La Olla: Salamanca en emergencia

Bajo fuego y descoordinados

Salamanca está bajo fuego y ninguna de las autoridades toma el toro por los cuernos.

Federación, Estado y Municipio se culpan como si se tratara de algo sencillo y no de la vida de cientos de inocentes.

Ni siquiera la terrible masacre en la que murieron 15 personas hace una semana en un bar de esa ciudad conmovió a las autoridades. Cada una defendió su coto de poder. Eso sí, se reunieron “de urgencia” para la foto, dizque afinaron una estrategia de seguridad y concluyeron, ¡vaya novedad!, que deben combatir a las bandas criminales.

Pasaron uno, dos días, y de la reunión sólo quedó la foto. El secretario de Gobierno del Estado, Luis Ernesto Ayala Torres, volvió a sus actividades cotidianas escoltado por agentes armados que lo siguen en cuatro camionetas mientras, la presidenta municipal de Salamanca, Beatriz Hernández Cruz, toca todas las puertas para que le ayuden a contener a los criminales.

Beatriz, alcaldesa por Morena, está pagando el pecado de salirse del PAN y de ganar la presidencia municipal de Salamanca con el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los panistas no perdonan la traición, así se trate de hundir una ciudad invadida por delincuentes.

La Alcaldesa después del show político del Estado y de los morenistas Miguel Ángel Chico Herrera y Malú Mícher Camarena, no vio nada claro así que fue a pedir ayuda a la Ciudad de México.

Bueno, allá le prometieron policías y mire usted, Beatriz regresó con los dedos cruzados.

Cuando apenas entraba a territorio salmantino, Bety se topó con el berrinche del Secretario Ayala… Una cuenta de 30 millones de pesos que adeuda el Municipio por servicios de seguridad del Estado prestados a Salamanca.

La cuenta es de la administración del anterior alcalde, Antonio Arredondo Muñoz, panista predilecto del actual Gobierno. Nomás mire cuánto quieren a Toño: le crearon una subsecretaría en Desarrollo Social para no dejarlo sin chamba. A los gobernícolas no les importaron los desastres que hizo su protegido en Salamanca.

Toño se ríe de las auditorías que solicitó la Alcaldesa salmantina al Congreso del Estado. Se sabe “cobijado”, así que aparece en todas partes con gran sonrisa en tanto la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato no reporta avance alguno.

Entre las denuncias de Beatriz en contra de la administración de Toño se encuentra una de presuntos desvíos y despilfarro de recursos públicos destinados a Seguridad Pública.

Por cierto, Toño desapareció la Academia de Policía y puso la seguridad en manos del Gobierno Estatal al firmar el Mando Único Policial el 14 de septiembre de 2017 (lo mismo que Apaseo el Alto, Jerécuaro, Coroneo, y más tarde lo hizo Apaseo el Grande); supuestamente para mejorar la capacidad de reacción frente al crimen. El mando lo tendría la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pero la estrategia falló.

¡Ayúdame Diego!

A decir verdad, Bety Hernández hace lo imposible para que los panistas olviden el desaire.

Unos días antes de la tragedia, participó en un evento en León para firmar convenios de desarrollo. Ahí estaba el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y de pilón, el ex alcalde Toño Arredondo. Al concluir la reunión, la Alcaldesa declaró que le pidió al secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala, que la apoyara con 150 elementos de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

La respuesta el martes fue un cañonazo: Luis Ernesto diciendo que era ilegal prestarle elementos bajo su mando, que ya tenía 307 del Mando Único y que él solicitó a los mandos del Ejército refuerzos de la Policía Militar y remató Diego con un “que se los pida a la Marina, que se los pida al Secretario (Alfonso Durazo Montaño)”.

La urgieron a firmar el convenio de Mando Único para que no pierda 14 millones del Fortaseg y le reclamaron que su responsable de Seguridad ni siquiera tiene las pruebas de control y confianza.

En tanto los políticos pelean por celos y resentimientos, de octubre al 14 de marzo Salamanca sumaba 237 homicidios.

La glosa del Informe

Las sesiones parecen aburridas e interminables, pero son la única oportunidad de escuchar de propia voz, la realidad de nuestra tierra querida.

La glosa del Informe del Gobernador también permite evaluar la capacidad, inteligencia, sagacidad y muchas cosas más, de cada uno de nuestros honorables diputados.

En fin la glosa será, como siempre, en el Congreso del Estado, los días 19 y 20 de marzo.

El martes será de 10 de la mañana a 2 de la tarde, con el tema Económico y de 4 de la tarde a 8 de la noche, con Seguridad. El segundo día por la mañana toda lo Social y por la tarde el Educativo.

Por cierto, el tema Social va mano a mano con el programa de AMLO. Más bien, están enfrentados. El Gobierno estatal jala para un lado y la Federación, para otro.

Ya veremos quién tiene más dinero para repartir en programas asistenciales que sirven para comer un día sí, pero sin enseñar a pescar.

Los de Morena querían a Diego frente a ellos, pero quedó claro que no va.

De cualquier manera es prueba de fuego para el gabinete legal y ampliado que nada de muertito. Y en ello mucho le ayuda también el Congreso local que rara vez llama a cuentas a los funcionarios del Gobierno del Estado que por ley están obligados a fiscalizar cada peso del presupuesto que se les asigna.

El fiscal general, Carlos Zamarripa Aguirre, ya está confirmado para informar lo que hizo la Procuraduría en 2018.

Y, como si no fuera suficiente con los temas de Seguridad, le adjuntaron también lo de “Gobierno Humano y Eficaz”, así que estarán en la misma mesa que los titulares de la Fiscalía General, Secretaría de Gobierno, Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad, Secretaría de Seguridad, Secretaría de Finanzas, Secretaría de la Transparencia y el Instituto de Seguridad Social del Estado (ISSEG).

