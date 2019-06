La Olla: Relevos de casa

Seguridad en familia

Para encabezar la sacudida a Seguridad Pública el alcalde Héctor López opta por dos personajes de casa, que conocen desde dentro la corporación, pero que nunca han tenido un encargo tan importante.

El tiempo dirá si fue buena la decisión o les quedó grande el paquete.

El secretario de Seguridad Pública, Mario Bravo Arrona, y el director de Policía Preventiva, Jorge Guillén Rico, son agentes formados desde la Academia Metropolitana de Seguridad. Ambos son conocidos por la tropa y ellos conocen bien las tripas de la dependencia.

Ambos fueron también elegidos, quedó claro, por ser un vínculo directo con el gobernador Diego Sinhue; el secretario de Seguridad del Estado, Álvar Cabeza de Vaca; y el fiscal Carlos Zamarripa.

Mario exjefe de Seguridad de Diego y Jorge de Álvar. Podemos adivinar que ellos los enviaron y que es parte de una estrategia donde el Estado tendrá influencia (veremos si para bien) en lo local.

Una preocupación es que, si bien ambos han ocupado muchos cargos en la función policial, ninguno con la responsabilidad que ahora se les confiere. No sabemos si están a la altura.

No es lo mismo cuidar a Diego y Álvar que más de un millón 600 mil leoneses. Es su prueba de fuego.

Mario Bravo es Licenciado en Derecho y cursa la Maestría en Administración y Políticas Públicas. Inició como elemento de la Policía de León en marzo de 1991, escaló a Primer Comandante en 2006 donde obtuvo reconocimiento por 15 años de labor ininterrumpida. Luego fue Supervisor General de Operaciones Policiales, Director Técnico de la Policía y Director de Proyectos y Certificaciones.

También pasó por la Dirección Operativa de Seguridad en San Francisco del Rincón y como responsable de la seguridad en la Feria Estatal de León y en Poliforum. Desde la campaña a la Gubernatura se sumó como jefe de Seguridad de Diego Sinhue donde estuvo hasta hace unos días.

Ese sentido de pertenencia es lo que quiso destacar en su mensaje el Alcalde: “Es el primer Secretario de Seguridad Pública de León que surge desde la propia Academia. Es un mensaje muy claro que a las personas que se dedican con profesionalismo, con honestidad y disciplina, se puede hacer carrera”.

En el mismo sentido se pronunció el nuevo Secretario y ofreció dar continuidad al Programa Municipal de Seguridad Ciudadana que se puso en marcha en el nuevo trienio (con acciones como Centros de Atención a Víctimas, Justicia Cívica, nuevo modelo de patrullaje estratégico, Policía de Proximidad).

Eso debe incluir concretar en agosto -como se prometió- el arranque del plan piloto de policías municipales recibiendo denuncias de delitos directamente de los ciudadanos y apoyando tareas de investigación.

Ya se los dijo recio y quedito esta semana uno de sus asesores de ese nuevo modelo, Bernardo León, quien les recordó uno por uno todos los artículos de ley que sustentan el que las policías locales levanten denuncias y colaboren con el Ministerio Público en la investigación de los delitos. “¿Qué parte de la Policía tiene la obligación de recibir denuncias no ha quedado claro?, escribió en Twitter.

También en la semana el capitán del Consejo Coordinador Empresarial de León, José Arturo Sánchez, expuso que en el municipio General Escobedo, de Nuevo León, los policías reciben denuncias pues tienen un convenio firmado con la Fiscalía del Estado y el delito de robo a negocios ya bajó en 24%.

“¿Por qué no podemos tener algo así en León? ¡Nos urge!”, expresó y de inmediato tuvo la respuesta de cuentas como la de Roberto Hernández, co-director del documental ‘Presunto Culpable’, quien se sumó al reclamo de que en todo el mundo la Policía recibe denuncias y en México sea una novedad.

