 2018 fue en promedio de 1.4%, muy lejos de los picos que alcanzó por ejemplo en el segundo trimestre de 2015 con un 11.4% y el primer trimestre de 2017 con un 7.2%.

Para sostener el crecimiento se requiere de inversión pública y privada.

El secretario de Finanzas, Héctor Salgado, dijo que el boquete provocado por la Federación es superior a los 3 mil millones de pesos. La presidenta de la Comisión de Hacienda en San Lázaro, la chihuahuense Patricia Terrazas, reportó esta semana de visita al Congreso del Estado que sumaban los $3 mil 518 millones.

La cuenta le sale más alta a la diputada leonesa de la Comisión de Hacienda, Alejandra Gutiérrez quien suma 4 mil 189 millones la baja en los recursos que ejecuta Guanajuato, pero, si se considera lo que la Federación ejerce para Guanajuato el boquete alcanzaría 12 mil 282 millones de pesos.

El total, los recursos federales para Guanajuato pasó de 10 mil 949 millones a 6 mil 759 millones, 38% menos. Y los recursos de la Federación bajaron de 23 mil 041 millones a 10 mil 758 millones para sumar una baja de 53%.

En participaciones y aportaciones no hay problema porque se calculan en base a la fórmula de la Ley de Coordinación Fiscal considerando factores de la economía nacional y local.

Los recortes impactan en áreas como: Agricultura, Comunicaciones y Transportes, Salud, Medio Ambiente, Programa Hidráulico, Ciencia y Tecnología, Cultura, Fortaseg, Prospera, y otros.

La Federación defiende que sí hay inversión en Guanajuato, sólo que no pasa por el Estado, la ejercen ellos. Por ejemplo, más de 8 mil millones de pesos al año se reparten en Guanajuato en tarjetas para los abuelitos, para los papás, en becas, en créditos, o sea, una repartidera de dinero.

Ante este escenario Diego Sinhue cada vez piensa más en pedir prestado. Guanajuato debe actualmente 5 mil 100 millones de pesos, una deuda sana, según lo considera la Secretaría de Hacienda que los clasifica con semáforo verde y las calificadores internacionales.

El titular de Finanzas baraja que Guanajuato puede pedir prestado entre 5 mil y 6 millones sin perder la buena nota.

Diego está esperando la respuesta a la petición de apoyo al Presidente para los proyectos clave de infraestructura del sexenio, como son: ampliación carretera Silao-San Felipe; autopista Silao-San Miguel de Allende; puente en el Eje Metropolitano León-Silao con bulevar La Luz, en León; paso deprimido Cuarto Cinturón Vial, Irapuato; ampliación del Libramiento Empalme Escobedo, Comonfort; ampliación carretera Salvatierra-Acámbaro; puente Téllez Cruces-Morelos, en León.

Además hay otro paquete de 14 obras que la Secretaría de Infraestructura que encabeza el jalisciense Tarcisio Martínez ya mandó concursar por fondos federales en lo que antes eran recursos directos.

A eso se suma que el presupuesto de Guanajuato para inversión pública también está limitado lo cual se reflejó en una caída del 16% en ese rubro en el primer trimestre del año.

En un presupuesto inicial de 83 mil 415 millones de pesos la prioridad es Seguridad y Justicia: a la Fiscalía General le asignaron 2 mil 699 millones y a la Secretaría de Seguridad Pública 3 mil 402 millones.

A la Secretaría de Infraestructura se le aprobó de inicio 1 mil 437 millones para el 2019. Aunque hay ingresos adicionales durante el año y las dependencias reciben ampliaciones.

Diego planteó desde noviembre ante socios de la Cámara de la Construcción- Guanajuato, en su Congreso en Puerto Vallarta, la alternativa de utilizar los fondos de pensiones de los trabajadores del Estado para financiar proyectos de infraestructura. Pero la propuesta todavía no se ha presentado de manera formal con el sustento técnico y legal que requiere.

Lo que sí hizo Diego fue firmar un convenio con la Bolsa Institucional de Valores (la segunda bolsa de valores en México que arrancó en julio del 2018) que se explicó con un doble objetivo: impulsar el financiamiento del gobierno para la infraestructura y el de los empresarios locales para su crecimiento.

La deuda puede ser un trámite sencillo con la mayoría panista y sus aliados, pero los blanquiazules no saldrán airosos con la oposición de Morena, PRI y el Partido Verde, para quienes no bastará decir que necesitan recursos y que la bolsa aguanta, tienen que justificar para qué quieren cada peso.

La diputada Verde, Vanessa Sánchez, ya adelantó: “No es suficiente con que Guanajuato tenga una calificación viable para que el gobierno del PAN solicite un endeudamiento”.

En salud, una tras otra

Las malas noticias se han cargado en materia de salud desque que arrancó la Cuarta Transformación.

Primero fue el anuncio de la desaparición del programa Prospera Salud, así, de golpe, sin un plan ‘b’ 180 millones de pesos ya no llegarán este año, con eso se pagaba a 406 trabajadores de centros de salud y unidades móviles que atienden a un millón de personas de zonas marginadas y alejadas del estado.

La titular del Seguro Popular, Ivonne Cisneros, en una reunión en San Miguel de Allende con el secretario de Salud, Daniel Díaz, y el de Finanzas, Héctor Salgado, ofreció que en mayo habría noticias de las alternativas para compensar el golpe por Prospera Salud, nada todavía, esperan el fin de mes.

Si de verdad hubiera algún apoyo, lo de enero a mayo ya que lo den por perdido. El hecho es que de una u otra forma ese programa seguramente se mantendrá con recurso del Estado.