En seguridad la pregunta es concreta: ¿Hasta cuándo veremos una reducción consistente en los niveles de violencia? Las víctimas de homicidios dolosos de octubre a enero (que son los hasta hoy reportados oficialmente en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública) suman mil 114, lo que representa ¡82 %! más que los 612 que se contabilizaron en el mismo periodo de un año antes.

En febrero am contabilizó 343 víctimas en 28 días, cifra histórica en la historia reciente de la entidad.

La liberación de dos presuntos integrantes del cártel Santa Rosa, la estructura de la ahora Fiscalía General del Estado (convencer que no sólo fue un cambio de nombre), la crisis en Salamanca y otros municipios, la política de prevención del delito desde la Secretaría de Seguridad, son otros temas.

También hay curiosidad por ver el desempeño de la secretaria de Turismo, Teresa Matamoros Montes, quien en una reunión previa con legisladores dejó a todos con la pregunta, ¿Y qué hace aquí?

En Desarrollo Económico el empresario celayense que se estrena en la función pública, Mauricio Usabiaga Díaz Barriga, tiene el reto de traducir en los hechos la promesa de campaña del sexenio de las MiPyMES.

En Medio Ambiente la poblana Marisa Ortiz Mantilla debe probar que conoce el tema y que no está ahí sólo porque fue compañera de Diego Sinhue en la diputación.

Educación, Infraestructura, Innovación, Desarrollo Social, deben informar resultados, no acciones.

Impuestos y fideicomisos

Los capitanes empresariales y el gobernador Diego Sinhue están a días de “sacar del horno” el nuevo esquema bajo el cual se administrará el Impuesto Sobre la Nómina (ISN) que los patrones pagan.

La historia del aumento comenzó así: un grupo de empresarios empujó un incremento del ISN del 2% que se cobraba desde su nacimiento en 2006, a un 2.3%, que ya se aplica desde el 1 de enero de este año.

El acuerdo entonces fue que el 2% se administrará vía un Consejo -como ya se supone que era- pero esta vez, según un Decreto Gubernativo recién publicado, el Gobierno tendrá cinco representantes y los Consejos Empresariales otros cinco; y, ahora sí, ahí se decidirán los proyectos antes de ejecutarse y no, como ha venido siendo desde su creación, sólo se les informaba a “toro pasado” sobre cómo se gastó.

Hay que recordar que ese impuesto nació para financiar proyectos claves de infraestructura pero se confundió con la bolsa general de los ingresos y su destino se dispersó para chile, mole y pozole.

Del 0.3% adicional del ISN se manejará el 0.2% para proyectos de desarrollo social y el 0.1% para seguridad. Los fondos serán recaudados por la Secretaría de Finanzas del Estado, que comanda Héctor Salgado Banda, y serán depositados en un solo fideicomiso en donde habrá cinco representantes del Gobierno estatal y cinco representantes de los Consejos Coordinadores Empresariales (uno por cada ciudad).

Este fideicomiso sólo será de pago y no de administración, su función principal será financiar los proyectos que vengan propuestos por las fundaciones, pero no podrá decidir ni modificar sobre los proyectos (eso no está a negociación porque es la única forma en que legalmente se puede hacer).

A su vez el fideicomiso tendrá dos comités (fundaciones): una que administrará todo lo relacionado a proyectos de desarrollo social (FE Guanajuato) y otra lo de seguridad (Actuando por Guanajuato). Serán los CCE’s del estado los que nombren en proporción a los consejeros de ambas fundaciones.

Esas dos fundaciones serán las encargadas de seleccionar y validar todos los proyectos a financiar. El acuerdo fue que serán proyectos de organizaciones de la sociedad civil sin injerencia del Gobierno.

Aquí le adelantó los nombres de sus integrantes; por el CCE de León se acordó nombrar representantes a: Gerardo Pons Zepeda, Miguel Gómez Orozco, Salvador Sánchez Dávalos, Rafael Yamín Martínez, Alejandro Arena Barroso y Gabriel Cervantes Mendoza, quienes participarán en “FE Guanajuato”. Y Eduardo Gómez López, Rocío Naveja Oliva, Arturo Romo Fernández, Luz Graciela Rodríguez Martínez, Vicente Lahud Martínez y Antonio García, quienes participarán en la fundación “Actuando por Guanajuato”.

De Celaya van: Juan Carlos Usabiaga, Mario Guerra y Juan Yúdiko.

Por Irapuato los representantes para “Actuando por Guanajuato” serán nombrados por la asociación Pro Irapuato que encabeza Salvador Cayón, y falta que nombren los que estarán en “FE Guanajuato”.

Los CCE’s de Salamanca y San Miguel de Allende también están por nombrar representantes en cada una.

Para afinar los detalles se reunieron en la semana con el gobernador Diego Sinhue Rodríguez los cinco presidentes de los Consejos Empresariales: José Arturo Sánchez Castellanos, por León; Jesús Torres Ramos, Celaya; Raymundo Gómez García, Salamanca; Cecilio Garza , de San Miguel de Allende; y José Martínez, de Irapuato.

A Diego lo acompañaron: Héctor Salgado Banda, titular de Finanzas y el subsecretario Edmundo Soto Torres; Raquel Barajas Monjarás, consejera Jurídica; César Domínguez Crespo, procurador fiscal del Estado; y Alejandra Gutiérrez Campos, diputada local Presidenta de la Comisión de Hacienda y Fiscalización del Congreso del Estado.

Los ingresos por el Impuesto Sobre la Nómina el año pasado rebasaron los tres mil millones de pesos.

Todo arrancará en cuanto Diego firme el Decreto del Fideicomiso y esperan que sea en unos 15 días.