Un día antes de su presentación oficial como Secretario de Seguridad Pública Mario sostuvo una encerrona en el Hotel La Nueva Estancia con el dirigente empresarial, José Arturo Sánchez; con el presidente de la Mesa Ciudadana de Seguridad, René Solano; con el asesor de Seguridad, Juan Carlos Murillo; y llegó por unos momentos a la reunión el que sería el nuevo Jefe de Policía, Jorge Guillén.

Se dice que platicaron sobre la corrupción que hay dentro de la corporación, de la necesaria purga. También de la necesidad de retomar la ‘cero tolerancia’ en las infracciones de policía y de tránsito.

La ‘rasurada’ continuará con ‘el grupo Irapuato’, son al menos 25 personas que llegaron con el exsecretario Luis Enrique Ramírez y cuyos perfiles son los primeros en pasar a evaluación.

Por lo pronto ya se nombró director de Tránsito, Mario Maciel. Y en la silla que dejó el famoso ‘licenciado compadre’, Mario Alberto Martínez, en la dirección de Planeación y Administración de la SSPL, ya tomó control Carmen Gómez, una funcionaria de más de 20 años en la Tesorería Municipal. Está pendiente el nombramiento del nuevo Director de la Academia Metropolitana de Seguridad.

Y mientras todo se acomoda este mes de junio va a cerrar otra vez sobre 50 víctimas de homicidio.

El regreso de Guillén

Regresando al tema de los ajustes en Seguridad. La otra ‘novedad’ es la salida de José Carlos Ramos y la llegada de Jorge Guillén para hacerse cargo de la Policía Municipal, curiosamente el que ahora presentan dejó la Dirección Operativa de la Policía en marzo de 2017, no cupo en el equipo de Ramos.

Jorge egresó de la Academia de Policía de León en 1992. También tiene estudios en Derecho. Escaló hasta Primer Comandante en 2009; Director de Policía en Romita 2009-2011; Escolta del Secretario de Seguridad del Estado 2013-2015; Director Operativo de la Policía octubre 2015 a marzo 2017, y más.

En el año 2008, en su día de descanso, Guillén Rico fue víctima un ataque armado.

Fue jefe del Grupo Especial Táctico (GET) en el periodo de 2000-2006. En el año 2008 estalló un escándalo internacional por la difusión de videos en los que sus elementos eran entrenados con denigrantes prácticas de tortura. El supuesto grupo de élite policial terminó por ser desintegrado.

EL 29 de julio de 2016, cuando era Director Operativo de la Policía, un elemento mató por la espalda a un joven de 17 años en la colonia Los Castillos, por bajarse de la patrulla, el responsable huyó y se cuestionó encubrimiento. Por ese caso la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) acreditó una ejecución extrajudicial y emitió al Alcalde recomendaciones en abril 2017.

En 2016 se registraron también dos hechos en los que se acusó a policías de violación de menores.

Al dejar Policía en marzo 2017 recibió una liquidación de 279 mil 526.48 pesos que fue cuestionada por los partidos de oposición por tratarse oficialmente de una supuesta renuncia y no de un despido.

El problema de abusos en los que se relaciona a la Policía de León no ha sido resuelto y es oootro tema urgente de atender. En 2016 se registraron 91 quejas y 27 recomendaciones de Derechos Humanos; en 2017 fueron 85 quejas y 38 recomendaciones; y en el 2018 fueron 71 quejas y 37 recomendaciones.

Diputados, ‘hasta la vista baby’

La Legislatura terminó su segundo periodo de sesiones y regresan hasta el 25 de septiembre.

No vamos a decir que andan de vacaciones para que no se ofendan. Es receso en el que nuestros 36 representantes deben atender otras tareas de su función: legislar, fiscalizar y representar, dicen ellos.

En el periodo que termina se aprobaron iniciativas importantes como la tipificación del delito de uso recursos de procedencia ilícita, primer paso para crear la Unidad de Inteligencia Financiera, adscrita a la Fiscalía General del Estado. También pasaron otras como el registro de huellas en casas de empeño y chatarreas y la despenalización de accidentes de tránsito para liberar carga de trabajo a la Fiscalía.