Luego de Prospera, otro trancazo llegó en marzo. Suspendieron la prueba de tamizaje con el pretexto de modificar el esquema de contratación. Aquí fueron otros 10 millones de pesos este año que el Estado tiene que sacar de la bolsa porque no es posible cancelarla. Se trata de la detección oportuna de las enfermedades del recién nacido, fundamental para su salud de por vida.

El mismo argumento de mejorar los procesos de adquisiciones (con lo que nadie está en contra) ha puesto en riesgo el abasto de medicamentos retrovirales para pacientes con VIH.

Salud Federal emitió este viernes un comunicado para presumir que “se han asignado más de 80 por ciento de las contrataciones de compra de medicamentos antirretrovirales y se ha conseguido un ahorro nunca antes visto en México de mil 700 millones de pesos”.

El hecho es que ya no hay y todavía no llegan. El secretario de Salud del Estado, Daniel Díaz, tuvo comunicación el viernes con Pedro Flores, titular de la Unidad de Administración Federal para acordar una entrega-recepción formal y traer el medicamento en los siguientes días.

Y la última mala noticia fue el recorte del recurso para las becas de los pasantes de Medicina y Enfermería. Son 12.9 millones de pesos al año y el aviso es que la mitad, lo correspondiente a agosto-diciembre, ya no llegará. Son 220 médicos y 350 enfermeras del último semestre que se quedarán sin el de por sí mínimo apoyo por su trabajo en las 600 unidades de Salud que hay en Guanajuato.

Algunos de esos temas podrán resolverse, otros no, mientras tanto, los guanajuatenses pagamos los platos rotos, mejor dicho, lo que la Federación no manda para la buena marcha del Estado. Todos los recortes tenemos que pagarlos con nuestros impuestos y queda poco dinero para nuestra infraestructura.

Congreso, los pendientes

Caramba, la mayoría de nuestros diputados parece que están de vacaciones. Se les ocurren iniciativas y ahí quedan.

Hay propuestas serias de una y otro partido, sin embargo, no se han dictaminado. Por ejemplo la que presentó desde agosto (o sea en la anterior Legislatura) la diputada leonesa Libia García Muñoz Ledo, para tipificar como delito en el Código Penal el ciber-acoso y conductas que atentan contra la intimidad.

Hoy en Guanajuato sólo se castiga la divulgación de imágenes o grabaciones cuando se ha obtenido sin el consentimiento de la víctima, lo que deja fuera varias conductas graves en contra de las mujeres.

Está en la cancha de su compañera de partido y también leonesa, Cristina Márquez, presidenta de la Comisión de Justicia, y luego de que ya se agotó la mecánica de análisis no debe tardar en aprobarse.

Del Verde está la iniciativa de Ley de Publicidad y Comunicación Institucional para Guanajuato, que hoy no existe en Guanajuato y vaya que falta para regular el gasto, que no sea utilizado para presionar, castigar o premiar a medios de comunicación por su postura editorial. Se presentó el 11 de marzo, se turnó a la Comisión de Hacienda y aún no tiene metodología de análisis.

La bancada de Morena que coordina Ernesto Prieto empujó desde el inicio una iniciativa de Ley de Austeridad Republicana y en abril la prohibición de la venta de plásticos no reutilizables.

En el PRI con Pepe Huerta como ‘pastor’ desde noviembre se presentó una reforma a la Ley de Concesiones de Servicios e Infraestructura Pública para derogar la adjudicación directa (recuerda usted la despida del sexenio de Miguel Márquez con la asignación a Grupo México del Libramiento Silao).

Y también otra reforma a la Ley de Contrataciones Públicas a fin de que el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales preste sus servicios en los procesos de compra y arrendamiento de bienes inmuebles por parte del Estado. Ninguna de las dos iniciativas ha avanzado en su análisis.

Una no frenada, pues apenas se presentó el 9 de mayo, pero hay que estar atentos a que se revise, es la de ampliar las facultades de la Auditoría Superior del Estado para que verifique el avance en el cumplimiento de objetivos y metas del Programa de Gobierno. Eso daría enfoque a la danza de cifras de los Informes de Gobierno y a la posterior Glosa hoy inútil para saber cómo vamos.

Las malas cuentas de Hugo

Las cuentas de Cortazar en la administración del perredista Hugo Estefanía no pasaron limpias.

De eso dio constancia la Cámara de Diputados en la sesión del jueves. El monto de las irregularidades superó los 11 millones, y se desprenden 36 responsabilidades administrativas, 18 civiles y 10 penales.

La mayoría de las irregularidades se concentran en la obra de “Modernización del camino entronque Cortazar-Valle de Santiago”, ejecutada por JG Construcción, Supervisión y Mantenimiento. Ahí se detectaron deficiencias en la obra y pagos en exceso en diferentes conceptos. Además de que se debió asignar mediante licitación pública y no fraccionarla -como se hizo- para una invitación restringida.

En resumen tal parece que en una sola obra se despacharon con ‘la cuchara grande’.

Le observaron que se gastó 85 mil pesitos en boletos de avión para irse a Las Vegas, Chicago y Los Ángeles, que para diversas comisiones. El entonces Alcalde terminó por reintegrar esos recursos.

De llamar la atención que al dictamen de la auditoría se hayan opuesto PRI, Morena y el PRD. Hugo tiene suspendidos sus derechos en el PRD donde formaba parte del comité colegiado que dirige lo que queda de ese partido. En radiopasillo se rumoró que coqueteaba para brincar cuando pudiera a Morena.

Todo eso al tiempo que la Fiscalía investiga el famoso audio de la llamada de Hugo con un presunto operador del Cártel de Santa Rosa de Lima en la que deja claro su gusto por la política...y el dinero.