Todas esas fueron iniciativas del gobernador Diego Sinhue. Hay otras que también ya pudieron ver la luz, como la de castigar el ciber-acoso, propuesta por la panista Libia García, y la creación del Observatorio Ciudadano Legislativo que plantearon el PAN con Miguel Salim y la bancada tricolor.

Pero hay varias otras que tienen prisa por ser revisadas el siguiente periodo. Además tendrá que ser pronto porque ya sabemos que luego viene el análisis de las leyes de ingresos de los 46 municipios y el Paquete Fiscal del Gobierno del Estado de 2020, y suspenden todo para enfocarse nada más en eso, como si los 36 legisladores estuvieran concentrados en esa tarea y no pudieran atender nada más.

De la agenda de la bancada panista que coordina Chuy Oviedo debe haber urgencia en tener pronto la Ley de Víctimas, y la actualización de la legislación en temas de Trata, Tortura y Desaparición Forzada.

También uuurge una actualizada a la Ley de Movilidad (que es de 2016 pero se quedó corta). Y en temas de seguridad hay que ajustar aspectos del Servicio Policial de Carrera; revisar la conveniencia de una Ley del Uso Legal de la Fuerza Pública y actualizar la Ley de Protección Civil. ¡Ah! Y dejaron pendiente la revisión de la iniciativa para encuadrar el ‘halconeo’ en el Código Penal, algo complicado.

A la oposición también hay temas que les interesa se revisen y nos los echen en saco roto. Por ejemplo las iniciativas del Verde para regular la publicidad oficial; la expropiación para permitir que los Municipios ocupen temporalmente sin pagar primero la indemnización viviendas abandonadas; incluir la obligación del Estado de dar útiles escolares y el fomento de sueldos dignos para recién egresados.

Morena empuja la prohibición de bolsas de plásticos de un solo uso; y otras más complicadas políticamente como que el Gobernador comparezca en los Informes e incluir la revocación de mandato.

El PRI por ejemplo la reforma constitucional para dar autonomía a los servicios periciales y la creación de un Consejo de la Fiscalía General del Estado para no distraer a su titular de tareas administrativas. Y una reforma para suprimir los escoltas pagados por el erario que brindan seguridad a exfuncionarios.

Observatorio de Movilidad

Mañana la Comisión Mixta Tarifaria está convocada a su segunda mesa de trabajo para revisar la solicitud de incremento tarifario que hicieron los empresarios del transporte del bonito León.

Pero, más allá de la decisión que se tome en lo que parece ser un inminente incremento, un grupo de ciudadanos, encabezados por el presidente del Observatorio Ciudadano de León (OCL), Luis Alberto Ramos, se han propuesto la conformación de un Observatorio de Movilidad que contribuya de manera permanente (no sólo en esta coyuntura) en la planeación y vigilancia de las políticas tanto uuuurgen.

El organismo está en una etapa de construcción y este lunes presentará un sondeo (aproximadamente 2,000 consultas) sobre el servicio de transporte público. Pero su objetivo va más allá de discutir la tarifa, se trata de aportar a la movilidad en su conjunto (todas las formas de mover a León).

A la misma hora que la Comisión Mixta tenga su reunión, el Observatorio hará su presentación. Lo ideal sería que, pasando todo este conflicto que siempre genera la revisión de las tarifas, todos se sentaran en una misma mesa para darle forma a esta idea (autoridades, empresarios, usuarios, organizaciones civiles).

A las primeras convocatorias del Observatorio de Movilidad han asistido excandidatos a la alcaldía, Daniel Malacara (MC) y Clemente Villalpando (PRI); regidores de oposición: Vanessa Montes de Oca (PRI), Fernanda Rentería (Verde), Gabriela Echeverría (Morena); académicos como David Herrerías, y otros.

Se sumará el Colegio de Abogados y está invitado el Centro de Investigación en Matemáticas que presentará cómo pueden aplicarse los algoritmos matemáticos en los temas de tarifas por ejemplo.

Mientras que en la Comisión Mixta este lunes toca el turno al director general de Movilidad Municipal, Luis Enrique Moreno, de presentar sus estudios y argumentos. Su papel debe estar de lado de los usuarios ¿o no?